Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии! Вас ждут крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай.
Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят волшебные виды (оплачивается отдельно). Эта экскурсия сочетает магию природы, историю и яркие эмоции, оставляя незабываемые впечатления!
Описание тураОтправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: стандартный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии: Полный тур длится около 40 часов, включая трансфер из Сиде и обратно. 2. В стоимость включено:
- Трансфер из отеля и обратно – Проживание (двухместное размещение; возможно размещение в стандартном или пещерном отеле) – Завтраки и ужин – Услуги русскоговорящего гида – Все входные билеты, кроме музея под открытым небом Гереме – Туристическая страховка 3. Не включено:.
- Входной билет в Гереме – Полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки – Обеды, напитки, личные расходы и дополнительные услуги 4. Что взять с собой: Паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, средства гигиены, деньги на личные расходы 5. Важно: Время выезда сообщается накануне вечером. Все номера — двухместные. При необходимости одноместного размещения просьба сообщить заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вы увидите во время тура:
- Крепость Учхисар - самая высокая точка Каппадокии с потрясающими видами
- Долина Любви - известна своими уникальными скальными образованиями
- Долина Деврент (Долина Воображения) - каменные фигуры, напоминающие животных и людей
- Подземный город - один из исторических городов, вырезанных в скалах
- Караван-сарай на Великом Шёлковом пути - архитектурный памятник средневековой эпохи
- Панорамные площадки Каппадокии - виды, открывающиеся на долины и скальные образования
- (Опционально) Гереме - музей под открытым небом с уникальными скальными церквями и фресками
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Услуги гида
- Завтраки
- Ужин
- Входные билеты кроме Гёреме
- Проживание в отеле в двухместном номере
Что не входит в цену
- Обеды
- Напитки
- Входные билеты в Гёреме
- Полёт на воздушном шаре
- Смотровая площадка для наблюдения за полётом на воздушном шаре
- Разница одноместного проживания 20 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- 1. Продолжительность экскурсии:
- Полный тур длится около 40 часов, включая трансфер из Сиде и обратно
- 2. В стоимость включено:
- Трансфер из отеля и обратно
- Проживание (двухместное размещение возможно размещение в стандартном или пещерном отеле)
- Завтраки и ужин
- Услуги русскоговорящего гида
- Все входные билеты, кроме музея под открытым небом Гереме
- Туристическая страховка
- 3. Не включено:
- Входной билет в Гереме
- Полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки
- Обеды, напитки, личные расходы и дополнительные услуги
- 4. Что взять с собой:
- Паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, средства гигиены, деньги на личные расходы
- 5. Важно:
- Время выезда сообщается накануне вечером. Все номера - двухместные
- При необходимости одноместного размещения просьба сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Сиде
