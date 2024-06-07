🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 515 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города Начало: Ваш отель 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

🚶 Пешая 24% скидка Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом Начало: Ваш отель 86 € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель 299 € 270 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города Начало: В районе метро Osmanbey 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая 8% скидка Групповая 3 часа 17 отзывов Мультикультурный Стамбул Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории Начало: На площади Таксим Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00 36 € 33 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции? Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ» € 245 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула € 400 за всё до 13 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Покорить топовые террасы Стамбула Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой Начало: В месте по договоренности 125 € 113 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Истикляль: сердце Стамбула и его тайны Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом Начало: у вашего отеля € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 189 отзывов Чарующий Стамбул с гидом-историком Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии Начало: По договорённости 320 € 240 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 63 отзыва Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой Начало: Дворец Долмабахче Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля € 244 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Прогулка по европейской части Стамбула Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа Начало: У вашего отеля в центре Стамбула 64 € 58 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов По следам Агаты Кристи Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи Начало: На площади Таксим 200 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 4 отзыва Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках € 150 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Автомобильное путешествие по Стамбулу Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет... € 270 за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день» Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории Начало: У вашего отеля € 219 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 13 отзывов Фотопрогулка «Великолепный Стамбул» Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии Начало: На площади Султанахмет 245 € 221 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 5.5 часов 77 отзывов Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги Начало: У вашего отеля Расписание: Каждый день, кроме воскресения от 89 € 76 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Увидеть Стамбул Начало: Мы заберем вас от вашего отеля Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Волшебный поцелуйчик Стамбула Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации Расписание: С пн. по вскр. с 10:00 160 € 144 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 46% скидка Групповая 5 часов 391 отзыв Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30 65 € 35 за человека

Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Фотосессия на террасе Стамбула в летящем платье + видео reels Начало: Галатская башня Расписание: каждый день € 150 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула Начало: Уточняется при бронировании экскурсии Расписание: Ежедневно в 11:00 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 4 часа 2 отзыва Экскурсия-фотосессия в городе контрастов Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом 299 € 225 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 83 отзыва Второе свидание со Стамбулом Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии Начало: У вашего отеля € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Очарование вечернего Стамбула «Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно... € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Контрасты Стамбула Начало: Ваш отель € 400 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Между двумя континентами Начало: Ваш отель € 400 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями Начало: У входа на Египетский базар 150 € 135 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Начало: Karaköy prier Расписание: По договоренности от € 600 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 28 отзывов Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул» Начало: Ваш отель Расписание: с 10:00 до 16:00 € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Что скрывает Стамбул Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Стамбул за один день: история и культура Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке 189 € 171 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Стамбул многогранный и мультикультурный Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть Начало: Старбакс Таксим € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов € 350 за всё до 4 чел.