1 день 14 часов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
18 янв в 04:30
$65 за человека
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Завтра в 04:30
18 янв в 04:30
$110 за человека
1 день 16 часов
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
18 янв в 03:00
$52 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария9 декабря 2024Отправились в данное путешествие 2 декабря. Прекрасный гид Сергей сопровождал нас всю поездку. Рассказывал очень подробно и интересно о каждом из
- ССветлана5 ноября 2024Были в Каппадокии 2,3 ноября. ГИДОМ был Султан. Очень благодарны ему за отлично проведенную экскурсию. Все было очень интересно, чётко, познавательно. Султан замечательный рассказчик! И все что он рассказывает окрашено эмоциями.
- ЭЭлина4 ноября 2024Спасибо большое за потрясающие 2 дня! Все было организовано на высшем уровне. Отличный гид Султан ❤️❤️❤️, рассказывал очень интересно. По
- ТТатьяна26 сентября 2024Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
- ZZarina18 мая 2024Всё прошло замечательно 😍 Советую!
- ССветлана27 сентября 2023Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «От вашего отеля»
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