Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте прекрасный и тихий остров Бююкада на лодке из Стамбула.



Прогуляйтесь среди старинных особняков, совершите экскурсию на электромобиле и насладитесь вкусным обедом на острове. 4.4 20 отзывов

TicketsS Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Водная прогулка Оценка и отзывы 20 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Когда каждый день в 08:00 €30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание водной прогулки Исследуйте Бююкада, крупнейший из Принцевых островов Турции, на этой 8-часовой экскурсии с отправлением из Стамбула. Начните свое путешествие с круиза по спокойному Мраморному морю, наблюдая, как знаковые достопримечательности Стамбула постепенно исчезают из виду. Мы забираем гостей из отелей или по определенным адресам между 08:00 и 09:15. Затем встречаемся с гидом в порту и садимся на лодку для тура по Принцевым островам. Через час доберемся до первого пункта назначения — Хейбелиады (иногда это может быть другой остров). Хейбелиада — второй по величине среди островов, но самый зеленый. В прогуляетесь по острову в сопровождении гида. Позже продолжим экскурсию и отправимся на Бююкада. После рассказа гида, сделаем перерыв на обед и попробуем блюда турецкой кухни. После обеда — свободное время для исследования острова. В летнее время можно поплавать в море. После встречаемся с гидом и возвращаемся в Стамбул. Наконец, по возвращении в Стамбул будет остановка для шопинга и возвращение в отель. Важная информация: Примите во внимание • Для этого тура необходима хорошая погода.

каждый день в 08:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Хейбелиада

Остров Бююкада Что включено Встреча в отеле и высадка

Билеты на лодку

Обед (если выбрана опция)

Гид Что не входит в цену Дополнительные напитки на лодке

Прокат велосипедов на острове Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: каждый день в 08:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек. Важная информация Примите во внимание

Для этого тура необходима хорошая погода Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.