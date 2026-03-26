Это путешествие — словно лёгкий вдох после шумного города.А ещё это день, подаренный самому себе, в местах, где нет машин, только ветер в соснах и тёплый бриз с моря.Вы вернётесь

на материк с лёгкостью внутри и тишиной, что ещё несколько часов будет звучать в ушах, заглушая городской гул. Это и есть главный сувенир с Принцевых островов — ощущение глубокого, прожитого момента.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

*9:00–9:30. Мы заберём вас из отеля в районе Султанахмет или Бейоглу и доставим на причал, где вас встретит русскоговорящий гид.

10:00–11:30 — по Босфору к Принцевым островам

Полуторачасовое плавание пройдёт незаметно: по пути вы увидите Айя-Софию, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Девичью башню. Гид расскажет истории, которые скрываются за стенами османского дворца, а затем корабль выйдет в Мраморное море — к азиатской части Стамбула.

11:30–13:00. Хейбелиада — остров тишины и зелени

Резные деревянные фасады, увитые виноградом балконы, цветущие сады за старыми оградами — здесь так спокойно, что хочется говорить шёпотом. Вы подниметесь к старой греческой церкви и полюбуетесь видами с холма.

13:00–15:30. Бююкада — простор и свобода

Здесь у вас будет почти 3 часа свободного времени. Можно арендовать велосипед и прокатиться вдоль моря, подняться к монастырю Святого Георгия или побродить у развалин дома Троцкого, в котором он прожил 4 года.

*15:30. Мы отправимся обратно в шумный Стамбул.

*17:00. По прибытии вас встретит трансфер и доставит прямо к отелю.

Организационные детали