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дома. Несмотря на далеко не лучшую погоду, это был отличный день. Настя показала как минимум три Стамбула, рассказала про все стороны жизни в этом городе, про все его плюсы и минусы, всю красоту и все сложности. На тот момент это была уже наша четвёртая экскурсия подряд по Стамбулу, но именно эта стала самой приятной, доброй и информативной. Если вы ищите экскурсию про историю, имена и даты - то это скорее всего мимо. Но если вы хотите увидеть Стамбул глазами местного жителя, узнать его нутро, все его стороны - то Настя Ваш идеальный вариант. Спасибо ей огромное.