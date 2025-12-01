Откройте для себя Дворец Долма Бахче, величественную «Хрустальную шкатулку» 19 века, где роскошные интерьеры и переливающиеся люстры рассказывают истории шести султанов и интриг гарема.
Погрузитесь в загадочную атмосферу, узнайте о судьбах Абдулмеджида, Абдулазиза и Абдулхамида, а также насладитесь шедеврами картинной галереи, включая потрясающие работы Айвазовского.
Описание экскурсииВеликолепие 19 века: тайны гарема и жизнь султанов в Долма Бахче Дворец Долма Бахче, известный как «Хрустальная шкатулка», поражает великолепием 19 века, историей шести султанов и «золотой клеткой» гарема. Здесь вы увидите шикарную хрустальную лестницу, множество переливающихся люстр, включая огромную люстру в подарок от Королевы Виктории, а также изысканную французскую мебель. Погрузитесь в атмосферу, полюбуйтесь прекрасными интерьерами и узнайте о жизни трех султанов: Абдулмеджида, Абдулазиза и Абдулхамида, их деяниях и роковых ошибках. Дворец также служил летней резиденцией первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Мы обсудим интриги гарема, количество наложниц и евнухов у Абдулазиза, а также его загадочную смерть после свержения. Картинная галерея расскажет об Османской империи, войнах и архитектурных шедеврах, а зал Айвазовского впечатлит бурными морскими пейзажами и уголками мира, которые вдохновляли великого художника. Важная информация:
- Билеты во дворец 1800 лир (около 41 евро) оплачиваются дополнительно.
- Оплата в турецких лирах или с нероссийских карт.
- На ребенка до 12 лет наличие паспорта обязательно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовая Башня
- Сухопутные и морские ворота Дворца
- Пролив Босфор
- Селямлик (мужская часть дворца)
- Гарем (женская часть дворца)
- Коллекция картин Османов
- Зал Айвазовского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты во дворец - 1800 лир (около 41 евро) с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворец Долма Бахче, Башня с часами
Завершение: Дворец Долма Бахче
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
