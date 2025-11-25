Погрузитесь в роскошь и тайны дворца Долмабахче: восточные интерьеры, султанский гарем, коллекции Айвазовского и жизнь великих правителей — всё это на фоне захватывающего вида на Босфор.
Описание экскурсииИмперская роскошь на берегу Босфора На этой экскурсии мы погрузимся в атмосферу имперской роскоши — интерьеры Долмабахче не уступают Версалю, но сохраняют свой уникальный восточный характер. Перед вами откроются шикарные залы и дворцовый сад, а из окон — незабываемый вид на Босфор. Султанский гарем и царство искусств Вас ждёт знакомство с огромным гаремом и картинной галереей с коллекцией оригинальных полотен Айвазовского. Увидите одну из самых больших в мире хрустальных люстр из богемского хрусталя весом 4,5 тонны. Тайны семьи султанов и судьбы великих Приоткроем завесу тайны о жизни султанской семьи, расскажем о политической и исторической роли дворца. Особое внимание уделим великому вождю турецкого народа Мустафе Кемалю Ататюрку и его последним дням, проведённым во дворце Долмабахче. Экскурсия поднимет темы искусства и культуры во дворце. Также мы обсудим контраст между Долмабахче и Топкапы, чтобы вы почувствовали разницу двух эпох и двух символов власти.
Все дни кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Султанские ворота
- Дворцовый сад
- Дворец Долмабахче
- Гарем
- Картинная галерея
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец:/n взрослый (от 10 лет) - 1800 лир/n детский (6-10 лет) - 240 лир/n дети до 6 лет - бесплатно
- Если в группе больше 6 чел, то дополнительно оплачиваются наушники - 2 евро за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Часовая башня возле входа во дворец
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 12 чел.
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче
Вас ждет увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче. Откройте для себя османскую архитектуру и узнайте о жизни великих правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15 и 14:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€45 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Дворец Топкапы: роскошь и величие Османской империи
Увидеть жемчужину Стамбула и погрузиться в жизнь султанов
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
27 ноя в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Откройте тайны Османской империи через дворец Топкапы и мечеть Сулеймание. Уникальная возможность прикоснуться к истории султана Сулеймана
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€180 за всё до 5 чел.