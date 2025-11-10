А Алла читать дальше У Бейхана приятная внешность, доброе лицо, он улыбчивый, как-то сразу проникаешься к нему доверием и его хочется слушать, так-как рассказывает он очень интересно, на хорошем русском языке, всё последовательно и увлекательно. Бейхан показал себя очень информированным в области истории своей родной Турции. Проходили с ним более 3 часов и никакой усталости из-за того, что время с ним пролетело незаметно, как один миг, а в конце экскурсии не хотелось расставаться. Спасибо огромное Бейхану за прекрасно проведенную экскурсию, которая запомнится надолго! Обязательно обратимся к этому же гиду в наши следующие посещения Турции! От всей души рекомендую Бейхана нашим туристам! Побывали на экскурсии во Дворец Топкапы, гарем и Мечеть святой Ирины вместе с гидом Бейханом. Сказать, что экскурсия понравилась, это - ничего не сказать. Бейхан просто изумительный гид, каких мало!

И Ирина Экскурсия очень понравилась, гид Бейхан хорошо раскрыл материал,показал все тонкости жизни во Дворце. Само место интересно для посещения, советую всем побывать.

A Anna Очень интересная, познавательная экскурсия.

Ю Юлия Великолепие Османской империи, архитектура, быт, традиции той эпохи. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГИДУ АЛИ, так красиво, местами с юмором, иронией, чувствами описывать все места, которые мы прошли-ну слов просто нет, этот человек буквально завораживает своей речью и хочется слушать без остановки. Еще и помог после экскурсии с некоторыми проблемами, с которыми мы столкнулись как туристы, спасибо ему огромное

Н Наталья Али, спасибо большое за восхитительную экскурсию, которая прошла на одном дыхании. Остались в восторге от увиденного и услышанного.

З Збарадский Очень интересная и информативная экскурсия. Поклонникам сериала "Великолепный век" очень понравится. Гид очень приятный и отзывчивый человек, рекомендую!

А Алена Огромное спасибо за экскурсию. Все было очень интересно. Попали в праздник,очереди были везде огромнейшие,но наш гид провел нас без очередей,уже были входные билеты и это очень порадовало,хоть на это не тратить время. Все ценители фильма Великолепный век получили ответы на все вопросы. Благодарим вас,обязательно обратимся еще. Уже несколько экскурсий через вас и все очень четко🙏

С Степан Спасибо за хорошую экскурсию

Встреча с гидом прошла у Немецкого фонтана, и оттуда мы пошли в Топкапы. По дороге Али рассказывал про достопримечательности, которые встречались на нашем пути. Все было читать дальше спокойно, размеренно. И, главное, интересно!!! В Топкапы мы побывали во всех залах, храмах, мечетях, куда пускают туристов. По ходу экскурсии задавали много вопросов Али, и он отвечал на них, хотя вопросы не всегда были по теме именно данной экскурсии.

Вместо 3-х часов мы провели с гидом 4 часа, и, вероятно, если бы Топкапы не закрывался, экскурсия продлилась еще.

М Мария Экскурсия 24.10.2025 во Дворец Топканы, очень понравилась, много интересной информации, гид отвечал на все вопросы. Атмосфера экскурсии комфортная и хорошо организована. . Рекомендуем!

О Олег Всё очень понравилось, великолепный дворец и гарем!

Спасибо большое гиду за классную экскурсии!

А Антон читать дальше силе, сами купили нам билеты, назначили гида, провели БЕЗ ОЧЕРЕДИ. Нам повезло, потому что все остальные туристы попросили о переносе и у нас получилась индивидуальная экскурсия. Гид Али - профессионал своего дела, рассказывал очень живо и интересно. Поводил нас последовательно по всему дворцу, рассказывая много исторических фактов о жизни и деятельности султанов в нем и о самом дворце. Это оставило сильное впечатление. Большое спасибо!) Однозначно рекомендуем. В Стамбул мы прилетели впервые. Хотелось побольше узнать про исторический центр города и посетить главные достопримечательности. Выбрали данную экскурсию для осмотра дворца Топкапы. Организация отличная, уточнили заранее все ли в

Н Наталья Экскурсия интересная, познавательная.