Мы посетим дворец султана Абдул-Меджида I, где проживали последние шесть османских правителей.
Вы рассмотрите детали в духе Версаля, побываете в комнатах гарема, увидите полотна Айвазовского и узнаете, как Османскую империю сменила Турецкая Республика.
Описание экскурсии
Административная часть дворца. Вы окажетесь в комнатах, где ожидали султана советники и послы, а также в офисах рабочего персонала. Увидите место, где султан вёл переговоры с гостями.
Церемониальный зал для торжественных приёмов — одно из самых величественных и впечатляющих помещений дворца. Здесь — купол высотой 36 м и люстра весом 4,5 т.
Гарем. Он изолирован от публичных зон для обеспечения приватности. Мы проведём вас по апартаментам матери султана, жён, наложниц, детей и прислуги.
Резиденция наследника, где хранятся картины знаменитых художников 19 века — Зонаро и Айвазовского.
Мы расскажем:
- За сколько лет построили дворец
- Кто составил его архитектурный план
- Как распалась Османская империя и появилась Турецкая Республика
- Что случилось с наследниками династии Османов
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход во дворец — 1800 лир за чел.
- Внутри дворца запрещено фотографировать
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
12 окт 2025
Дворец раскошен и прекрасен!
Здесь столько тайн и коридоров,
В истории которых скрыты
интриги царские покоев.
И роскошь золота в убранстве,
И бродит Валиде нежданно,
Как будто строки оживают
В картинках супер сериалов.
В тиши картин и балдахинов -
Турецкой знати пыл и страсть,
И в тайне все уже желают
За дверь гарема здесь попасть!
И веет тайной и любовью
Как было все заведено
Под полумесяцем Стамбула
В Долмабахче ожило все!!!
MariiaA
9 сен 2025
Нашим гидом был Рушан, я уверена, что уровень его знаний высок, потому что на все наши вопросы он отвечал без запинок, но подача материала подкачала. К сожалению, больший интерес у
Ю
Юлия
8 сен 2025
Экскурсию провел гид Али - гид с хорошим уровнем знаний и отличным чувством юмора! Экскурсия, можно сказать, была индивидуальная (всего 3 человека в группе). Материал Али преподносит в очень комфортной форме, не перегружая чересчур датами и сухими историческими фактами. Дворец Долмабахче прекрасен, рекомендую к посещению!
Olesia
14 авг 2025
Али профессиональный гид. Я задавала много вопросов. Али хорошо объяснял. Было видно, что он любит своё дело. Он не спешил. Был внимателен к нашим обстоятельствам. Объяснил, как можно добраться до места, куда мы желали пойти. А также готов был оказать поддержку в следующем нашем мероприятии.
А
Алексей
4 июн 2025
Прекрасный внимательный гид, интересный рассказ и экскурсия. Очень много нового узнали. Восхищены. Очень довольны. Удобно. Заботливо все для нас сделал
