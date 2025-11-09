Мои заказы

Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие

Отправьтесь в Каппадокию из Сиде
Отправьтесь из Сиде в двухдневное исследовательское путешествие по Каппадокии! Остановитесь в отеле 3 звезды и откройте для себя удивительные Персиковые Башни, подземные города и исторические достопримечательности Гёреме.

Кроме того, не упустите шанс насладиться незабываемыми моментами, любуясь уникальными пейзажами Каппадокии и полетав на воздушном шаре, чтобы увидеть регион с высоты.
4.9
59 отзывов
Описание тура

В этом увлекательном двухдневном путешествии мы посетим:

  • Подземный город в Каппадокии: Каппадокия славится своими древними подземными городами, такими как Деринкую и Каймаклы. Эти многоуровневые комплексы использовались для укрытия христиан во время войн и преследований.
  • Национальный парк Гёреме (объект наследия ЮНЕСКО): Сердце Каппадокии, знаменитое своими скальными образованиями, пещерными церквями с византийскими фресками и уникальными ландшафтами.
  • Скальный замок Ортахисар: Менее посещаемый, чем Учисар, но от этого не менее впечатляющий скальный замок. С его вершины открываются потрясающие виды.
  • Скальный замок Учисар: Самая высокая точка Каппадокии, откуда открывается панорамный вид на окрестности.
  • Город Сержант-Кая и 6-я стрелковая дивизия: Информация по этому пункту ограничена, возможно, это локальное историческое место, требующее дополнительного изучения.
  • Церковь Иоанна Крестителя, датируемая столетием: Вероятно, имеется в виду одна из древних пещерных церквей в Каппадокии. Для уточнения стоит поискать конкретное местоположение.
  • Долина любви: Известна своими фаллическими скальными образованиями. Популярное место для фотосессий.
  • Долина грез / Деврент: Место, где скальные образования напоминают различных животных и предметы, стимулируя воображение.
  • Голубятни Голубиной долины и Каппадокии: Исторические голубятни, выдолбленные в скалах. Голубиный помет использовался в качестве удобрения.
  • Воздушный шар (в зависимости от погодных условий): Полет на воздушном шаре - это один из самых популярных способов увидеть Каппадокию с высоты птичьего полета. Зависит от погодных условий.
• Самый красивый закат в Красной долине (Красная яма): Красная долина (Kızılçukur) идеально подходит для наблюдения за закатом, когда скалы окрашиваются в теплые красные и оранжевые тона. Важная информация:
  • Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
  • Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
  • Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
  • Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.

Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
  • Проживание в отеле White Stone (Ургуп)
  • Входной билет в подземный город
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Вода в автобусе
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Трансфер от и до вашего места проживания
  • Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30.$
  • Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 50.$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
  • Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
  • Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
  • Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 50.$
  • Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
  • Проживание в пещерном отеле - 30.$ /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
3
2
2
1
Н
Надежда
9 ноя 2025
Экскурсия была очень увлекательная и интересная! Мы в восторге от шаров. Гид Гарик был очень внимателен, показал интересные локации, где мы смогли сделать замечательные фотографии.
А
Алёна
9 ноя 2025
Каппадокия и шары стоит каждого рубля. Спасибо за организацию.
М
Марина
9 ноя 2025
Дорогие организаторы экскурсии, огромное спасибо за возможность за 30 долларов съездить в одно из красивейших мест планеты- Каппадокию! Программа экскурсии соответствует формуле цена-качество. Достойно, но как часто происходит в Турции,
читать дальше

экскурсовод не дает информацию об истории страны и места. Нас заселили в прекрасный пещерный отель в Мустафепаша и вообще не рассказали об этом месте, только о шарах, почему их отменили, как на них летают и тд. А в Мустафепаша находятся 10 христианских храмов, монастырская долина с сохранившимися фресками в церкви Василия Великого, куча греческих особняков. В общем место -огонь! А про него ни слова(только потом прочитала в интернете информацию. Но за возникшие в процессе поездки желание узнать Каппадокию и ее историю и другие вопросы мы вас благодарим!

