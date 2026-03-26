Мои заказы

Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова

Отдохнуть от суеты мегаполиса и исследовать 2 острова, где время течёт медленно и душевно
Это путешествие — словно лёгкий вдох после шумного города.

А ещё это день, подаренный самому себе, в местах, где нет машин, только ветер в соснах и тёплый бриз с моря.

Вы вернётесь
читать дальше

на материк с лёгкостью внутри и тишиной, что ещё несколько часов будет звучать в ушах, заглушая городской гул. Это и есть главный сувенир с Принцевых островов — ощущение глубокого, прожитого момента.

4.9
31 отзыв
Описание экскурсии

*9:00–9:30. Мы заберём вас из отеля в районе Султанахмет или Бейоглу и доставим на причал, где вас встретит русскоговорящий гид.

10:00–11:30 — по Босфору к Принцевым островам

Полуторачасовое плавание пройдёт незаметно: по пути вы увидите Айя-Софию, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Девичью башню. Гид расскажет истории, которые скрываются за стенами османского дворца, а затем корабль выйдет в Мраморное море — к азиатской части Стамбула.

11:30–13:00. Хейбелиада — остров тишины и зелени

Резные деревянные фасады, увитые виноградом балконы, цветущие сады за старыми оградами — здесь так спокойно, что хочется говорить шёпотом. Вы подниметесь к старой греческой церкви и полюбуетесь видами с холма.

13:00–15:30. Бююкада — простор и свобода

Здесь у вас будет почти 3 часа свободного времени. Можно арендовать велосипед и прокатиться вдоль моря, подняться к монастырю Святого Георгия или побродить у развалин дома Троцкого, в котором он прожил 4 года.

*15:30. Мы отправимся обратно в шумный Стамбул.

*17:00. По прибытии вас встретит трансфер и доставит прямо к отелю.

Организационные детали

  • В стоимость включены прогулка на кораблике и трансфер от вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу до причала и обратно
  • Дополнительно оплачиваются личные расходы — обед, аренда велосипеда и прочее
  • Можем встретиться сразу у причала Эминеню
  • Дети до 3-х лет участвуют бесплатно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 95 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу или у причала Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Стамбуле
Провела экскурсии для 510 туристов
Мы живём и дышим Стамбулом. И мы не просто проводим экскурсии — мы делимся глубоким знанием его истории, культуры и сокровенных тайн. Наши маршруты — не набор фактов, а тщательно выверенные и качественные программы, которые мы с гордостью предлагаем тем, кто ищет яркие впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Гульсара)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Вера)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Вера)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Вера)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Вера)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Наиля)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Наиля)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Наиля)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Наиля)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Zoia)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Юлия)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Юлия)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Юлия)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Юлия)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (татьяна)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (татьяна)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Екатерина)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Екатерина)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Екатерина)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Ольга)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Ольга)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Сергей)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Сергей)Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова (Сергей)
Ольга
Ольга
27 мар 2026
Огромная благодарность Светлане за интересное, познавательное путешествие на Принцевы острова! Организован трансфер от отеля до причала и обратно. Светлана провела интересную экскурсию по островам, посоветовала кафе с вкусной, недорогой едой
читать дальше

и прекрасным видом! Мы посетили два острова, монастырь Святого Георгия Кудунского. На острове Бююкада у нас было 3 часа свободного времени для того, чтобы изведать и посмотреть красоты острова. Светлана отправила ссылку на месенджер, с отметками знаковых мест, а так же, чтобы мы не потерялись и свободно ориентировались по острову. Можно по острову гулять, либо взять напрокат велосипед, а также можно на автобусе. Оплата по Istanbul carte, 140 лир, пополнить ее можно и на острове. Очень рекомендую! Мы с дочкой в восторге! Прекрасно проведёте время!

М
Мария
26 мар 2026
Спасибл Светлане за наше путешествие)
Вернемся обязательно
Т
Татьяна
26 мар 2026
очень довольны поездкой, повезло и с гидом и с организацией, всё чётко по времени, интересно, соответствует описанию экскурсии на сайте. Рекомендую! Светлана гид-очень внимательная, улыбчивая! Спасибо.
А
Андрей
23 мар 2026
Хочется сказать огромное спасибо гиду Светлане за интересную и познавельную экскурсию, благодаря ей окунулись в самобытную культуру Турции и узнали Стамбул с друоой стороны.
Ольга
Ольга
23 мар 2026
несмотря на дождливую погоду экскурсия на Принцевы острова прошла отлично, спасибо Светлане! Прекрасный трансфер, корабль до островов со столиками и буфетом, дружелюбный персонал, интересный рассказ гида Светланы. Посетили два острова,
читать дальше

при этом на корабле еще сориентировали, что можно самостоятельно посмотреть, где погулять. Маршрут построен грамотно, все хорошо организовано, предоставлено свободное время. Нам очень понравилась экскурсия, рекомендуем для ознакомления с прекрасными островами!

