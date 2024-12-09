Туры от вашего отеля в Сиде

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Сиде, цены от $52. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
На автобусе
142 отзыва
1 день 14 часов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
18 янв в 04:30
$65 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
4 отзыва
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Завтра в 04:30
18 янв в 04:30
$110 за человека
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
18 янв в 03:00
$52 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    9 декабря 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Отправились в данное путешествие 2 декабря. Прекрасный гид Сергей сопровождал нас всю поездку. Рассказывал очень подробно и интересно о каждом из
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    посещенных мест. И так же решал все вопросы в течении поездки. Нам предложили очень комфортный отель для ночевки. Из минусов могу отметить лишь не очень комфортабельный микро автобус, но данная ситуация так же была сглажена. Для поездки на смотровую с шарами нужно доплатить но это все указано в экскурсии и сюрпризом не было. Остались только приятные впечатления и эмоции и даже холод не испортил впечатлений. Так же будьте готовы к длительной поездке порядка 6 часов до места. Но все необходимые остановки раз в 2 часа делают. Поэтому все терпимо, виды которые были определенно стоят этого пути

  • С
    Светлана
    5 ноября 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Были в Каппадокии 2,3 ноября. ГИДОМ был Султан. Очень благодарны ему за отлично проведенную экскурсию. Все было очень интересно, чётко, познавательно. Султан замечательный рассказчик! И все что он рассказывает окрашено эмоциями.
  • Э
    Элина
    4 ноября 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Спасибо большое за потрясающие 2 дня! Все было организовано на высшем уровне. Отличный гид Султан ❤️❤️❤️, рассказывал очень интересно. По
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    дороге завозили на обед не просто поесть, а именно попробовать местную кухню 👍. Полет на шарах тоже рекомендую брать тут, летели одни из первых, встретили рассвет - незабываемые впечатления. Также завозили по дороге в магазины сладостей и камней, но не как обычно навязчиво пытались продать что-то, а также провели экскурсию, дали продегустировать. Однозначно рекомендую 👍👍👍

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
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    смотровых площадок, и будьте готовы, что t будет с утра 8 градусов, дорога утомительная, часто делают технические остановки, чтоб люди могли походить, на обратном пути была путаница с автобусами, пересаживали, произошёл конфликт с турецкими туристами и ихним гидом Виолой, писали коллективную жалобу, обещали больше не ставить на экскурсии с русскими, наш гид был из Туркменистана, эрудированный, внимательный, с хорошим чувством юмора, жили в Пещерном отеле, интересное место, красивый и удобный дизайн, находится в глухой деревне, рекомендую съездить в Каппадокию хоть раз в жизни, останутся невероятные впечатления.

  • Z
    Zarina
    18 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Всё прошло замечательно 😍 Советую!
  • С
    Светлана
    27 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
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    очень признательна Ольге,что она порекоммендовала нам взять панараму на джипах и закат в Красной долине. Это было великолепно. Улучшить:1перед туром предупреждать, что температура в Каппадркии даже в жаркое время может быть низкой и нужно брать куртку,плед 2. давать точный тайминг тура, что между заытраком и обедом может быть интервал от 7-9часов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит тур в Сиде в январе 2025
Сейчас в Сиде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 52 до 110. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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