Мы вас познакомим с совсем другим Стамбулом. Стамбул, где продавцы не зовут туристов в свои лавки, не предлагают на каждом шагу что-то купить, где нет рыночной атмосферы и зазывал. Как вам такой Стамбул? Удивительно роскошный, похожий на Европу, спокойный и самодостаточный. Но даже без зазывал приготовьтесь тратить в нём деньги: здесь дорого, но это стоит того!

Описание экскурсии

Мы покажем вам районы, где живут самые богатые местные жители. Заходя во внутренние кварталы, вы почувствуете себя словно в Лиссабоне. Всю поездку нас будут сопровождать красивые виды на Босфор и деревянный особняки местной элиты времён 19 века.

На пути в другой Стамбул

Прежде чем мы доберёмся до наших пунктов назначения, вы увидите стамбульский Версаль — дворец Долмабахче, мемориальную аллею Мустафы Кемаля Ататюрка, самые дорогие отели Стамбула, о которых мы расскажем интересные факты.

Ортакёй

Кроме суеты повседневной жизни, есть несколько веских причин приехать в этот район. Прекрасная мечеть — здание в стиле необарокко прямо на набережной, где до сих пор чувствуется дух роскошного 19 века. Антикварные магазины в узких переулках. Знаменитая уличная еда — кумпиры и сладкие вафли.

Арнавуткёй

Этот район часто называют местным Сан-Франциско, а Европейское жюри внесло его в список 40 самых красивых районов Европы. Деревянные дома Арнавуткёя напоминают о том, как красива и нарядна может быть деревня. Раньше он славился своими виноградниками, а сейчас это одна из самых престижных частей города с архитектурой модерна.

Музей Сакипа Сабанджи

Он расположен высоко в саду на берегу Босфора и является одним из лучших частных музеев Турции с небольшой постоянной коллекцией. Вы узнаете больше о семье Сабанджи, увидите образцы искусства каллиграфии, картины турецких живописцев и даже Айвазовского.

Йеникёй

В этом районе много босфорских особняков, так называемых Yalı, которые часто можно увидеть в турецких фильмах и сериалах. Раньше они принадлежали османской знати, а сейчас — самым богатым и влиятельным жителям Стамбула. Вы на какое-то время почувствуете себя местными и при желании запечатлеете этот миг с прекрасным видом на Босфор и чашечкой горячего напитка.

Кому понравится эта экскурсия

Тем, кто хочет провести время насыщенно, но не по-туристически. Тем, кто готов расслабиться и не жалеть деньги, чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой дорогих районов.

Организационные детали