Это не экскурсия.
Пожалуйста, подойдите к Цистерне Феодосия (Шерефие) и войдите в достопримечательность самостоятельно со своими билетами.
Ваши билеты с QR-кодом будут отправлены за день до даты тура по электронной почте и через приложение WhatsApp.
Пожалуйста, подойдите к Цистерне Феодосия (Шерефие) и войдите в достопримечательность самостоятельно со своими билетами.
Ваши билеты с QR-кодом будут отправлены за день до даты тура по электронной почте и через приложение WhatsApp.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание билета
Что вас ждет Это не экскурсия. Пожалуйста, подойдите к Цистерне Феодосия (Шерефие) и войдите в достопримечательность самостоятельно со своими билетами.
Ваши билеты с QR-кодом будут отправлены за день до даты тура по электронной почте и через приложение Whats
App (если оно используется). Вы получите сообщение от вашего поставщика услуг, как показано ниже:
- «Cityzore через Get.
- Your.
Guide message@reply.getyourguide.com Ваш поставщик услуг отправил вам сообщение». В пиковые сезоны возможны очереди на контрольно-пропускных пунктах. Обратите внимание, что ваш билет не обеспечивает приоритетного доступа. В самые загруженные периоды вход может занять больше времени, чем обычно. Вы также можете быстро получить доступ к своим билетам, загрузив наше приложение. Вот ссылка, которую вы можете скачать: ссылка ссылка Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Наушники Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Домашние животные • Еда и напитки • Несовершеннолетние без сопровождения • Оружие и острые предметы • Обувь на высоком каблуке • Карабканье • Курение
ежедневно, 09:00 - 17:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Цистерну Феодосия
- Пропустить очередь за билетами
- Бесплатное приложение цифрового аудиогида
Что не входит в цену
- Наушники
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Binbirdirek, Piyer Loti Cd. No:2/1, 34122 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 09:00 - 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mikhail
10 июн 2025
Аудиогид пустоват, даже по сравнению с муниципальным стамбульским музейным и напоминает оч краткий конспект из википедии. Но больше всего удивила разница в цене билета. В кассе билет стоит на 40!!!!,
Входит в следующие категории Стамбула
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