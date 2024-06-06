1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€52 за человека
скидка
13%
Мини-группа
5 часов
Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города
Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta
Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
от 45€39 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245€221 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160€144 за всё до 5 чел.
скидка
46%
Групповая
5 часов
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
65€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€175 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 июня в 00:30
189€171 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Стамбул: тайны восточных базаров
Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
Начало: По договорённости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
143€115 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
129€117 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул с профессиональным гидом
Начало: Площадь Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
Завтра в 19:30
9 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- SSvetlana4 июня 2024Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
- ААлёна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
- ААнна4 июня 2024Благодарим за экскурсию, было легко и интересно. Узнали много нового и интересного) рекомендую
- ЮЮлия3 июня 2024Хорошая подача материала, доброжелательное отношение и желание помочь, ответы на вопросы, удобный темп и построение экскурсии. Рекомендуем!
- ДДиана3 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Али супер профи! Прекрасно знает историю, чувствуется, что очень любит свой город и страну, оперативен, вежлив, деликатен, успели посмотреть все, что запланировали, и даже больше! Спасибо огромное!
- ААлина2 июня 2024Адэм гид супер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Египетский базар»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Египетский базар" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 35 до 400 со скидкой до 46%. Туристы уже оставили гидам 4542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 50 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Египетский базар», 4542 ⭐ отзыва, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август