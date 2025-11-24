Цистерна Базилика — одно из самых впечатляющих мест города. Это подземное водохранилище построено в 6 веке при императоре Юстиниане.
Тусклое освещение, отражения колонн в воде и мистическая атмосфера сделают экскурсию по ней незабываемой. И познавательной — поскольку вы услышите множество интересных фактов о Цистерне.
Описание билета
- Проход в Цистерну Базилику без очереди.
- 336 мраморных колонн высотой по 9 метров.
- Легендарные головы Медузы (одна перевёрнута, другая расположена набок).
- «Плачущая колонна» с изображением слезы, посвящённая рабам-строителям.
- Инсталляции света и музыки, усиливающие мистическую атмосферу.
- Отражения в воде, создающие иллюзию бесконечного пространства.
Мы обсудим:
- историю постройки водохранилища.
- его инженерные особенности.
- архитектуру и мифологическую символику.
- тайны и легенды, окутавшие Базилику.
Организационные детали
- Билет включён в стоимость.
- По желанию можно продолжить экскурсию за дополнительную плату — детали в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Цистерны Базилики
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 335 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
24 ноя 2025
Спасибо большое Ирине и ее мужу Кямрану за прекрасно организованную экскурсию! И скорректировали по времени, дали много советов и просветили незнающих).
У нас осталась масса положительных впечатлений. Рекомендую.
Входит в следующие категории Стамбула
