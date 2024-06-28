Описание экскурсии

1. Экскурсия начнётся в историческом районе Ускюдар в мечети напоминающий женский силуэт - мечеть Михримах, дочери султана Сулеймана и Хюррем. 2. На общественном транспорте направимся в летнюю резиденцию османских султанов - Бейлербейи, единственный дворец, где внутри находится огромный бассейн с фонтанами. Вы узнаете, как султан Абдулазиз готовился к визиту императрицы Франции Евгении, и почему она получила пощёчину от Валиде султан. 3. На пароме направимся на место слияние реки Гёксу с водами Босфора и посетим дворец-павильон Кючюксу. Внешний фасад и интерьер впечатляет сходством Долмабахче, ведь оба дворца спроектированы одним и тем же архитектором, и внутреннее роскошное убранство выполнены одним декоратором Парижской оперы. Дворец принимал многих дипломатических гостей, а один из иностранных принцев использовал павильон для проживания, в котором не было спальни. 4. Завершим наш день посещением крепостей Анадолухисары и Румелихисары, расположенные напротив друг-друга в самом узком месте Босфора, сыгравшие главную роль в осаде города Константинополь.