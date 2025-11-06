Мои заказы

Бюджетный тур по Принцевым островам

Откройте для себя Принцевы острова Стамбула во время экскурсии из Стамбула.

Совершите круиз по Мраморному морю, исследуйте очаровательные деревни и окунитесь в спокойствие Хейбелиады и острова Бююкада.
4.7
64 отзыва
Описание водной прогулки

Отправляйтесь на пирс в Старом городе Стамбула и запрыгните на борт комфортабельной лодки. Полюбуйтесь городом с воды, когда начнете 90-минутную морскую прогулку к первому острову. Прибыв на Хейбелиаду, у Вас будет час свободного времени, чтобы исследовать остров в своем собственном темпе. Продолжайте путь к острову Бююкада, где у Вас будет 3-часовая остановка. Послушайте, как Ваш гид рассказывает об основных достопримечательностях острова. Вернитесь на корабль для расслабляющего 2-часового круиза обратно в Стамбул, обеспечив себе комфорт и отдых на борту хорошо оборудованного судна. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Летняя шляпа • Удобная одежда Запрещено • Курение в помещении • Алкоголь и наркотики • Прыжки • Фейерверки • Алкогольные напитки в салоне транспортного средства • Разведение костров Не подходит для • Люди, склонные к морской болезни

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Хейбелиады
  • Острова Бююкада
Что включено
  • Англо - и русскоязычный гид
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в места для купания
Место начала и завершения?
Sarıdemir, Ragıp Gümüşpala Cd. No:36, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой
  • Комфортная обувь
  • Летняя шляпа
  • Удобная одежда
  • Запрещено
  • Курение в помещении
  • Алкоголь и наркотики
  • Прыжки
  • Фейерверки
  • Алкогольные напитки в салоне транспортного средства
  • Разведение костров
  • Не подходит для
  • Люди, склонные к морской болезни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
2
3
4
2
1
1
О
Оксана
6 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия, гиды супер особенно Светлана и Ева. Рассказывают хорошо, понятно. Все доступно.
E
Elya.poddubkova
30 окт 2025
Все хорошо, пришли на точку, быстро сориентировали по катеру. Катер конечно очень старый) в целом экскурсия ок, рассказывали какие то факты об островах на англ и русском языках. Привезли сначала
читать дальше

на маленький остров (как по мне можно его пропустить) и потом повезли на большой. Много времени для прогулки, острова оч красивые. Обратно нас прокатили ближе к берегу Стамбула чтобы рассмотреть достопримечательности.

D
DENIS
28 окт 2025
На месте, куда скидывал точку организатор, не нашли гида. Нужного парома тоже не увидели. Проходили по причалу около часа во все стороны и уехали.
Будте внимательны, переводя полную оплату как это сделали мы…
А
Анна
24 окт 2025
Огромнейшее мерси Светлане и Луизе за эту восхитительную экскурсию! Все было просто супер, я в полном восторге! Отдельное спасибо Светлане за ее инициативу с фотографиями – снимки получились просто бомбические,
читать дальше

настоящий талант! ❤️ И еще раз благодарю за помощь при спуске с горы ❤️❤️❤️! Ну и, конечно, отдельный респект за понятный и ненавязчивый рассказ, очень мало времени, но мне кажется для знакомства в самый раз времени!
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Принцевыми островами! Посещение церкви – это вообще отдельная тема, насколько я понимаю, туда пускают только организованные группы! Поверьте, оно того стоит – впечатлений море!

И
Ирина
24 окт 2025
Всем привет! Взяли бюджетную экскурсию на острова! И это было очень правильное решение. Встретились на причале - поплыли на большом судне. Была экскурсия и на русском и на английском -
читать дальше

было два гида. Получили два в одном - морскую прогулку во время которой гид рассказывал историю мест, давал советы и мы просто наслаждались видами моря и береговой линии Стамбула. А так же получили экскурсию по островам, советы куда можно сходить самостоятельно и ответы на все организационные вопросы. Вид с вершины островов захватывает дух. Соотношение цена/качество экскурсии идеальное. Погода была идеальная - солнечная и тепла (конец октября). Гид Яна оставила самые положительные впечатления. Спасибо!

Л
Лилия
18 окт 2025
Спасибо за поездку. Очень красивые и приятные места для посещения. Здесь тише и спокойнее, чем в Стамбуле, хотя туристы тоже есть. Узнали много интересного. Спасибо Луизе и Светлане за помощь,
читать дальше

советы и интересные рассказы. На первом острове посетили церковь при православной греческой семинарии, на втором было много свободного времени. Можно просто гулять, сходить в кафе, арендовать велосипед или наслаждаться морем, поедая мидии с рисом на берегу. Мило, симпатично, мне очень понравилость.

S
Sergei
17 окт 2025
V
Viktor
17 окт 2025
Тур организован неплохо, два гида по очереди говорили в микрофон на английском и на русском. Русская гидка работала первый раз и очень старалась, пока не привыкла к микрофону, но зато
читать дальше

подходила к каждому туристу и помогала им информацией.
Предоставленное судно было в хорошем техническом состоянии, есть буфет. Ограничения пространства отсутствовали - доступно было все пространство от носа до кормы, что очень здорово

K
Kristina
15 окт 2025
Повезло с погодой, солнечно и красиво. На первом острове был час свободного времени, увидели церковь и школу. Острова в зелени, тишина и спокойствие! Идеально для отдыха от шумного Стамбула. На
читать дальше

втором острове было 3 часа свободного времени, но пролетели незаметно. На автобусе доехали наверх до остановки луна-парк, затем еще пешком в гору, чтобы посмотреть на виды и зайти в церковь. Определенно стоило того, красота!

О
Ольга
14 окт 2025
Увы, нам не повезло с экскурсоводом. Не услышали от неё практически никакой информации о Принцевых островах, и даже ту малую часть, что мы услышали, была рассказана очень не уверенно, как
читать дальше

будто слышишь рассказ ученика, неготового к уроку. Благо, был интернет и, прогуливаясь по островам, сами искали всю информацию. Так что, если нужен интересный рассказ от гида, берите другой вариант. А если просто доехать до островов - проще и дешевле купить билет на паром.

А
Архипова
14 окт 2025
Это было самое лучшее решение: уехать на день из Стамбула и провести его на Принцевых островах. Погода в середине сентября была шикарная, море - волшебным, а гид Луиза - прекрасным
читать дальше

собеседником. Несмотря на то, что выбор пал на бюджетный тур (предварительно изучив остальные варианты, было принято взвешенное решение, что нет смысла переплачивать за трансфер до островов), эмоционально нас захлестнули и виды, и прогулка до греческой православной церкви, и песчаный пляж (2,5 часа, безусловно, очень мало для полноценного отдыха, и дорого - 1,7 тыс. руб. с человека, плюс 500 руб. дорога до пляжа на автобусе, но это не испортило впечатление от тура). Однозначно рекомендую тур, я б сказала: настоятельно.

B
Boris
11 окт 2025
А
Анастасия
7 окт 2025
Прекрасно проведенный день! Милая внимательная гид - Ева. Уютные острова, горные монастыри, умопомрачительные виды!!!!!
Если сомневаетесь, то зря!!! Принцевы острова точно стоят вашего посещения!
Целый день в восхищении - и всего 15 евро.
М
Максим
4 окт 2025
Отличная экскурсия, гид Луиза молодец.
К
Кристина
1 окт 2025

