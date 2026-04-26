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Принцевы острова: тур в царство спокойствия

Отдых на Бююкада: индивидуальная экскурсия в Стамбуле на Принцевых островах
Если вы устали от бешеного ритма Стамбула — выделите один день для царства спокойствия. Отправляйтесь на Принцевы острова. Паром вас доставит на острова Бююкада. Здесь нет напоминаний о шумном городе. Изумительная красота, бирюзовое море, древний монастырь и пристанище мастеров. У вас будет один день, чтобы исследовать остров и насладиться красотой природы.
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37 отзывов
Принцевы острова: тур в царство спокойствия
Принцевы острова: тур в царство спокойствия
Принцевы острова: тур в царство спокойствия

Описание экскурсии

Живописная экскурсия Недалеко от Стамбула находятся 5 островов в Мраморном море. Это Принцевы острова. Во времена Византии сюда ссылались принцы и приближённые императоров. Во времена Османской империи — родственников султанов. Сейчас же это настоящий рай. Здесь ничего не напоминает о шумном городе. Здесь даже нет машин! Царство спокойствия Паром вас доставит до главного острова — Бююкада. Он находится в лазурных водах Мраморного моря. Он утопает в зелени — сосновые леса и пышные сады. О ссыльных временах напоминает лишь дача Троцкого. Здесь он провёл 2 года в огромном особняке. Сейчас на остров приезжают как местные, так и туристы за спокойствием и красотой природы. А ещё это местечко облюбовали творческие люди. Вы сможете зайти в мастерские, посмотреть работы и, может быть, что‑то прикупить на память. Важная информация:
  • Для вашего комфорта на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Экскурсия проводится ежедневно, включая осенний и зимний периоды.
  • До Принцевых островов ходит городской паром. С азиатского берега плыть около 40 минут, с европейского — около часа.
  • Лучше выбирать утренний паром.
  • На Принцевых островах можно ходить пешком или использовать велосипеды, повозки и электромобили.
  • Возможно организовать экскурсию в день прилёта.

Ежедневно (отплытие в 8:30) по договоренности, включая осенний и зимний периоды.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Принцевы острова
  • Бююкада
  • Церковь Святого Георгия Кудунского
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд на острова (оплачивается в кассе, примерно 7 евро с человека)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заранее с вами свяжется, обсудит место встречи
Завершение: Сможете обсудить с гидом удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (отплытие в 8:30) по договоренности, включая осенний и зимний периоды.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
  • Для вашего комфорта на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Экскурсия проводится ежедневно, включая осенний и зимний периоды
  • До Принцевых островов ходит городской паром. С азиатского берега плыть около 40 минут, с европейского - около часа
  • Лучше выбирать утренний паром
  • На Принцевых островах можно ходить пешком или использовать велосипеды, повозки и электромобили
  • Возможно организовать экскурсию в день прилёта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень красивая природа, чудесные улочки с красивыми особняками, дорога на пароме не утомительно, красивые виды. Гид Дениз очень хорошо говорит по-русски, советует вкусные местные блюда. Выезжать лучше пораньше, народа на пароме много.
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В
Наша дружная компания (8 человек из СПб) с большим удовольствием оставляет отзыв:
Спасибо организатору Руслану и конечно огромная благодарность нашему гиду Анастасии за чудесную и душевную прогулку по Принцевым островам. Экскурсия прошла легко и непринужденно, Анастасия прекрасный собеседник и экскурсовод, мы ни капельки не пожалели, что вырвались из Стамбула на день в это царство спокойствия))
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А
Огромное спасибо Насте за этот прекрасный день. Очень редко в принципе попадаются столь искренние и открытые люди и уж тем более огромное везение встретить такого человека за тысячи километров от
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дома. Несмотря на далеко не лучшую погоду, это был отличный день. Настя показала как минимум три Стамбула, рассказала про все стороны жизни в этом городе, про все его плюсы и минусы, всю красоту и все сложности. На тот момент это была уже наша четвёртая экскурсия подряд по Стамбулу, но именно эта стала самой приятной, доброй и информативной. Если вы ищите экскурсию про историю, имена и даты - то это скорее всего мимо. Но если вы хотите увидеть Стамбул глазами местного жителя, узнать его нутро, все его стороны - то Настя Ваш идеальный вариант. Спасибо ей огромное.

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Т
Мы с мужем провели прекрасный день На Принцевых островах с гидом Анастасия.
Настя -лучший гид, если она попадётся туристам -им очень повезёт💕.
Все было организовано ОТ и ДО. От места встречи, знание
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расписания паромов, красивых мест, локаций. Настя очень активная и шустрая и с ней мы увидели даже больше, чем планировали по экскурсии. Настя нашла нам кафэ, где скушать вкусный бурек на островах, все везде шустро без очередей организовала транспорт по Принцевым островам. Обошли все, что планировали. Были учтены все пожелания! Принцевы острова -сказка. Лучше ехать на раннем пароме, когда нет жары и совсем немного народу Настя очень крутой и позитивный собеседник, который очень хорошо знает историю Стамбула, да и гораздо больше;).
А ещё, му успели поплавать в Мраморном море;) в Азиатской части Стамбула.
Очень рекомендуем, с уважением Юлия и Евгений 🌷С Настей будем дружить💗

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Л
"Долго думали, стоит ли ехать, погода еще подкачала, но все-таки поехали. Прелестное место, с очаровательными домиками, огромное количество цветов и кошек, сосновый лес, прямо санаторный воздух. На набережной - рестораны, от дёнера до вполне приличных. Вот прямо рекомендую! туристов реально немного, и такого атмосферного места ещё поискать!
"
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Е
Спасибо большое Юлечке за потрясающую экскурсию по Принцевых островам! Если бы мы сразу обратились в эту компанию и нашли такова замечательного экскурсовода, то Стамбул для нас был бы более красочным!!! Давно не видели человека который хочет поделиться своими знаниями о истории страны, а тем более так интересно! Юля большое спасибо!!!!
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