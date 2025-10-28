Дворцы Стамбула — это целый мир: многослойный, роскошный, интригующий.
Сотни ярких комнат и изящных дверей многое рассказывают о жизни правителей города и истории Османской империи.
Вы узнаете, как жили султаны, почему дворец визиря напоминает крепость и похожа ли была придворная жизнь на ту, что мы видим в сериале «Великолепный век».
Описание экскурсии
Топкапы — главный дворец османских султанов на протяжении четырёх столетий
- Мы пройдём по залам и дворикам, где в разное время жили и правили 25 султанов
- Заглянем в сокровищницу с уникальными коллекциями оружия, часов и керамики
- Поговорим о придворной жизни, сравним её с тем, что показано в сериале «Великолепный век»
- Особое внимание уделим гарему — месту, где жили жёны, наложницы и матери правителей, и где шла своя внутренняя политическая игра
От Топкапы до дворца Ибрагим-паши около 10 минут пешком. Прогулка пройдёт через самый живописный и оживлённый район Стамбула.
Дворец Ибрагим-паши, визиря и соратника султана Сулеймана
- Осмотрим дворец, больше напоминающий крепость 16 века
- Вы узнаете о судьбе самого Ибрагим-паши, о его взлёте и падении, и о том, как архитектура дворца отражает дух эпохи
- Посетим Музей исламского искусства, который сегодня располагается во дворце
- Рассмотрим богатую коллекцию ковров, каллиграфии, керамики и предметов быта
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: €53 и €17 с чел. (€70 за оба дворца)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 15:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с дворцом Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 214 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 окт 2025
Прекрасная экскурсия!!! Спасибо гиду Мухаммеду! На все время экскурсии мы погрузились в то время султанов. Спасибо!!!! Экскурсия огонь!!!!
Д
Дарья
7 окт 2025
Отличная интересная экскурсия.
А
Антонина
12 июл 2025
От всей души благодарим Селима за экскурсию. Все очень понравилось.
Е
Екатерина
4 июл 2025
Прекрасная экскурсия!
А
Андрей
7 июн 2025
Потрясающая, очень интересная, увлекательная и легкая экскурсия с огромным количеством исторических фактов и событий. Все это сопровождалось уместными, острыми шуткам поэтому 4 часовая экскурсия пролетела на одном дыхании)
Наш гид Али идеально говорил на русском, отвечал на все наши вопросы и всегда был в контакте с каждым участником группы. Экскурсия стоила каждой своей копейки и даже больше!
К
Кирилл
6 июн 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Али! В группе было всего 6 человек, что создало очень уютную и непринужденную атмосферу. Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши мы посетили с огромным интересом благодаря
Входит в следующие категории Стамбула
