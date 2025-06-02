читать дальше

раз, но в основном проездом и останавливалась на день-два. Два раза пользовалась услугами гидов (одна из которых постоянно старалась затащить меня в лавки и магазины). В целом, было интересно погрузиться в историю, но не "цепляло", не могла почувствовать, что же такого особенного в этом городе, в чём изюминка…. И вот встреча с Марией на экскурсии "Стамбул для своих". Безумно интересно, несколько часов на одном дыхании и, несмотря на то, что экскурсия пешая и со мной была мама 78 лет, мы не устали. Мария рассказывает о городе и о людях, живущих в нём, так, словно она родилась здесь, словно это её родные пенаты, а мы дорогие гости, которым хочется показать и рассказать всё:-))) Манера подачи информации лёгкая и увлекательная. Мы почувствовали неповторимую атмосферу города. Узнали так много нового, что по возвращении домой захотелось посмотреть эту экскурсию "в записи":-))), фотографии и видео тому в помощь. Мы оцениваем экскурсию с Марией по высшему баллу и рекомендуем её всем и каждому! С благодарностью и надеждой на новую встречу.