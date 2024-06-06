Экскурсии по Египетскому базару в Стамбуле

Найдено 50 экскурсий в категории «Египетский базар» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 46%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
231 отзыв
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230127 за всё до 4 чел.
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109104 за всё до 2 чел.
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
5 часов
682 отзыва
Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города
Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta
Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
от 4539 за человека
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
13 отзывов
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245221 за всё до 3 чел.
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160144 за всё до 5 чел.
Скрытые жемчужины Стамбула
🚶 Пешая
скидка
46%
Групповая
5 часов
391 отзыв
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6535 за человека
Тюльпанная история Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300 за всё до 7 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
61 отзыв
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299225 за всё до 4 чел.
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
110 за всё до 3 чел.
Между двумя континентами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
175 за всё до 2 чел.
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 июня в 00:30
189171 за всё до 7 чел.
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Стамбул: тайны восточных базаров
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Стамбул: тайны восточных базаров
Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
Начало: По договорённости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
143115 за всё до 4 чел.
Стамбул на метро
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
129117 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Стамбул с профессиональным гидом
Начало: Площадь Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Вдохновляющий Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
Завтра в 19:30
9 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Мини-группа
6 часов
2 отзыва
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
35 за человека
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Незабываемая прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
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    ещё много шутил) На середине маршрута угостил нас чаем в одном уютном кафе. Про маршрут: посмотрели объекты на площади Султанахмед, гранд базар, египетский рынок, Сулеймание и многое другое. Маршрут интересный, но для пожилых тяжеловат, потому что идти приличное расстояние и то в гору, то с горы. Но мама моя (66 лет) осталась довольна, хоть и устала. В общем, по-человечески большое спасибо Мистеру Утро)

    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
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    у экскурсовода хорошее чувство юмора. Большой плюс - это наушники, благодаря которым каждый участник слышит рассказ экскурсовода. Нам очень подробно объяснили, где будет сбор группы и как найти гида. Гид подсказывал где и как сделать красивые фотографии, помогал всем участникам сделать фото. Нам очень понравилось, всем советуем.

  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
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    голос, что для экскурсовода очень важно. Т. к. гид турок, он рассказывает про город и традиции с точки зрения местного жителя, а не экспата. Что для нас тоже было очевидным плюсом. Очень хорошо чувствует настроения и отзывается на них, т. е. учитывает ваш темп и интересы, не настаивает на своём.

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Благодарим за экскурсию, было легко и интересно. Узнали много нового и интересного) рекомендую
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Хорошая подача материала, доброжелательное отношение и желание помочь, ответы на вопросы, удобный темп и построение экскурсии. Рекомендуем!
  • Д
    Диана
    3 июня 2024
    Топовые места Стамбула в мини-группе
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Али супер профи! Прекрасно знает историю, чувствуется, что очень любит свой город и страну, оперативен, вежлив, деликатен, успели посмотреть все, что запланировали, и даже больше! Спасибо огромное!
  • А
    Алина
    2 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Адэм гид супер!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Египетский базар»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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