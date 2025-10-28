Прекрасная экскурсия!!! Спасибо гиду Мухаммеду! На все время экскурсии мы погрузились в то время султанов. Спасибо!!!! Экскурсия огонь!!!!

А Андрей

Потрясающая, очень интересная, увлекательная и легкая экскурсия с огромным количеством исторических фактов и событий. Все это сопровождалось уместными, острыми шуткам поэтому 4 часовая экскурсия пролетела на одном дыхании)

Наш гид Али идеально говорил на русском, отвечал на все наши вопросы и всегда был в контакте с каждым участником группы. Экскурсия стоила каждой своей копейки и даже больше!