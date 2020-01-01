  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Экскурсия «Принцевы Острова»

5
1 отзыв
Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Отдыхая в Стамбуле, выделите один день для экскурсии 🧭 на Принцевы острова из Стамбула.

Это поистине волшебное место, кусочек рая на Земле.

Принцевы острова — это 5 островов в Мраморном море 🌊 недалеко от Стамбула.

Отправляясь из порта Стамбула на теплоходе, через полтора часа морской прогулки Вы окажитесь на самом крупном острове 🏝️ — Бююкада.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия «Принцевы Острова»
Экскурсия «Принцевы Острова»

Что вы увидите

  • Принцевы острова
  • Бююкада
  • Церковь Святого Георгия Кудунского
Долгое время на островах передвигаться можно было только на велосипедах и фаэтоне, но с 2020 года местные жители добились того, чтобы бедных лошадей больше не мучили и фаэтоны отменили.
Природа Принцевых островов отличается исключительной красотой. Окруженные лазурным морем, они утопают в зелени, кругом высокие сосны, пышные сады. Своё название острова получили во времена Византийской империи, когда они были местом ссылки опальной знати, в том числе принцев и принцесс.
Времена эти давно прошли, и последним ссыльным здесь был Лев Троцкий, который прожил на островах целых 2 года, занимая огромный двухэтажный особняк. Сегодня острова превратились в место отдыха жителей Стамбула и его пригородов.
Наибольшей популярностью пользуется самый большой из них — остров 🏝️ Бююкада (в переводе «большой остров»), который византийцы называли Принкипo. На самой вершине острова расположен монастырь, к которому можно дойти только пешком. Бююкада — пристанище людей творческих профессий. Поэтому везде царит спокойствие, благодать и вдохновение.

Кое-где встречаются художественные мастерские, в которые впускают туристов посмотреть и что-нибудь купить на память или в подарок. Экскурсионная программа:

    Встреча с гидом в холле вашего отеля
    Прогулка на теплоходе до острова Бююкада (отплытие в 8:30)
    Обзорная экскурсия ⛳ по острову Бююкада на фаэтоне
    Пешая прогулка 👣 до главного места туристического паломничества на острове, греческой ортодоксальной церкви Святого Георгия Кудунского
    Обед в местном ресторанчике (в любое время по Вашему желанию)
    Возвращение в Стамбул на теплоходе (отплытие в 17:00)

    Возвращение в отель 🏨. Важная информация:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
    Начало и место завершения
    🚩 В холле Вашего отеля
    Экскурсия «Принцевы Острова»
    Экскурсия «Принцевы Острова»
    Экскурсия «Принцевы Острова»
    Экскурсия «Принцевы Острова»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Руслан А.
    Руслан А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Руслан А. проводит ещё 5 экскурсий

    Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула
    100
    8 часов
    Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула
    40 отзывов
    Экскурсия «Стамбул Транзитом»
    100
    4 часа
    Экскурсия «Стамбул Транзитом»
    Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
    100
    4 часа
    Тайны Азиатского Континента Кадыкёй — Халкидон — Город Слепых
    Церкви Стамбула
    100
    4 часа
    Церкви Стамбула
    Экскурсия «Новый Город»
    100
    3 часа
    Экскурсия «Новый Город»

    Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

    Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
    25
    3 часа
    Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
    376 отзывов
    Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
    Турция без паранджи: ешь, молись, люби
    От 60
    3 часа
    Турция без паранджи: ешь, молись, люби
    260 отзывов
    Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
    Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
    113
    3.5 часа
    Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
    215 отзывов
    Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
    Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
    100
    3 часа
    Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
    164 отзыва
    Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
    Секреты Стамбула
    20
    4.5 часов
    Секреты Стамбула
    150 отзывов
    Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
    Живописная красота трущоб Стамбула
    119
    3 часа
    Живописная красота трущоб Стамбула
    148 отзывов
    Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин