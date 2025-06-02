Мои заказы

Галереи в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Стамбуле, цены от €129, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: У дворца Долмабахче
«при Ататюрке оно было превращено в картинную галерею»
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Стамбул для своих
Пешая
3 часа
-
10%
185 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул для своих
Почувствуйте себя местным жителем в Стамбуле, открывая скрытые уголки города и встречая интересных людей на пути
Начало: У станции метро Osmanbey
«К бывшим европейским кварталам, к антикварным магазинчикам, к галереям известных художников, которые, кажется, вот-вот выйдут из соседнего дома с чашечкой кофе»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€129€143 за всё до 2 чел.
Дворец Долма Бахче: Гарем, Селямлик, Картинная галерея
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Долма Бахче: Гарем, Селямлик, Картинная галерея
Начало: Дворец Долма Бахче, Башня с часами
«Картинная галерея расскажет об Османской империи, войнах и архитектурных шедеврах, а зал Айвазовского впечатлит бурными морскими пейзажами и уголками мира, которые вдохновляли великого художника»
Расписание: Кроме понедельника (выходной), каждый день с утра 09.00, 09:30
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
€197 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    2 июня 2025
    Стамбул для своих
    Мария очень классный гид: сразу заинтересует, поймёт на чём акцентировать рассказ и вложит максимум души в прогулку. Маршрут продуман максимально комфортно, локации очень аутентичные и очень разные. Если хотите узнать Стамбул с разных сторон, то очень советую выбрать этот тур!
  • Д
    Дарья
    31 мая 2025
    Стамбул для своих
    Я всегда ищу такие экскурсии и таких экскурсоводов, чтобы они вызвали несомненный эмоциональный отклик, ведь только то, что ты переживаешь,
    читать дальше

    остается в памяти. Мария несомненно именно такой человек! Она поделилась с нами интересными фактами, историями и байками, познакомила нас с жизнью жителей Стамбула из разных социальных слоев, привела нас в такие места, о которых я ни в каком путеводителе не читала! Спасибо вам, Мария, большое за то, что я наконец-то поймала настроение города❤️

  • А
    Алина
    11 мая 2025
    Стамбул для своих
    Спасибо большое Марие за такую необычную экскурсию, мы были приятно удивлены, что можно так увлекательно рассказывать казалось бы про такие
    читать дальше

    простые вещи как жизнь и быт современных местных жителей, переплетая это с историческими событиями. Столько интересных фактов - они как жемчужины на ниточке и сложились в итоге в действительно индивидуальную классную экскурсию! Получился настоящий Стамбул для своих) И фото - они чудесны, рекомендуем!

    Спасибо большое Марие за такую необычную экскурсию, мы были приятно удивлены, что можно так увлекательно рассказывать казалось бы про такие простые вещи как жизнь и быт современных местных жителей, переплетая это с историческими событиями. Столько интересных фактов - они как жемчужины на ниточке и сложились в итоге в действительно индивидуальную классную экскурсию! Получился настоящий Стамбул для своих) И фото - они чудесны, рекомендуем!
  • А
    Анна
    18 апреля 2025
    Стамбул для своих
    Прекрасная экскурсия, продуманная до мелочей. Посетили три района, узнали о каждом много интересного. Получили массу впечатлений! В следующий раз с удовольствием возьмём другую экскурсию Марии!
  • И
    Игорь
    15 марта 2025
    Стамбул для своих
    Мария делает интересные экскурсии, которые приводят в такие чудесные, но неочевидные места, о которых без неё и не узнаешь:-). Очень рекомендую!
  • М
    Михаил
    6 марта 2025
    Стамбул для своих
    Прекрасная экскурсия! Было очень приятно прогуляться по необычным местам Стамбула в компании Марии. Рекомендуем от всей души. Получили массу впечатлений. Спасибо
  • Г
    Галина
    3 марта 2025
    Стамбул для своих
    Потрясающая экскурсия, впечатления превзошли наши ожидания! Благодаря Марии я, наконец-то, открыла для себя Стамбул. Ранее я была в Стамбуле несколько
    читать дальше

