Совершите путешествие в прошлое и узнайте, как жили султаны и их гаремы в период расцвета могущественной Османской империи! Мы с вами не просто погуляем по залам знаменитого дворца Топкапы, но и поговорим о его истории, именитых владельцах, событиях, которые здесь происходили, а также посетим Гарем.
Описание экскурсииДворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи. Здесь решалась судьба и образ жизни подданных империи. В то же время это место было свидетелем дворцовых интриг и переворотов, в которых часто важную роль играли наложницы в гареме. На экскурсии вы:
- посетите гарем и хаммамы;
- пройдёте по покоям султанов и посмотрите, где и как они проводили время с семьёй;
- увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты;
увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты;

- выясните подробности жизни султанов, которые жили здесь в период расцвета империи и оставили незабываемый след в истории Османского государства.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оружейный зал
- Зал священных реликвий
- Сокровищница
- Тронный зал
- Гарем
- Спальня валиде-султан
- Спальня султана
- Кухня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n взрослый - 2400 лир/n дети 7-10 лет - 360 лир, /n дети до 6 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед Немецкого фонтана
Завершение: Дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- В стоимости экскурсии входят услуги професионалного гида с лицензии
- Входные билеты за допольнителную плату
- Взрослых-2400 лир с человека
- Дети с 6 до 10 лет-360 лир
- Дети 0-6 лет бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
10 ноя 2025
Побывали на экскурсии во Дворец Топкапы, гарем и Мечеть святой Ирины вместе с гидом Бейханом. Сказать, что экскурсия понравилась, это - ничего не сказать. Бейхан просто изумительный гид, каких мало!
И
Ирина
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Бейхан хорошо раскрыл материал,показал все тонкости жизни во Дворце. Само место интересно для посещения, советую всем побывать.
A
Anna
6 ноя 2025
Очень интересная, познавательная экскурсия.
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Великолепие Османской империи, архитектура, быт, традиции той эпохи. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГИДУ АЛИ, так красиво, местами с юмором, иронией, чувствами описывать все места, которые мы прошли-ну слов просто нет, этот человек буквально завораживает своей речью и хочется слушать без остановки. Еще и помог после экскурсии с некоторыми проблемами, с которыми мы столкнулись как туристы, спасибо ему огромное
Н
Наталья
3 ноя 2025
Н
Наталья
1 ноя 2025
Али, спасибо большое за восхитительную экскурсию, которая прошла на одном дыхании. Остались в восторге от увиденного и услышанного.
З
Збарадский
30 окт 2025
Очень интересная и информативная экскурсия. Поклонникам сериала "Великолепный век" очень понравится. Гид очень приятный и отзывчивый человек, рекомендую!
А
Алена
29 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Все было очень интересно. Попали в праздник,очереди были везде огромнейшие,но наш гид провел нас без очередей,уже были входные билеты и это очень порадовало,хоть на это не тратить время. Все ценители фильма Великолепный век получили ответы на все вопросы. Благодарим вас,обязательно обратимся еще. Уже несколько экскурсий через вас и все очень четко🙏
С
Степан
28 окт 2025
Спасибо за хорошую экскурсию
С
Светлана
28 окт 2025
Потрясающая экскурсия с чудо-гидом Али.
Встреча с гидом прошла у Немецкого фонтана, и оттуда мы пошли в Топкапы. По дороге Али рассказывал про достопримечательности, которые встречались на нашем пути. Все было
Встреча с гидом прошла у Немецкого фонтана, и оттуда мы пошли в Топкапы. По дороге Али рассказывал про достопримечательности, которые встречались на нашем пути. Все было
М
Мария
26 окт 2025
Экскурсия 24.10.2025 во Дворец Топканы, очень понравилась, много интересной информации, гид отвечал на все вопросы. Атмосфера экскурсии комфортная и хорошо организована. . Рекомендуем!
О
Олег
26 окт 2025
Всё очень понравилось, великолепный дворец и гарем!
Спасибо большое гиду за классную экскурсии!
Спасибо большое гиду за классную экскурсии!
А
Антон
25 окт 2025
В Стамбул мы прилетели впервые. Хотелось побольше узнать про исторический центр города и посетить главные достопримечательности. Выбрали данную экскурсию для осмотра дворца Топкапы. Организация отличная, уточнили заранее все ли в
Н
Наталья
23 окт 2025
Экскурсия интересная, познавательная.
N
Natalia
22 окт 2025
Отличный гид Али, профессионал своего дела.
