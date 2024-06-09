За 4 часа мы успеем исследовать интересные районы Стамбула пешком, а затем ваши ноги — но не глаза! — отдохнут, ведь мы отправимся на морскую прогулку по Босфору. Мы сбежим из самых туристических мест туда, где больше спокойствия и атмосферы.
Цистерна Базилика, Гранд-базар, Девичья башня, мечети и многие другие достопримечательности и рассказы о них — в программе.
Цистерна Базилика, Гранд-базар, Девичья башня, мечети и многие другие достопримечательности и рассказы о них — в программе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30
Описание круиза
Что вас ожидает
Один из лучших способов узнать настоящую культуру, традиции и историю города — это сбежать из переполненной туристами центральной части Стамбула и отправиться на мощёные улочки Cтарого города, которые так любят местные жители. Что мы и сделаем! За время нашего путешествия вы увидите настоящий Стамбул, проплывёте по Босфору, любуясь видами, побываете в Европе и Азии и узнаете много нового о городе.
Маршрут
- Цистерна Базилика — древнее подземное водохранилище с красивыми залами
- Гранд-базар
- Мечеть Сулеймание и усыпальница Сулеймана и Хюррем-султан
- Египетский базар
- Мечеть Михримах-султан
- Девичья башня
- Прогулка по Босфору на кораблике (1,5 часа): панорама канала, Босфорский мост, Девичья башня (вид с воды), Румельская крепость (вид с воды), дворец Долмабахче (вид с воды)
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся морским видом транспорта (60 лир туда-обратно)
- При посещении мечетей женщинам необходимо покрыть голову платком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты на круиз по Босфору на корабле — 200 лир/чел.
- Цистерна Базилика — 800 лир/чел.
в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rasim — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 847 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированный гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своем деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.Задать вопрос
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