Откройте для себя Принцевы острова Стамбула во время экскурсии из Стамбула.
Совершите круиз по Мраморному морю, исследуйте очаровательные деревни и окунитесь в спокойствие Хейбелиады и острова Бююкада.
Описание водной прогулкиОтправляйтесь на пирс в Старом городе Стамбула и запрыгните на борт комфортабельной лодки. Полюбуйтесь городом с воды, когда начнете 90-минутную морскую прогулку к первому острову. Прибыв на Хейбелиаду, у Вас будет час свободного времени, чтобы исследовать остров в своем собственном темпе. Продолжайте путь к острову Бююкада, где у Вас будет 3-часовая остановка. Послушайте, как Ваш гид рассказывает об основных достопримечательностях острова. Вернитесь на корабль для расслабляющего 2-часового круиза обратно в Стамбул, обеспечив себе комфорт и отдых на борту хорошо оборудованного судна. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Летняя шляпа • Удобная одежда Запрещено • Курение в помещении • Алкоголь и наркотики • Прыжки • Фейерверки • Алкогольные напитки в салоне транспортного средства • Разведение костров Не подходит для • Люди, склонные к морской болезни
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хейбелиады
- Острова Бююкада
Что включено
- Англо - и русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты в места для купания
Место начала и завершения?
Sarıdemir, Ragıp Gümüşpala Cd. No:36, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой
- Комфортная обувь
- Летняя шляпа
- Удобная одежда
- Запрещено
- Курение в помещении
- Алкоголь и наркотики
- Прыжки
- Фейерверки
- Алкогольные напитки в салоне транспортного средства
- Разведение костров
- Не подходит для
- Люди, склонные к морской болезни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
6 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия, гиды супер особенно Светлана и Ева. Рассказывают хорошо, понятно. Все доступно.
E
Elya.poddubkova
30 окт 2025
Все хорошо, пришли на точку, быстро сориентировали по катеру. Катер конечно очень старый) в целом экскурсия ок, рассказывали какие то факты об островах на англ и русском языках. Привезли сначала
D
DENIS
28 окт 2025
На месте, куда скидывал точку организатор, не нашли гида. Нужного парома тоже не увидели. Проходили по причалу около часа во все стороны и уехали.
Будте внимательны, переводя полную оплату как это сделали мы…
А
Анна
24 окт 2025
Огромнейшее мерси Светлане и Луизе за эту восхитительную экскурсию! Все было просто супер, я в полном восторге! Отдельное спасибо Светлане за ее инициативу с фотографиями – снимки получились просто бомбические,
И
Ирина
24 окт 2025
Всем привет! Взяли бюджетную экскурсию на острова! И это было очень правильное решение. Встретились на причале - поплыли на большом судне. Была экскурсия и на русском и на английском -
Л
Лилия
18 окт 2025
Спасибо за поездку. Очень красивые и приятные места для посещения. Здесь тише и спокойнее, чем в Стамбуле, хотя туристы тоже есть. Узнали много интересного. Спасибо Луизе и Светлане за помощь,
S
Sergei
17 окт 2025
V
Viktor
17 окт 2025
Тур организован неплохо, два гида по очереди говорили в микрофон на английском и на русском. Русская гидка работала первый раз и очень старалась, пока не привыкла к микрофону, но зато
K
Kristina
15 окт 2025
Повезло с погодой, солнечно и красиво. На первом острове был час свободного времени, увидели церковь и школу. Острова в зелени, тишина и спокойствие! Идеально для отдыха от шумного Стамбула. На
О
Ольга
14 окт 2025
Увы, нам не повезло с экскурсоводом. Не услышали от неё практически никакой информации о Принцевых островах, и даже ту малую часть, что мы услышали, была рассказана очень не уверенно, как
А
Архипова
14 окт 2025
Это было самое лучшее решение: уехать на день из Стамбула и провести его на Принцевых островах. Погода в середине сентября была шикарная, море - волшебным, а гид Луиза - прекрасным
B
Boris
11 окт 2025
А
Анастасия
7 окт 2025
Прекрасно проведенный день! Милая внимательная гид - Ева. Уютные острова, горные монастыри, умопомрачительные виды!!!!!
Если сомневаетесь, то зря!!! Принцевы острова точно стоят вашего посещения!
Целый день в восхищении - и всего 15 евро.
М
Максим
4 окт 2025
Отличная экскурсия, гид Луиза молодец.
К
Кристина
1 окт 2025
