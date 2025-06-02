Индивидуальная
до 4 чел.
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: У дворца Долмабахче
«при Ататюрке оно было превращено в картинную галерею»
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул для своих
Почувствуйте себя местным жителем в Стамбуле, открывая скрытые уголки города и встречая интересных людей на пути
Начало: У станции метро Osmanbey
«К бывшим европейским кварталам, к антикварным магазинчикам, к галереям известных художников, которые, кажется, вот-вот выйдут из соседнего дома с чашечкой кофе»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€129
€143 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Долма Бахче: Гарем, Селямлик, Картинная галерея
Начало: Дворец Долма Бахче, Башня с часами
«Картинная галерея расскажет об Османской империи, войнах и архитектурных шедеврах, а зал Айвазовского впечатлит бурными морскими пейзажами и уголками мира, которые вдохновляли великого художника»
Расписание: Кроме понедельника (выходной), каждый день с утра 09.00, 09:30
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
€197 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил2 июня 2025Мария очень классный гид: сразу заинтересует, поймёт на чём акцентировать рассказ и вложит максимум души в прогулку. Маршрут продуман максимально комфортно, локации очень аутентичные и очень разные. Если хотите узнать Стамбул с разных сторон, то очень советую выбрать этот тур!
- ДДарья31 мая 2025Я всегда ищу такие экскурсии и таких экскурсоводов, чтобы они вызвали несомненный эмоциональный отклик, ведь только то, что ты переживаешь,
- ААлина11 мая 2025Спасибо большое Марие за такую необычную экскурсию, мы были приятно удивлены, что можно так увлекательно рассказывать казалось бы про такие
- ААнна18 апреля 2025Прекрасная экскурсия, продуманная до мелочей. Посетили три района, узнали о каждом много интересного. Получили массу впечатлений! В следующий раз с удовольствием возьмём другую экскурсию Марии!
- ИИгорь15 марта 2025Мария делает интересные экскурсии, которые приводят в такие чудесные, но неочевидные места, о которых без неё и не узнаешь:-). Очень рекомендую!
- ММихаил6 марта 2025Прекрасная экскурсия! Было очень приятно прогуляться по необычным местам Стамбула в компании Марии. Рекомендуем от всей души. Получили массу впечатлений. Спасибо
- ГГалина3 марта 2025Потрясающая экскурсия, впечатления превзошли наши ожидания! Благодаря Марии я, наконец-то, открыла для себя Стамбул. Ранее я была в Стамбуле несколько
- ГГалина15 января 2025Эта была самая лучшая экскурсия в Стамбуле. Мария чудесный гид. Хорошо и интересно рассказывает о городе.
Мы очень рады что посетили эту экскурсию с прекрасной Марией.
- ЛЛюдмила11 января 2025Экскурсию с Марией РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!
Так получилось, что из новогоднего мини- отпуска, эта экскурсия была третьей, завершающей и самой короткой по
- ЕЕкатерина4 января 2025Хотелось бы поблагодарить Марию за замечательно проведенное время. Я очень рада, что доверилась отзывам на сайте и наше знакомство состоялось.
Во-первых,
- ННаталья31 декабря 2024Всё: от начала до окончания экскурсии - было безупречно! Очень понравилось 🥰. При знакомстве и первых фразах разговора было ощущение,
- ЮЮлия18 декабря 2024Мы побывали на двух экскурсиях Марии — по европейской части (“Стамбул для своих”) и по азиатской. Изначально на вторую не
- ССергей23 ноября 2024Стамбул — только с Марией! Она — идеальный гид, а город становится еще прекраснее в её сопровождении.
Выбрали экскурсию по отзывам,
- ООльга21 ноября 2024Экскурсия с Марией очень понравилась!! Она показала Стамбул с другой стороны. Получили много интересной информации, посмотрели на нетуристический Стамбул, погуляли
- ЕЕкатерина19 ноября 2024Прекрасная экскурсия прогулка с замечательной Марией! Это уже моя вторая прогулка с ней, и я бы с удовольствием согласилась на третью)
Содержательно, интересно и очень красиво!
- VVladislav15 ноября 2024Отличная прогулка, даже дождь не смог испортить впечатления! Марию рекомендую!
- ИИрина11 ноября 2024Мария очень приятный и интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. Было очень комфортно. Особенно порадовало, что экскурсия продумана таким
- ИИнг18 октября 2024Ожидания полностью оправдались. В целом, все уже сказано ниже, особо добавить нечего. Прогулка прошла великолепно, интересно и легко. Марии спасибо!
- ДДмитрий9 октября 2024Если вы любите переулки-закоулки, если вам интересны городские легенды, если вы хотите узнать и посмотреть на нюансы города, то вам сюда.
Минус один - мало!!!
Мария большая молодец.
- ААнна27 сентября 2024Нам очень понравились прогулки по Стамбулу с Марией. Это была вторая экскурсия за два дня. Интересно, познавательно и красиво -