М
Мария
23 мар 2026
Отличная экскурсия. Если хочется убежать от шума Стамбула это топ экскурсия. Спасибо экскурсоводу за погружение в историю. Единственное хотелось на первом острове чуть-чуть побольше времени, чтобы успеть по фотографировать в спокойном темпе
Е
Елена
22 мар 2026
Всё прошло отлично! Доставили к парому и привезли обратно в отель, во время прогулки за нами очень мило присматривали, советовали места для посещения. Большое спасибо нашему гиду Светлане! Обязательно будем рекомендовать экскурсию друзьям.
Гульсара
Гульсара
21 мар 2026
Светлана гид отлично все рассказывала,брали экскурсию на принцевые острова,но погода была мах неприятной для прогулок,но это не помешало пройтись,покушать в шикарном ресторане (Алибаба) дорада на гриле была великолепна! Грелись,но все же чуть прогулялись,в солнечный день конечно там все иначе
Е
Екатерина
21 мар 2026
убежали на острова вместе со Светланой 🏝️😁 не смотря на погоду, экскурсия прошла позитивно и информативно. большое спасибо за интересные факты, рекомендации и внимание к туристам 🤗
рекомендую!
С
Сергей
20 мар 2026
Нам не повезло только с погодой, было очень холодно, и праздник был в этот день, часть объектов была закрыта, поэтому маршрут изменился. Отдельное спасибо Светочке, она была нашим гидом, очень отзывчивая и доброй души!!!
Ксения
Ксения
20 мар 2026
Экскурсия очень понравилась! Забрали из отеля и туда же вернули, очень интересно рассказывали по дороге к островам про сам город, его достопримечательности и историю. Побывали на двух островах. На первом
читать дальше

было немного времени и нам показали основную достопримечательность- Греческую школу и храм. На втором - на самом большом острове было 3 часа свободного времени, гиды все рассказали, показали и дальше сами выбирали чем заняться. Рекомендую однозначно!

Алина
Алина
19 мар 2026
Высказывю лично свое мнение. Гид как человек приятная, острова и их природа прекрасны, погода была ветреная, однако, если хорошо одеться, это не проблема, НО! Я ожидала, что, оплачивая «экскурсию», я
читать дальше

получу информационное сопровождение гида, полезную информацию об островах, какие-то интересные факты и истории. По факту было так, что гид приводила нас в какую-то точку, говорила «вот, смотрите, фоткайте» и мы бежали дальше. На втором острове нас привели к точке сбора со словами «у вас есть три часа, вот вам точки на карте, куда можно пойти, гуляйте», гиды же ушли по своим делам. Как нам объяснили, из-за того, что людей было мало, не стали заказывать корабль, а повезли нас на острова на общественном транспорте, из-за чего не имели права рассказывать какую-то интересную информацию. Как будто бы правильно в таком случае было отменить экскурсию, потому что с тем же успехом доехать до островов и погулять по ним мы могли бы и сами за 300 лир с человека, а не за 30€ с человека. Очень жаль потраченных средств, так как не чувствую, что получила что-либо от этой экскурсии, что не могла бы получить при самостоятельном путешествии на острова.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо вам за обратную связь, искренне ценим, когда гости делятся своими впечатлениями.
Очень жаль, что формат экскурсии не совпал с вашими
читать дальше

ожиданиями. То, что вы описали, совсем не похоже на тот формат, который мы предлагаем. Мы обязательно обсудим вашу ситуацию с командой.

Что касается свободного времени на островах, оно у нас заложено специально, чтобы вы могли спокойно погулять, насладиться атмосферой островов в уединении.
Кроме того в стоимость входит трансфер из отеля и обратно, но главное для нас, чтобы вы увозили тёплые воспоминания. В этот раз, видимо, что-то пошло не так. И я искренне приношу вам свои извинения!

С теплом, Юлия.

В
Вера
17 мар 2026
Хорошо организованная, легкая, необременительная прогулка. Юлия всегда была на связи, все совпало с описанием. Приятно, что организован трансфер до и после экскурсии. С нами была Светлана, нашла со всеми общий язык, очень приятный человек. Чувствуется, что очень много знает, но поездка не предполагала много исторических подробностей. Никого не потеряли и не оставили🙂сами острова произвели очень приятное впечатление, экскурсию рекомендуем.
S
Slava
17 мар 2026
Острова великолепны! Будем возвращаться на них еще!
А
Анастасия
15 мар 2026
Отличная поездка!

