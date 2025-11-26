Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет легкая и неспешная прогулка по Стамбулу, где нет места суете.



Мы отправимся к самым колоритным и малоизвестным уголкам города, заглянем туда, где оживают его тайны, и поднимемся на одну из лучших смотровых площадок, чтобы насладиться захватывающими видами.



Вас ждет удивительный микс старинного шарма и современного ритма Стамбула — в каждом шаге, в каждом мгновении.

Денис Ваш гид в Стамбуле Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком €200 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Увлекательная прогулка по Стамбулу Эта экскурсия проведет вас через ароматную сокровищницу Египетского базара, где шафран, корица и свежая пахлава передают неповторимый восточный колорит. Вы увидите величественную Галатскую башню, возвышающуюся над городом, и прогуляетесь по оживленной улице Истикляль, заглянув в христианские храмы и узнав тайны Восточного экспресса. Вас ждет встреча с историей у Монумента «Республика» на знаменитой площади Таксим, а затем — захватывающий панорамный вид на Босфор со смотровой площадки. Завершится путешествие в районе Каракей, где старинный шарм сочетается с современной жизнью: здесь можно попробовать знаменитый экмек балык, посетить хамам или музей современного искусства.

