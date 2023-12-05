Детская экскурсия по Стамбулу

Групповая экскурсия в Стамбуле
Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный.

Словно в ярком калейдоскопе, здесь сливаются воедино колоритные улочки, вкусная еда и свежий морской воздух. Я составлю для вас небанальный маршрут, чтобы дети не заскучали.

Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Детская экскурсия по Стамбулу
Детская экскурсия по Стамбулу
Детская экскурсия по Стамбулу
Детская экскурсия по Стамбулу
Детская экскурсия по Стамбулу
Детская экскурсия по Стамбулу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Составлю для вас необычный маршрут по колоритным улочкам с вкусной едой.
  • Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У отеля туристов
Завершение: Последняя точка экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Вход в музеи оплачивает турист сам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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