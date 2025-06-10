Что вас ждет Это не экскурсия. Пожалуйста, подойдите к Цистерне Феодосия (Шерефие) и войдите в достопримечательность самостоятельно со своими билетами.

Ваши билеты с QR-кодом будут отправлены за день до даты тура по электронной почте и через приложение Whats

App (если оно используется). Вы получите сообщение от вашего поставщика услуг, как показано ниже:

«Cityzore через Get.

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