Галатская башня

Найдено 67 экскурсий в категории «Галатская башня» в Стамбуле, цены от €33, скидки до 46%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
515 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125113 за всё до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
250 за всё до 4 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
63 отзыва
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
50 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
По следам Агаты Кристи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150 за человека
Автомобильное путешествие по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
219 за человека
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
13 отзывов
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245221 за всё до 3 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160144 за всё до 5 чел.
Скрытые жемчужины Стамбула
🚶 Пешая
скидка
46%
Групповая
5 часов
391 отзыв
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6535 за человека
Фотосессия на террасе Стамбула в летящем платье + видео reels
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Фотосессия на террасе Стамбула в летящем платье + видео reels
Начало: Галатская башня
Расписание: каждый день
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Фотосессия мечты на стамбульской крыше с чайками
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299225 за всё до 4 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Очарование вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
290 за всё до 4 чел.
Контрасты Стамбула
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Между двумя континентами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10:00 до 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Что скрывает Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 июня в 00:30
189171 за всё до 7 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Стамбул многогранный и мультикультурный
Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть
Начало: Старбакс Таксим
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
160 за всё до 7 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
350 за всё до 4 чел.
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
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    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
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    экскурсия для нас была «Лайт» во всех смыслах: мы никуда не спешили, наш мозг не кипел от информации, нам не было тяжело гулять. Настолько было все все легко и размеренно, что хочется повторить)) В следующий раз, когда приедем, обязательно обратимся к ней.

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
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    голос, что для экскурсовода очень важно. Т. к. гид турок, он рассказывает про город и традиции с точки зрения местного жителя, а не экспата. Что для нас тоже было очевидным плюсом. Очень хорошо чувствует настроения и отзывается на них, т. е. учитывает ваш темп и интересы, не настаивает на своём.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Хорошая подача материала, доброжелательное отношение и желание помочь, ответы на вопросы, удобный темп и построение экскурсии. Рекомендуем!
  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
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    показывает. Привела в уютное кафе, в котором любят сидеть местные и замечательный вид на Босфор и Галатскую башню. Не нужно стоять в очереди, что-бы на неё попасть. Всё супер)

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Гид - Сулу. Всё прошло на высоком уровне. Я часто путешествую, и всегда стараюсь брать
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    индивидуальные экскурсии по городу, поэтому мне есть с чем сравнить. Маршрут был не избитый, самостоятельно я бы точно не попала во многие месте, тем более в первый раз в Стамбуле. Гид максимально открытая, умная и интересная девушка. Рассказала мне много не только об истории Стамбула, но и о жизни местных, их менталитете и традициях. Что опять же очень ценно, поскольку зачастую складывается определённый стереотип о новой стране Ещё большой плюс, что была возможность скорректировать маршрут. Часть достопримечательностей я посмотрела ранее самостоятельно, и мы не тратили на них время. Стамбул - прекрасный и многогранный город. Надеюсь, что это не последняя моя поездка. Всем желаю прекрасного отдыха)))

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Галатская башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Многогранный Стамбул
  2. Османские реликвии вечернего Стамбула
  3. Современный Стамбул
  4. «Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
  5. По Стамбулу на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Галатская башня" можно забронировать 67 экскурсий и билетов от 33 до 600 со скидкой до 46%. Туристы уже оставили гидам 2810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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