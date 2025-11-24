Мои заказы

Цистерна Базилика: без очереди + билет включён

Исследовать таинственное водохранилище Стамбула
Цистерна Базилика — одно из самых впечатляющих мест города. Это подземное водохранилище построено в 6 веке при императоре Юстиниане.

Тусклое освещение, отражения колонн в воде и мистическая атмосфера сделают экскурсию по ней незабываемой. И познавательной — поскольку вы услышите множество интересных фактов о Цистерне.
Описание билета

  • Проход в Цистерну Базилику без очереди.
  • 336 мраморных колонн высотой по 9 метров.
  • Легендарные головы Медузы (одна перевёрнута, другая расположена набок).
  • «Плачущая колонна» с изображением слезы, посвящённая рабам-строителям.
  • Инсталляции света и музыки, усиливающие мистическую атмосферу.
  • Отражения в воде, создающие иллюзию бесконечного пространства.

Мы обсудим:

  • историю постройки водохранилища.
  • его инженерные особенности.
  • архитектуру и мифологическую символику.
  • тайны и легенды, окутавшие Базилику.

Организационные детали

  • Билет включён в стоимость.
  • По желанию можно продолжить экскурсию за дополнительную плату — детали в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Цистерны Базилики
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 335 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
24 ноя 2025
Спасибо большое Ирине и ее мужу Кямрану за прекрасно организованную экскурсию! И скорректировали по времени, дали много советов и просветили незнающих).
У нас осталась масса положительных впечатлений. Рекомендую.
Входит в следующие категории Стамбула

