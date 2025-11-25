Дворец Долмабахче

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в роскошь и тайны дворца Долмабахче: восточные интерьеры, султанский гарем, коллекции Айвазовского и жизнь великих правителей — всё это на фоне захватывающего вида на Босфор.

Описание экскурсии Имперская роскошь на берегу Босфора На этой экскурсии мы погрузимся в атмосферу имперской роскоши — интерьеры Долмабахче не уступают Версалю, но сохраняют свой уникальный восточный характер. Перед вами откроются шикарные залы и дворцовый сад, а из окон — незабываемый вид на Босфор. Султанский гарем и царство искусств Вас ждёт знакомство с огромным гаремом и картинной галереей с коллекцией оригинальных полотен Айвазовского. Увидите одну из самых больших в мире хрустальных люстр из богемского хрусталя весом 4,5 тонны. Тайны семьи султанов и судьбы великих Приоткроем завесу тайны о жизни султанской семьи, расскажем о политической и исторической роли дворца. Особое внимание уделим великому вождю турецкого народа Мустафе Кемалю Ататюрку и его последним дням, проведённым во дворце Долмабахче. Экскурсия поднимет темы искусства и культуры во дворце. Также мы обсудим контраст между Долмабахче и Топкапы, чтобы вы почувствовали разницу двух эпох и двух символов власти.