    раз, но в основном проездом и останавливалась на день-два. Два раза пользовалась услугами гидов (одна из которых постоянно старалась затащить меня в лавки и магазины). В целом, было интересно погрузиться в историю, но не "цепляло", не могла почувствовать, что же такого особенного в этом городе, в чём изюминка…. И вот встреча с Марией на экскурсии "Стамбул для своих". Безумно интересно, несколько часов на одном дыхании и, несмотря на то, что экскурсия пешая и со мной была мама 78 лет, мы не устали. Мария рассказывает о городе и о людях, живущих в нём, так, словно она родилась здесь, словно это её родные пенаты, а мы дорогие гости, которым хочется показать и рассказать всё:-))) Манера подачи информации лёгкая и увлекательная. Мы почувствовали неповторимую атмосферу города. Узнали так много нового, что по возвращении домой захотелось посмотреть эту экскурсию "в записи":-))), фотографии и видео тому в помощь. Мы оцениваем экскурсию с Марией по высшему баллу и рекомендуем её всем и каждому! С благодарностью и надеждой на новую встречу.

  • Г
    Галина
    15 января 2025
    Стамбул для своих
    Эта была самая лучшая экскурсия в Стамбуле. Мария чудесный гид. Хорошо и интересно рассказывает о городе.
    Мы очень рады что посетили эту экскурсию с прекрасной Марией.
    Мы очень рады что посетили эту экскурсию с прекрасной Марией.
  • Л
    Людмила
    11 января 2025
    Стамбул для своих
    Экскурсию с Марией РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!
    Так получилось, что из новогоднего мини- отпуска, эта экскурсия была третьей, завершающей и самой короткой по
    читать дальше

    времени. Но…
    Она была самой емкой, интересной, красивой и полноценной. Именно на ней мы увидели самые красивые виды, получили ответы на все вопросы и провели время с максимальной пользой!

    
  • Е
    Екатерина
    4 января 2025
    Стамбул для своих
    Хотелось бы поблагодарить Марию за замечательно проведенное время. Я очень рада, что доверилась отзывам на сайте и наше знакомство состоялось.
    Во-первых,
    читать дальше

    сам маршрут: вдали от шаблонных мест, которые обязательно нужно посетить именно при первой поездке. Мы были не первый раз и много чего уже видели, поэтому данная экскурсия подошла как нельзя лучше.
    Во-вторых, широта кругозора Марии поражает, знания настолько же энциклопедичны, насколько и пропитаны личным опытом.
    В-третьих, манера повествования. Было очень приятно пообщаться, и слышать грамотную речь.
    Мария, спасибо и удачи 🤗🤗🤗

    
  • Н
    Наталья
    31 декабря 2024
    Стамбул для своих
    Всё: от начала до окончания экскурсии - было безупречно! Очень понравилось 🥰. При знакомстве и первых фразах разговора было ощущение,
    читать дальше

    что встретились со старинной приятельницей. (Знакомство в кафе-это, кстати, отличная идея! 👍🏻)
    В целом это была не заученная лекция, а диалог, интересный обеим сторонам. Мы очень благодарны! Всё было продуманно, но не навязчиво, не перегружено ненужными фактами или информацией. Мария показала нам совершенно другой Стамбул, но тот, какой нас привлек и влюбил в себя.
    На все наши вопросы у нее был исчерпывающий интересный ответ. Замечательный гид, приятная во всех отношениях девушка😊. Спасибо вам огромное, всё было именно так, как мы любим и как нам хотелось бы.

  • Ю
    Юлия
    18 декабря 2024
    Стамбул для своих
    Мы побывали на двух экскурсиях Марии — по европейской части (“Стамбул для своих”) и по азиатской. Изначально на вторую не
    читать дальше

    планировали, но первая нам так понравилась, что мы сразу записались на вторую.

    Обе экскурсии — просто восторг! Каждая из них — это целая этнографическо-туристическая экспедиция. Европейская — более спокойная и классическая, азиатская — настоящий фейерверк впечатлений. Если хотите увидеть Стамбул во всей его разнообразии, берите обе: начинать лучше с европейской, а потом погружаться в калейдоскоп азиатской части.

    Мария — потрясающий рассказчик и отличный организатор. Благодаря ей мы узнали про турецкие свадьбы, футбол, ренновацию домов, права женщин и армию в Турции, как стамбульцы выбирают район для жизни, почему в городе так мало собак и так много котов и еще много всего. Мария познакомила нас с жемчужинами города, которые мы бы ни за что не нашли сами: запрятанной часовней, видовой библиотекой, коммунальным огородом, бурлящим рынком и по-домашнему уютной мечетью. И, конечно, по советам Марии мы попробовали лучшую пахлаву и вкуснейшую рыбу.

