Если вы устали от бешеного ритма Стамбула — выделите один день для царства спокойствия. Отправляйтесь на Принцевы острова. Паром вас доставит на острова Бююкада. Здесь нет напоминаний о шумном городе. Изумительная красота, бирюзовое море, древний монастырь и пристанище мастеров. У вас будет один день, чтобы исследовать остров и насладиться красотой природы.
Описание экскурсииЖивописная экскурсия Недалеко от Стамбула находятся 5 островов в Мраморном море. Это Принцевы острова. Во времена Византии сюда ссылались принцы и приближённые императоров. Во времена Османской империи — родственников султанов. Сейчас же это настоящий рай. Здесь ничего не напоминает о шумном городе. Здесь даже нет машин! Царство спокойствия Паром вас доставит до главного острова — Бююкада. Он находится в лазурных водах Мраморного моря. Он утопает в зелени — сосновые леса и пышные сады. О ссыльных временах напоминает лишь дача Троцкого. Здесь он провёл 2 года в огромном особняке. Сейчас на остров приезжают как местные, так и туристы за спокойствием и красотой природы. А ещё это местечко облюбовали творческие люди. Вы сможете зайти в мастерские, посмотреть работы и, может быть, что‑то прикупить на память. Важная информация:
- Для вашего комфорта на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Экскурсия проводится ежедневно, включая осенний и зимний периоды.
- До Принцевых островов ходит городской паром. С азиатского берега плыть около 40 минут, с европейского — около часа.
- Лучше выбирать утренний паром.
- На Принцевых островах можно ходить пешком или использовать велосипеды, повозки и электромобили.
- Возможно организовать экскурсию в день прилёта.
Ежедневно (отплытие в 8:30) по договоренности, включая осенний и зимний периоды.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Принцевы острова
- Бююкада
- Церковь Святого Георгия Кудунского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на острова (оплачивается в кассе, примерно 7 евро с человека)
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заранее с вами свяжется, обсудит место встречи
Завершение: Сможете обсудить с гидом удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (отплытие в 8:30) по договоренности, включая осенний и зимний периоды.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Для вашего комфорта на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Экскурсия проводится ежедневно, включая осенний и зимний периоды
- До Принцевых островов ходит городской паром. С азиатского берега плыть около 40 минут, с европейского - около часа
- Лучше выбирать утренний паром
- На Принцевых островах можно ходить пешком или использовать велосипеды, повозки и электромобили
- Возможно организовать экскурсию в день прилёта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень красивая природа, чудесные улочки с красивыми особняками, дорога на пароме не утомительно, красивые виды. Гид Дениз очень хорошо говорит по-русски, советует вкусные местные блюда. Выезжать лучше пораньше, народа на пароме много.
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В
Наша дружная компания (8 человек из СПб) с большим удовольствием оставляет отзыв:
Спасибо организатору Руслану и конечно огромная благодарность нашему гиду Анастасии за чудесную и душевную прогулку по Принцевым островам. Экскурсия прошла легко и непринужденно, Анастасия прекрасный собеседник и экскурсовод, мы ни капельки не пожалели, что вырвались из Стамбула на день в это царство спокойствия))
Спасибо организатору Руслану и конечно огромная благодарность нашему гиду Анастасии за чудесную и душевную прогулку по Принцевым островам. Экскурсия прошла легко и непринужденно, Анастасия прекрасный собеседник и экскурсовод, мы ни капельки не пожалели, что вырвались из Стамбула на день в это царство спокойствия))
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А
Огромное спасибо Насте за этот прекрасный день. Очень редко в принципе попадаются столь искренние и открытые люди и уж тем более огромное везение встретить такого человека за тысячи километров от
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Т
Мы с мужем провели прекрасный день На Принцевых островах с гидом Анастасия.
Настя -лучший гид, если она попадётся туристам -им очень повезёт💕.
Все было организовано ОТ и ДО. От места встречи, знание
Настя -лучший гид, если она попадётся туристам -им очень повезёт💕.
Все было организовано ОТ и ДО. От места встречи, знание
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Л
"Долго думали, стоит ли ехать, погода еще подкачала, но все-таки поехали. Прелестное место, с очаровательными домиками, огромное количество цветов и кошек, сосновый лес, прямо санаторный воздух. На набережной - рестораны, от дёнера до вполне приличных. Вот прямо рекомендую! туристов реально немного, и такого атмосферного места ещё поискать!
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Е
Спасибо большое Юлечке за потрясающую экскурсию по Принцевых островам! Если бы мы сразу обратились в эту компанию и нашли такова замечательного экскурсовода, то Стамбул для нас был бы более красочным!!! Давно не видели человека который хочет поделиться своими знаниями о истории страны, а тем более так интересно! Юля большое спасибо!!!!
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