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Билет в Цистерну Феодосия с аудиогидом

Это не экскурсия.

Пожалуйста, подойдите к Цистерне Феодосия (Шерефие) и войдите в достопримечательность самостоятельно со своими билетами.

Ваши билеты с QR-кодом будут отправлены за день до даты тура по электронной почте и через приложение WhatsApp.
Билет в Цистерну Феодосия с аудиогидом
Билет в Цистерну Феодосия с аудиогидом
Билет в Цистерну Феодосия с аудиогидом
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание билета

Что вас ждет Это не экскурсия. Пожалуйста, подойдите к Цистерне Феодосия (Шерефие) и войдите в достопримечательность самостоятельно со своими билетами.
Ваши билеты с QR-кодом будут отправлены за день до даты тура по электронной почте и через приложение Whats

App (если оно используется). Вы получите сообщение от вашего поставщика услуг, как показано ниже:

  • «Cityzore через Get.
  • Your.
Guide message@reply.getyourguide.com Ваш поставщик услуг отправил вам сообщение». В пиковые сезоны возможны очереди на контрольно-пропускных пунктах. Обратите внимание, что ваш билет не обеспечивает приоритетного доступа. В самые загруженные периоды вход может занять больше времени, чем обычно. Вы также можете быстро получить доступ к своим билетам, загрузив наше приложение. Вот ссылка, которую вы можете скачать: ссылка ссылка Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Наушники Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Домашние животные • Еда и напитки • Несовершеннолетние без сопровождения • Оружие и острые предметы • Обувь на высоком каблуке • Карабканье • Курение

ежедневно, 09:00 - 17:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Цистерну Феодосия
  • Пропустить очередь за билетами
  • Бесплатное приложение цифрового аудиогида
Что не входит в цену
  • Наушники
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Binbirdirek, Piyer Loti Cd. No:2/1, 34122 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 09:00 - 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 июн 2025
Аудиогид пустоват, даже по сравнению с муниципальным стамбульским музейным и напоминает оч краткий конспект из википедии. Но больше всего удивила разница в цене билета. В кассе билет стоит на 40!!!!,
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на 40 % дешевле. Такого жлобства от сервиса не ожидал.
Всем рекомендую НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ уСлугами агентства спутник8. Даже местные турецкие «помогаи» предлагают свои услуги гораздо дешевле при лучшем качестве.
PS. Не уверен, что порядочность агенства позволит оставить этот отзыв..

Входит в следующие категории Стамбула

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