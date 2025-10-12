Мы посетим дворец султана Абдул-Меджида I, где проживали последние шесть османских правителей. Вы рассмотрите детали в духе Версаля, побываете в комнатах гарема, увидите полотна Айвазовского и узнаете, как Османскую империю сменила Турецкая Республика.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Административная часть дворца. Вы окажетесь в комнатах, где ожидали султана советники и послы, а также в офисах рабочего персонала. Увидите место, где султан вёл переговоры с гостями.

Церемониальный зал для торжественных приёмов — одно из самых величественных и впечатляющих помещений дворца. Здесь — купол высотой 36 м и люстра весом 4,5 т.

Гарем. Он изолирован от публичных зон для обеспечения приватности. Мы проведём вас по апартаментам матери султана, жён, наложниц, детей и прислуги.

Резиденция наследника, где хранятся картины знаменитых художников 19 века — Зонаро и Айвазовского.

Мы расскажем:

За сколько лет построили дворец

Кто составил его архитектурный план

Как распалась Османская империя и появилась Турецкая Республика

Что случилось с наследниками династии Османов

Организационные детали