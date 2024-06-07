1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200€180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€150 за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245€221 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160€144 за всё до 5 чел.
скидка
46%
Групповая
5 часов
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
65€35 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на террасе Стамбула в летящем платье + видео reels
Начало: Галатская башня
Расписание: каждый день
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10:00 до 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 июня в 00:30
189€171 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул многогранный и мультикультурный
Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть
Начало: Старбакс Таксим
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ННадежда5 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ООльга4 июня 2024У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ААлёна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
- ЮЮлия3 июня 2024Хорошая подача материала, доброжелательное отношение и желание помочь, ответы на вопросы, удобный темп и построение экскурсии. Рекомендуем!
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
- ИИрина1 июня 2024Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Гид - Сулу. Всё прошло на высоком уровне. Я часто путешествую, и всегда стараюсь брать
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Галатская башня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Галатская башня" можно забронировать 67 экскурсий и билетов от 33 до 600 со скидкой до 46%. Туристы уже оставили гидам 2810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 67 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Галатская башня», 2810 ⭐ отзывов, цены от €33. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август