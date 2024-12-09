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посещенных мест. И так же решал все вопросы в течении поездки. Нам предложили очень комфортный отель для ночевки. Из минусов могу отметить лишь не очень комфортабельный микро автобус, но данная ситуация так же была сглажена. Для поездки на смотровую с шарами нужно доплатить но это все указано в экскурсии и сюрпризом не было. Остались только приятные впечатления и эмоции и даже холод не испортил впечатлений. Так же будьте готовы к длительной поездке порядка 6 часов до места. Но все необходимые остановки раз в 2 часа делают. Поэтому все терпимо, виды которые были определенно стоят этого пути