Как насчёт того, чтобы провести незабываемый день, любуясь потрясающими видами Стамбула с обеих сторон Босфора? Наша культурно-пешеходная экскурсия начнётся в историческом районе Ускюдар в султанском дворце Бейлербейи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
1. Экскурсия начнётся в историческом районе Ускюдар в мечети напоминающий женский силуэт - мечеть Михримах, дочери султана Сулеймана и Хюррем. 2. На общественном транспорте направимся в летнюю резиденцию османских султанов - Бейлербейи, единственный дворец, где внутри находится огромный бассейн с фонтанами. Вы узнаете, как султан Абдулазиз готовился к визиту императрицы Франции Евгении, и почему она получила пощёчину от Валиде султан. 3. На пароме направимся на место слияние реки Гёксу с водами Босфора и посетим дворец-павильон Кючюксу. Внешний фасад и интерьер впечатляет сходством Долмабахче, ведь оба дворца спроектированы одним и тем же архитектором, и внутреннее роскошное убранство выполнены одним декоратором Парижской оперы. Дворец принимал многих дипломатических гостей, а один из иностранных принцев использовал павильон для проживания, в котором не было спальни. 4. Завершим наш день посещением крепостей Анадолухисары и Румелихисары, расположенные напротив друг-друга в самом узком месте Босфора, сыгравшие главную роль в осаде города Константинополь.
Ежедневно, кроме понедельника, в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Румелихисари
- Анадолухисары
- Дворцы Бейлербейи и Кючюксу
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- "Личные и транспортные расходы", " Билеты в музей:
- Бейлербейи - 350 лир (10 €)
- Кючюксу - 130 лир (4€)
- Анадолу Хисары - 100 лир (3€)
- Румели хисары - 6€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 09:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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