Долгое время на островах передвигаться можно было только на велосипедах и фаэтоне, но с 2020 года местные жители добились того, чтобы бедных лошадей больше не мучили и фаэтоны отменили.

Природа Принцевых островов отличается исключительной красотой. Окруженные лазурным морем, они утопают в зелени, кругом высокие сосны, пышные сады. Своё название острова получили во времена Византийской империи, когда они были местом ссылки опальной знати, в том числе принцев и принцесс.

Времена эти давно прошли, и последним ссыльным здесь был Лев Троцкий, который прожил на островах целых 2 года, занимая огромный двухэтажный особняк. Сегодня острова превратились в место отдыха жителей Стамбула и его пригородов.

Наибольшей популярностью пользуется самый большой из них — остров 🏝️ Бююкада (в переводе «большой остров»), который византийцы называли Принкипo. На самой вершине острова расположен монастырь, к которому можно дойти только пешком. Бююкада — пристанище людей творческих профессий. Поэтому везде царит спокойствие, благодать и вдохновение.

Кое-где встречаются художественные мастерские, в которые впускают туристов посмотреть и что-нибудь купить на память или в подарок. Экскурсионная программа:

Встреча с гидом в холле вашего отеля

Прогулка на теплоходе до острова Бююкада (отплытие в 8:30)

Обзорная экскурсия ⛳ по острову Бююкада на фаэтоне

Пешая прогулка 👣 до главного места туристического паломничества на острове, греческой ортодоксальной церкви Святого Георгия Кудунского

Обед в местном ресторанчике (в любое время по Вашему желанию)

Возвращение в Стамбул на теплоходе (отплытие в 17:00)

Возвращение в отель 🏨. Важная информация: