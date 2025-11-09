Отправьтесь из Сиде в двухдневное исследовательское путешествие по Каппадокии! Остановитесь в отеле 3 звезды и откройте для себя удивительные Персиковые Башни, подземные города и исторические достопримечательности Гёреме.
Кроме того, не упустите шанс насладиться незабываемыми моментами, любуясь уникальными пейзажами Каппадокии и полетав на воздушном шаре, чтобы увидеть регион с высоты.
Кроме того, не упустите шанс насладиться незабываемыми моментами, любуясь уникальными пейзажами Каппадокии и полетав на воздушном шаре, чтобы увидеть регион с высоты.
Описание тура
В этом увлекательном двухдневном путешествии мы посетим:
- Подземный город в Каппадокии: Каппадокия славится своими древними подземными городами, такими как Деринкую и Каймаклы. Эти многоуровневые комплексы использовались для укрытия христиан во время войн и преследований.
- Национальный парк Гёреме (объект наследия ЮНЕСКО): Сердце Каппадокии, знаменитое своими скальными образованиями, пещерными церквями с византийскими фресками и уникальными ландшафтами.
- Скальный замок Ортахисар: Менее посещаемый, чем Учисар, но от этого не менее впечатляющий скальный замок. С его вершины открываются потрясающие виды.
- Скальный замок Учисар: Самая высокая точка Каппадокии, откуда открывается панорамный вид на окрестности.
- Город Сержант-Кая и 6-я стрелковая дивизия: Информация по этому пункту ограничена, возможно, это локальное историческое место, требующее дополнительного изучения.
- Церковь Иоанна Крестителя, датируемая столетием: Вероятно, имеется в виду одна из древних пещерных церквей в Каппадокии. Для уточнения стоит поискать конкретное местоположение.
- Долина любви: Известна своими фаллическими скальными образованиями. Популярное место для фотосессий.
- Долина грез / Деврент: Место, где скальные образования напоминают различных животных и предметы, стимулируя воображение.
- Голубятни Голубиной долины и Каппадокии: Исторические голубятни, выдолбленные в скалах. Голубиный помет использовался в качестве удобрения.
- Воздушный шар (в зависимости от погодных условий): Полет на воздушном шаре - это один из самых популярных способов увидеть Каппадокию с высоты птичьего полета. Зависит от погодных условий.
Самый красивый закат в Красной долине (Красная яма): Красная долина (Kızılçukur) идеально подходит для наблюдения за закатом, когда скалы окрашиваются в теплые красные и оранжевые тона. Важная информация:.
Самый красивый закат в Красной долине (Красная яма): Красная долина (Kızılçukur) идеально подходит для наблюдения за закатом, когда скалы окрашиваются в теплые красные и оранжевые тона. Важная информация:.
• Самый красивый закат в Красной долине (Красная яма): Красная долина (Kızılçukur) идеально подходит для наблюдения за закатом, когда скалы окрашиваются в теплые красные и оранжевые тона. Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный парк Гереме (объект наследия ЮНЕСКО)
- Скальный Замок Ортахисар
- Скальный Замок Учисар
- Город Сержант-Кая и 6-я стрелковая дивизия
- Церковь Иоанна Крестителя, датируемая столетием
- Долина любви
- Долина грез
- Деврент
- Голубятни Голубиной долины и Каппадокии
- Воздушный шар (в зависимости от погодных условий)
- Самый красивый закат в Красной долине (Красная яма)
Что включено
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле White Stone (Ургуп)
- Входной билет в подземный город
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30.$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 50.$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 50.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле - 30.$ /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение - это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами)
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
9 ноя 2025
Экскурсия была очень увлекательная и интересная! Мы в восторге от шаров. Гид Гарик был очень внимателен, показал интересные локации, где мы смогли сделать замечательные фотографии.
А
Алёна
9 ноя 2025
Каппадокия и шары стоит каждого рубля. Спасибо за организацию.
М
Марина
9 ноя 2025
Дорогие организаторы экскурсии, огромное спасибо за возможность за 30 долларов съездить в одно из красивейших мест планеты- Каппадокию! Программа экскурсии соответствует формуле цена-качество. Достойно, но как часто происходит в Турции,
Е
Елена
9 ноя 2025
Здравствуйте, мне очень понравилась экскурсия!!!
Много интересных локаций, чуть огорчена отсутствием шаров, но обзоры просто космос!!!
Отличный отель, также очень понравился, после прохладного вечера, теплый пол был тему😊😊😊.
Немного огрченый гид Гарик, довольно интересно проводил экскурсию 🎉.
Много интересных локаций, чуть огорчена отсутствием шаров, но обзоры просто космос!!!
Отличный отель, также очень понравился, после прохладного вечера, теплый пол был тему😊😊😊.
Немного огрченый гид Гарик, довольно интересно проводил экскурсию 🎉.
И
Ирина
5 ноя 2025
Очень понравилась природа,вулканические образования,дома в скалах. Виды потрясающие! Шаров не было из за погоды,но для меня они были не главное. Красивый отель в Мустафа-Паша. Не понравилось,что цены на сладости в
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Здравствуйте, были на экскурсии в Каппадокии на одну ночь, с классным гидом, все организовано хорошо, спасибо Гайрату! Заботился о каждом! Очень насыщенно, жаль не попали на шары, но все понравилось, еда, гостиница, группа, хорошо когда с чувством юмора все совпали))))
М
Марианна
2 ноя 2025
Я очень сильно сомневалась, но доверилась отзывам и поездка просто превзошла мои ожидания!!! Пишу свой честный отзыв для таких же как я. Тур очень насыщенный, с маленькими детьми не советую ехать, будет тяжело. Благодарю гида Гарика за внимательность и отзывчивость!
Т
Татьяна
29 окт 2025
Отличная экскурсия. Однозначно стоит того, чтобы поехать. Наравне с Памуккале - одна из двух must see локаций в Турции.
Гид Гарик (Гайрат) очень понравился. Отличное соблюдение тайминга. Интересные фишки, работающие даже со сложной с мультинациональной группой. Знание современной русской культуры и уместные шутки, удивительные для не носителя языка.
Рекомендуем всей семьёй!
Гид Гарик (Гайрат) очень понравился. Отличное соблюдение тайминга. Интересные фишки, работающие даже со сложной с мультинациональной группой. Знание современной русской культуры и уместные шутки, удивительные для не носителя языка.
Рекомендуем всей семьёй!
З
ЗОЯ
28 окт 2025
Экскурсия супер,,рекомендую, такое надо увидеть в жизни, повезло с гидом, Гарик интересно вел экскурсии и 2 дня опекал нас,, это очень трогательно, мы были большой дружной командой, спасибо ему,
С
Светлана
27 окт 2025
С
Светлана
24 окт 2025
Добрый вечер всем кто будет читать мой отзыв, возвращаемся из поездки в Каппадокию, много читала отзывов и если честно поехали с настороженностью,но всё прошло отлично, нас встретили вовремя минута в
В
Владлена
24 окт 2025
Все понравилось. Гид с юмором. Все показал рассказал. Мы были единственная группа, кто увидели шары. Спасибо
Е
Екатерина
24 окт 2025
Гарик - приветливый, и доброжелательный, весёлый и симпотичный. Харизма - присутствует.
При себе имеются таблетки "лекарства" от всех недугов.
Также есть чай, вода питьевая и кипяток - Бесплатно и Безлимитно.
Гарик знает русский
При себе имеются таблетки "лекарства" от всех недугов.
Также есть чай, вода питьевая и кипяток - Бесплатно и Безлимитно.
Гарик знает русский
М
Марина
21 окт 2025
Заказали с друзьями экскурсию, всё прошло на высшем уровне! Красивые локации, вкусные обеды, полет шаров - восторг! Каппадокия обязательна к посещению! За такие деньги просто сказка!
Я
Яна
21 окт 2025
Экскурсия очень интересная. Посетили много разных локаций, о каждой из них гид Гарик подробно рассказывал, очень интересно послушать и узнать новое. Проживали в пещерном отеле, отель очень атмосферный, в номере было джакузи. Брали дополнительно полет на шарах, это было очень замечательно, всем рекомендую!
Тур входит в следующие категории Сиде
Похожие туры из Сиде
-
17%
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
22 ноя в 04:30
$54
$65 за человека
-
30%
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:30
22 ноя в 04:30
$47
$67 за человека
-
55%
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
22 ноя в 05:00
$39.60
$88 за человека