Е
Елена
9 ноя 2025
Здравствуйте, мне очень понравилась экскурсия!!!
Много интересных локаций, чуть огорчена отсутствием шаров, но обзоры просто космос!!!
Отличный отель, также очень понравился, после прохладного вечера, теплый пол был тему😊😊😊.
Немного огрченый гид Гарик, довольно интересно проводил экскурсию 🎉.
И
Ирина
5 ноя 2025
Очень понравилась природа,вулканические образования,дома в скалах. Виды потрясающие! Шаров не было из за погоды,но для меня они были не главное. Красивый отель в Мустафа-Паша. Не понравилось,что цены на сладости в
читать дальше

магазине,куда завозят на второй день в 2 и даже 3раза выше,чем далее по маршруту в магазинах. Обидно зря тратить деньги,надеюсь, что они более свежие хотя бы. Второй обед лучше, чем в первый день,т. к. кто выбрали блюдо в горшке- мяса не было совсем,только рис и овощи. Для мужчин не очень. В целом,за эту цену поездка была отличная,мы довольны

Ю
Юлия
4 ноя 2025
Здравствуйте, были на экскурсии в Каппадокии на одну ночь, с классным гидом, все организовано хорошо, спасибо Гайрату! Заботился о каждом! Очень насыщенно, жаль не попали на шары, но все понравилось, еда, гостиница, группа, хорошо когда с чувством юмора все совпали))))
М
Марианна
2 ноя 2025
Я очень сильно сомневалась, но доверилась отзывам и поездка просто превзошла мои ожидания!!! Пишу свой честный отзыв для таких же как я. Тур очень насыщенный, с маленькими детьми не советую ехать, будет тяжело. Благодарю гида Гарика за внимательность и отзывчивость!
Т
Татьяна
29 окт 2025
Отличная экскурсия. Однозначно стоит того, чтобы поехать. Наравне с Памуккале - одна из двух must see локаций в Турции.
Гид Гарик (Гайрат) очень понравился. Отличное соблюдение тайминга. Интересные фишки, работающие даже со сложной с мультинациональной группой. Знание современной русской культуры и уместные шутки, удивительные для не носителя языка.
Рекомендуем всей семьёй!
З
ЗОЯ
28 окт 2025
Экскурсия супер,,рекомендую, такое надо увидеть в жизни, повезло с гидом, Гарик интересно вел экскурсии и 2 дня опекал нас,, это очень трогательно, мы были большой дружной командой, спасибо ему,
С
Светлана
27 окт 2025
С
Светлана
24 окт 2025
Добрый вечер всем кто будет читать мой отзыв, возвращаемся из поездки в Каппадокию, много читала отзывов и если честно поехали с настороженностью,но всё прошло отлично, нас встретили вовремя минута в
читать дальше

минуту, поездка в комфортном автобусе, экскурсии на высоте, замечательный,харизматичный гид Гарик,решал любые проблемы, везде помогал был всегда рядом с группой - отдельный респект Гарику. отличный отель, очень дружный и слаженный коллектив в автобусе,ни кого ни где не ждали благодаря Гарику гиду, поездку всем рекомендую,не задумываясь езжайте в Каппадокию, всем туристам Гарик подарил по красивому брелку. РЕКОМЕНДУЮ

В
Владлена
24 окт 2025
Все понравилось. Гид с юмором. Все показал рассказал. Мы были единственная группа, кто увидели шары. Спасибо
Е
Екатерина
24 окт 2025
Гарик - приветливый, и доброжелательный, весёлый и симпотичный. Харизма - присутствует.
При себе имеются таблетки "лекарства" от всех недугов.
Также есть чай, вода питьевая и кипяток - Бесплатно и Безлимитно.
Гарик знает русский
читать дальше

язык на 4+ из 5.
Увлекательно рассказывает истории, так что экскурсия пролетело в один миг. Трансфер, питание, проживание - организовано Гариком на 5+.
По завершению был организован розыгрыш подарков - и для всех участников тура, были розданы сувениры. Гарик фотограф от бога.
Команда Гарика: ассистент МНМ помогал собирать АЙВУ, Яблоко.
Водитель автобуса водит изумительно, и маневрино.
Дружный коллектив автобуса поездка 23-24.10.2025.

М
Марина
21 окт 2025
Заказали с друзьями экскурсию, всё прошло на высшем уровне! Красивые локации, вкусные обеды, полет шаров - восторг! Каппадокия обязательна к посещению! За такие деньги просто сказка!
Я
Яна
21 окт 2025
Экскурсия очень интересная. Посетили много разных локаций, о каждой из них гид Гарик подробно рассказывал, очень интересно послушать и узнать новое. Проживали в пещерном отеле, отель очень атмосферный, в номере было джакузи. Брали дополнительно полет на шарах, это было очень замечательно, всем рекомендую!

