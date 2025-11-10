Мои заказы

Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде

Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии! Вас ждут крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай.

Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят волшебные виды (оплачивается отдельно). Эта экскурсия сочетает магию природы, историю и яркие эмоции, оставляя незабываемые впечатления!
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 04:30

Описание тура

Отправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: стандартный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии: Полный тур длится около 40 часов, включая трансфер из Сиде и обратно. 2. В стоимость включено:
  • Трансфер из отеля и обратно – Проживание (двухместное размещение; возможно размещение в стандартном или пещерном отеле) – Завтраки и ужин – Услуги русскоговорящего гида – Все входные билеты, кроме музея под открытым небом Гереме – Туристическая страховка 3. Не включено:.
  • Входной билет в Гереме – Полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки – Обеды, напитки, личные расходы и дополнительные услуги 4. Что взять с собой: Паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, средства гигиены, деньги на личные расходы 5. Важно: Время выезда сообщается накануне вечером. Все номера — двухместные. При необходимости одноместного размещения просьба сообщить заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что вы увидите во время тура:
  • Крепость Учхисар - самая высокая точка Каппадокии с потрясающими видами
  • Долина Любви - известна своими уникальными скальными образованиями
  • Долина Деврент (Долина Воображения) - каменные фигуры, напоминающие животных и людей
  • Подземный город - один из исторических городов, вырезанных в скалах
  • Караван-сарай на Великом Шёлковом пути - архитектурный памятник средневековой эпохи
  • Панорамные площадки Каппадокии - виды, открывающиеся на долины и скальные образования
  • (Опционально) Гереме - музей под открытым небом с уникальными скальными церквями и фресками
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Завтраки
  • Ужин
  • Входные билеты кроме Гёреме
  • Проживание в отеле в двухместном номере
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Напитки
  • Входные билеты в Гёреме
  • Полёт на воздушном шаре
  • Смотровая площадка для наблюдения за полётом на воздушном шаре
  • Разница одноместного проживания 20 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • 1. Продолжительность экскурсии:
  • Полный тур длится около 40 часов, включая трансфер из Сиде и обратно
  • 2. В стоимость включено:
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Проживание (двухместное размещение возможно размещение в стандартном или пещерном отеле)
  • Завтраки и ужин
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Все входные билеты, кроме музея под открытым небом Гереме
  • Туристическая страховка
  • 3. Не включено:
  • Входной билет в Гереме
  • Полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки
  • Обеды, напитки, личные расходы и дополнительные услуги
  • 4. Что взять с собой:
  • Паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, средства гигиены, деньги на личные расходы
  • 5. Важно:
  • Время выезда сообщается накануне вечером. Все номера - двухместные
  • При необходимости одноместного размещения просьба сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сиде

Похожие туры из Сиде

Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
На автобусе
2 дня
-
25%
54 отзыва
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
Завтра в 04:30
13 ноя в 04:30
$30$40 за человека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
На автобусе
1 день 14 часов
-
17%
172 отзыва
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
13 ноя в 04:30
$54$65 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
-
30%
173 отзыва
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:30
13 ноя в 04:30
$47$67 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сиде
Все туры из Сиде