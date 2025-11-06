Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Принцевы острова Стамбула во время экскурсии из Стамбула.



Совершите круиз по Мраморному морю, исследуйте очаровательные деревни и окунитесь в спокойствие Хейбелиады и острова Бююкада. 4.7 64 отзыва

Описание водной прогулки Отправляйтесь на пирс в Старом городе Стамбула и запрыгните на борт комфортабельной лодки. Полюбуйтесь городом с воды, когда начнете 90-минутную морскую прогулку к первому острову. Прибыв на Хейбелиаду, у Вас будет час свободного времени, чтобы исследовать остров в своем собственном темпе. Продолжайте путь к острову Бююкада, где у Вас будет 3-часовая остановка. Послушайте, как Ваш гид рассказывает об основных достопримечательностях острова. Вернитесь на корабль для расслабляющего 2-часового круиза обратно в Стамбул, обеспечив себе комфорт и отдых на борту хорошо оборудованного судна. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Летняя шляпа • Удобная одежда Запрещено • Курение в помещении • Алкоголь и наркотики • Прыжки • Фейерверки • Алкогольные напитки в салоне транспортного средства • Разведение костров Не подходит для • Люди, склонные к морской болезни

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Хейбелиады

Острова Бююкада Что включено Англо - и русскоязычный гид Что не входит в цену Еда и напитки

Входные билеты в места для купания Место начала и завершения? Sarıdemir, Ragıp Gümüşpala Cd. No:36, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.

Люди, склонные к морской болезни