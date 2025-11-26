Нас ждет легкая и неспешная прогулка по Стамбулу, где нет места суете.
Мы отправимся к самым колоритным и малоизвестным уголкам города, заглянем туда, где оживают его тайны, и поднимемся на одну из лучших смотровых площадок, чтобы насладиться захватывающими видами.
Вас ждет удивительный микс старинного шарма и современного ритма Стамбула — в каждом шаге, в каждом мгновении.
Мы отправимся к самым колоритным и малоизвестным уголкам города, заглянем туда, где оживают его тайны, и поднимемся на одну из лучших смотровых площадок, чтобы насладиться захватывающими видами.
Вас ждет удивительный микс старинного шарма и современного ритма Стамбула — в каждом шаге, в каждом мгновении.
Описание экскурсииУвлекательная прогулка по Стамбулу Эта экскурсия проведет вас через ароматную сокровищницу Египетского базара, где шафран, корица и свежая пахлава передают неповторимый восточный колорит. Вы увидите величественную Галатскую башню, возвышающуюся над городом, и прогуляетесь по оживленной улице Истикляль, заглянув в христианские храмы и узнав тайны Восточного экспресса. Вас ждет встреча с историей у Монумента «Республика» на знаменитой площади Таксим, а затем — захватывающий панорамный вид на Босфор со смотровой площадки. Завершится путешествие в районе Каракей, где старинный шарм сочетается с современной жизнью: здесь можно попробовать знаменитый экмек балык, посетить хамам или музей современного искусства.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский базар
- Галатская башня
- Улица Истикляль
- Монумент «Республика»
- Район Каракёй
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rüstem Paşa, 34116 Fatih/İstanbul
Завершение: Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8 İç Kapı No: 102, 34433 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€200
€250 за всё до 4 чел.
Круиз
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его скрытые уголки и наслаждаясь круизом по Босфору. Узнайте больше о культуре и истории города
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
Сегодня в 09:30
28 ноя в 09:00
€60 за человека