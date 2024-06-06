🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель 299 € 270 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции? Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ» € 245 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 189 отзывов Чарующий Стамбул с гидом-историком Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии Начало: По договорённости 320 € 240 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 149 отзывов Стамбул: от старого города в Кузгунджук Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула Начало: В районе вашего отеля или апартаментов € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 45% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов 230 € 127 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 9 отзывов Роскошь и краски Стамбула Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка Начало: В районе Бешикташ € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме 109 € 104 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Первая встреча со Стамбулом в мини-группе Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00 € 52 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 5 часов 682 отзыва Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30 от 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 13 отзывов Фотопрогулка «Великолепный Стамбул» Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии Начало: На площади Султанахмет 245 € 221 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Увидеть Стамбул Начало: Мы заберем вас от вашего отеля Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Волшебный поцелуйчик Стамбула Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации Расписание: С пн. по вскр. с 10:00 160 € 144 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 46% скидка Групповая 5 часов 391 отзыв Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30 65 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Тюльпанная история Стамбула Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции € 300 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Стамбул в тарелке: авторский гастротур Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне Начало: В отеле € 199 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 61 отзыв Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов Начало: В холле Вашего отеля Расписание: Каждый день в удобное для Вас время € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 4 часа 2 отзыва Экскурсия-фотосессия в городе контрастов Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом 299 € 225 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида Начало: Собор Софии € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города Начало: В холле вашего отеля € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 151 отзыв Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,... € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Между двумя континентами Начало: Ваш отель € 400 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями Начало: У входа на Египетский базар 150 € 135 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Стамбул за один день: история и культура Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке 189 € 171 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое Начало: На вокзале Сиркеджи € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Стамбул: тайны восточных базаров Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю Начало: По договорённости 143 € 115 за всё до 4 чел.

9% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Стамбул на метро Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов 129 € 117 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Стамбул с профессиональным гидом Начало: Площадь Султанахмет € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Вдохновляющий Стамбул Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Мини-группа 6 часов 2 отзыва Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе) Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике Начало: У Немецкого фонтана Расписание: в понедельник в 10:00 € 35 за человека

Индивидуальная 4 часа «Золотое яблоко Мира» - Стамбул Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития € 170 за всё до 4 чел.