Исследуйте прекрасный и тихий остров Бююкада на лодке из Стамбула.
Прогуляйтесь среди старинных особняков, совершите экскурсию на электромобиле и насладитесь вкусным обедом на острове.
Описание водной прогулкиИсследуйте Бююкада, крупнейший из Принцевых островов Турции, на этой 8-часовой экскурсии с отправлением из Стамбула. Начните свое путешествие с круиза по спокойному Мраморному морю, наблюдая, как знаковые достопримечательности Стамбула постепенно исчезают из виду. Мы забираем гостей из отелей или по определенным адресам между 08:00 и 09:15. Затем встречаемся с гидом в порту и садимся на лодку для тура по Принцевым островам. Через час доберемся до первого пункта назначения — Хейбелиады (иногда это может быть другой остров). Хейбелиада — второй по величине среди островов, но самый зеленый. В прогуляетесь по острову в сопровождении гида. Позже продолжим экскурсию и отправимся на Бююкада. После рассказа гида, сделаем перерыв на обед и попробуем блюда турецкой кухни. После обеда — свободное время для исследования острова. В летнее время можно поплавать в море. После встречаемся с гидом и возвращаемся в Стамбул. Наконец, по возвращении в Стамбул будет остановка для шопинга и возвращение в отель. Важная информация: Примите во внимание • Для этого тура необходима хорошая погода.
каждый день в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хейбелиада
- Остров Бююкада
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Билеты на лодку
- Обед (если выбрана опция)
- Гид
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки на лодке
- Прокат велосипедов на острове
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Примите во внимание
- Для этого тура необходима хорошая погода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 сен 2025
Организаторы не предупреждают, экскурсия полностью на английском, англоязычный гид, и туристы тоже все англоязычные, для 5 рускоязычных нашли парня из команды корабля который коротенько рассказал куда идти и в какое время возвращатся. Сама по себе экскурсия не собо увлекательная, покатали на кораблике.
К
Карина
5 сен 2025
Ю
Юлия
2 сен 2025
Тур очень насыщенный, 2 острова, на первом острове проводят экскурсию гиды с корабля, за что огромное спасибо, на втором дается предостаточно времени для самостоятельной прогулки. В целом экскурсия и экскурсоводы
Е
Елена
1 сен 2025
Приятная поездка, четкая организация, все вовремя без проволочек, вкусный обед на корабле…. Мне хотелось бы чуть больше времени провести на островах, но для первого знакомства все хорошо… Порадовали ребята, обслуживающий персонал, очень заботились о нас, а в конце поездки даже устроили маленькое шоу с танцами. Молодцы!
А
Александр
30 авг 2025
Плохой способ потратить 30 евро.
К
Константин
30 авг 2025
Вместо заявленного острова Хейбелиада привезли на Кыналыада всего на час. Русскоговорящего гида не было, ровно также, как и в принципе экскурсии по острову с гидом. На главном острове провели 2.5
Ж
Жасмин
27 июл 2025
Все было отлично) Особая благодарность Гиду Мустафе. Очень внимательный и доброжелательный человек.
Н
Наталья
10 июл 2025
Очень довольна экскурсией, гидом Анной. Сделали дополнительную экскурсию. Хоть раз стоит там побывать. Там отдыхаешь! Впервые пользовалась этим сервисом. Все хорошо организовано!
И
Ирина
3 июн 2025
Очень понравилось живописно много прекрасных впечатлений от пейзажа и быта жителей островов. Погода помогла в этом солнечный день тепло даже жарко, но это не помешало получить удовольствие. Организация на высоком
М
Маргарита
10 мая 2025
Прекрасная экскурсия на два Принцевых острова. Очень приятная гид Ирина. Всё чётко организовано и очень информативно. Наилучшие рекомендации к посещению
И
Игорь
21 мар 2025
Экскурсия была действительно хорошей, мы посетили два острова, обед был вкусным. Наш гид Тимур очень дружелюбный и подарил нам замечательные впечатления от экскурсии.
Ф
Фарид
20 мар 2025
Все было хорошо, но на первом острове Хейбейдада мы не смогли много исследовать, так как гид такси был очень непрофессиональным. Однако, другой остров Бююкада был фантастическим. Мне очень понравилось остальное.
Y
Yana
15 мар 2025
Чудесный день, хотя у нас была абсолютно ужасная дождливая погода. Наш гид Ирина была феноменальной, она показала нам все лучшие тропы на обоих островах и дала потрясающие рекомендации по еде. Ее чудесное отношение и солнечная улыбка определенно спасли день!
Л
Лев
12 мар 2025
Атмосфера, созданная гидами на корабле. Бююкада меня не особо впечатлила, возможно, стоит предоставить больше свободного времени туристам. Хотя вторым пунктом программы был остров Хейбелиада, нас отвезли на остров Кыналыада. Здесь
А
Александр
10 мар 2025
Тур был полным, команда очень милой и доброй. Еда очень вкусная!