    Экскурсии Марии продуманы до мелочей: от маршрута до удобных перерывов и видовых точек. Даже штатив для фото не нужен — Мария с радостью поможет.

    Рекомендую экскурсии Марии всем, кто любит наблюдать и исследовать нестандартные маршруты и хочет почувствовать живой лоскутный Стамбул. Мария, спасибо за этот незабываемый опыт!

  • С
    Сергей
    23 ноября 2024
    Стамбул для своих
    Стамбул — только с Марией! Она — идеальный гид, а город становится еще прекраснее в её сопровождении.

    Выбрали экскурсию по отзывам,
    читать дальше

    и теперь, после встречи, снова их читаем — всё правда. Мария влюблена в свой город, её уважение к культуре и людям чувствуется в каждой детали. Умный и тонкий собеседник, она учла всё: лучшие ракурсы, перерывы, комфорт.

    Экскурсия — как драматургия, с интригой и кульминацией, удивляет и восхищает. Слушать Марию — эстетическое наслаждение. Для начала путешествия мы выбрали программу «Стамбул для своих», и это оказалось идеальным решением. Город стал понятнее, а прогулки комфортнее благодаря её советам.

    Каждый день вспоминали её слова: «Маша говорила…», «Маша рассказывала…». По её рекомендации мы посетили Принцевы острова, хаммам и вкусили десерт katmer — лучший, такого нигде потом больше не нашли.

    Особое спасибо за библиотеку на пристани Beşiktaş. Вернулись туда, чтобы почувствовать себя местными, работать онлайн с видом на Босфор, турецким кофе и в компании студентов и котов.

  • О
    Ольга
    21 ноября 2024
    Стамбул для своих
    Экскурсия с Марией очень понравилась!! Она показала Стамбул с другой стороны. Получили много интересной информации, посмотрели на нетуристический Стамбул, погуляли
    читать дальше

    в разных жилых кварталах, попробовали самый вкусный донер. Общаться с Марией - одно удовольствие, она образована, интеллигентна, отзывчива. Рекомендую эту экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    19 ноября 2024
    Стамбул для своих
    Прекрасная экскурсия прогулка с замечательной Марией! Это уже моя вторая прогулка с ней, и я бы с удовольствием согласилась на третью)
    Содержательно, интересно и очень красиво!
    Содержательно, интересно и очень красиво!
  • V
    Vladislav
    15 ноября 2024
    Стамбул для своих
    Отличная прогулка, даже дождь не смог испортить впечатления! Марию рекомендую!
  • И
    Ирина
    11 ноября 2024
    Стамбул для своих
    Мария очень приятный и интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. Было очень комфортно. Особенно порадовало, что экскурсия продумана таким
    читать дальше

    образом, чтобы по ходу экскурсии спускаться вниз по крутым улицам, а не пониматься вверх под горку, что для Стамбула особенно актуально. Мария порекомендовала замечательные вкусные кафе, которые мы посетили после экскурсии. И в процессе была остановка в небольшом семейном кафе с вкусной пахлавой. Спасибо огромное!

    
  • И
    Инг
    18 октября 2024
    Стамбул для своих
    Ожидания полностью оправдались. В целом, все уже сказано ниже, особо добавить нечего. Прогулка прошла великолепно, интересно и легко. Марии спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    9 октября 2024
    Стамбул для своих
    Если вы любите переулки-закоулки, если вам интересны городские легенды, если вы хотите узнать и посмотреть на нюансы города, то вам сюда.
    Минус один - мало!!!
    Мария большая молодец.
  • А
    Анна
    27 сентября 2024
    Стамбул для своих
    Нам очень понравились прогулки по Стамбулу с Марией. Это была вторая экскурсия за два дня. Интересно, познавательно и красиво -
    читать дальше

    разные районы, продуманный и организованный маршрут, увлекательная беседа - Мария просто заражает Стамбулом. Спасибо за отлично проведенное время!
    Экскурсия подойдет всем, кто уже осмотрел достопримечательности и хочет почувствовать город - и сделать фото большого Стамбула.

