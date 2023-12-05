Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный.
Словно в ярком калейдоскопе, здесь сливаются воедино колоритные улочки, вкусная еда и свежий морской воздух. Я составлю для вас небанальный маршрут, чтобы дети не заскучали.
Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Словно в ярком калейдоскопе, здесь сливаются воедино колоритные улочки, вкусная еда и свежий морской воздух. Я составлю для вас небанальный маршрут, чтобы дети не заскучали.
Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Ближайшие даты:
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает:
- Составлю для вас необычный маршрут по колоритным улочкам с вкусной едой.
- Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У отеля туристовЗавершение: Последняя точка экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Вход в музеи оплачивает турист сам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие туры из Стамбула
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Египетский обелиски
Завтра
6 дек
7 дек
8 дек
153€138 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Открыть гламурный, хипстерский, богемный и неформальный Стамбул на прогулке с местным жителем
площадь Таксим
Завтра
6 дек
8 дек
9 дек
от 63€38 за человека
скидка
24%
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Каракей
Завтра
6 дек
7 дек
11 дек
135€102 за всё до 4 чел.