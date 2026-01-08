Приглашаем в путешествие на комфортабельной яхте: с воды вы увидите знаменитые дворцы, мосты и виллы Стамбула. На борту вас ждут закуски и напитки, расслабленная обстановка и внимательный сервис. А если захотите узнать больше о достопримечательностях по маршруту, скачайте наш аудиогид.
Описание экскурсии
Европейская сторона
- Галатапорт — современная портовая зона с набережной, музеями и круизным терминалом.
- Каракёй — оживлённый район города, где историческая застройка сочетается с портовой атмосферой.
- Галатский мост — символ соединения старого и нового Стамбула.
- Дворец Долмабахче — парадная резиденция османских султанов 19 века.
- Дворец Чыраган — бывший императорский дворец, сегодня один из самых престижных отелей Босфора.
- Мечеть Ортакёй — фотогеничная мечеть прямо у воды.
- Босфорский мост — первый мост, соединивший Европу и Азию.
- Районы Бебек и Арнавуткёй — исторические кварталы с деревянными виллами и набережными.
Азиатская сторона
- Военное училище Кулели — знаковое здание османской эпохи.
- Дворец Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов.
- Побережье Ускюдара — старинный район с панорамными видами на европейскую часть города.
- Девичья башня — один из главных символов Стамбула на небольшом острове в проливе.
Организационные детали
- Прогулка проходит на премиальной яхте. Перед стартом проводим брифинг по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
- Перекус входит в стоимость:5 видов сезонных фруктов, выпечка, микс орехов, чай, кофе, вода. Можно принести алкоголь с собой.
- После бронирования будьте на связи, чтобы мы могли сообщить вам точное место встречи и дать ссылку на аудиогид.
- Аудиогид на русском и английском доступен через приложение на смартфоне. Возьмите с собой наушники.
- С вами будет представитель нашей команды.
Дополнительно
- Просим быть на месте встречи за 15 минут до начала прогулки.
- Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и судоходной обстановки.
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Халич
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садай — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 84 туристов
Уже несколько лет я организую морские прогулки по Босфору и Принцевым островам. Работаю с командой опытных капитанов и гидов, которые знают Стамбул не по картам, а по воде. Наши прогулки созданы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательное времяпровождение на яхте, очень понравилось все: сервис, виды, организация! Отдохнули, полюбовались на завораживающий закат, волны Босфора и дворцы на берегу. Нам были предоставлены фрукты, орехи, сладости, чай. По запросу принесли стаканы для напитков, которые мы брали с собой. Спасибо!
