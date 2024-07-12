Аристократический Стамбул

Оказаться там, где, вместо традиционного турецкого колорита, царит атмосфера вкуса и достатка
Мы вас познакомим с совсем другим Стамбулом.

Стамбул, где продавцы не зовут туристов в свои лавки, не предлагают на каждом шагу что-то купить, где нет рыночной атмосферы и зазывал. Как вам такой Стамбул? Удивительно роскошный, похожий на Европу, спокойный и самодостаточный. Но даже без зазывал приготовьтесь тратить в нём деньги: здесь дорого, но это стоит того!
Аристократический Стамбул
Аристократический Стамбул
Аристократический Стамбул
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Мы покажем вам районы, где живут самые богатые местные жители. Заходя во внутренние кварталы, вы почувствуете себя словно в Лиссабоне. Всю поездку нас будут сопровождать красивые виды на Босфор и деревянный особняки местной элиты времён 19 века.

На пути в другой Стамбул

Прежде чем мы доберёмся до наших пунктов назначения, вы увидите стамбульский Версаль — дворец Долмабахче, мемориальную аллею Мустафы Кемаля Ататюрка, самые дорогие отели Стамбула, о которых мы расскажем интересные факты.

Ортакёй

Кроме суеты повседневной жизни, есть несколько веских причин приехать в этот район. Прекрасная мечеть — здание в стиле необарокко прямо на набережной, где до сих пор чувствуется дух роскошного 19 века. Антикварные магазины в узких переулках. Знаменитая уличная еда — кумпиры и сладкие вафли.

Арнавуткёй

Этот район часто называют местным Сан-Франциско, а Европейское жюри внесло его в список 40 самых красивых районов Европы. Деревянные дома Арнавуткёя напоминают о том, как красива и нарядна может быть деревня. Раньше он славился своими виноградниками, а сейчас это одна из самых престижных частей города с архитектурой модерна.

Музей Сакипа Сабанджи

Он расположен высоко в саду на берегу Босфора и является одним из лучших частных музеев Турции с небольшой постоянной коллекцией. Вы узнаете больше о семье Сабанджи, увидите образцы искусства каллиграфии, картины турецких живописцев и даже Айвазовского.

Йеникёй

В этом районе много босфорских особняков, так называемых Yalı, которые часто можно увидеть в турецких фильмах и сериалах. Раньше они принадлежали османской знати, а сейчас — самым богатым и влиятельным жителям Стамбула. Вы на какое-то время почувствуете себя местными и при желании запечатлеете этот миг с прекрасным видом на Босфор и чашечкой горячего напитка.

Кому понравится эта экскурсия

Тем, кто хочет провести время насыщенно, но не по-туристически. Тем, кто готов расслабиться и не жалеть деньги, чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой дорогих районов.

Организационные детали

  • Еда и напитки не входят стоимость
  • Вход в музей — €3 с человека
  • Передвижение на Mercedes Vito
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеНа выходныеБосфорПопулярные местаДворец ДолмабахчеДворцы, замки и особнякиИскусство и музеиМузеиПочувствовать себя местнымИскусствоОт вашего отеля

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