А ещё это день, подаренный самому себе, в местах, где нет машин, только ветер в соснах и тёплый бриз с моря.
Вы вернётесь
Описание экскурсии
*9:00–9:30. Мы заберём вас из отеля в районе Султанахмет или Бейоглу и доставим на причал, где вас встретит русскоговорящий гид.
10:00–11:30 — по Босфору к Принцевым островам
Полуторачасовое плавание пройдёт незаметно: по пути вы увидите Айя-Софию, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Девичью башню. Гид расскажет истории, которые скрываются за стенами османского дворца, а затем корабль выйдет в Мраморное море — к азиатской части Стамбула.
11:30–13:00. Хейбелиада — остров тишины и зелени
Резные деревянные фасады, увитые виноградом балконы, цветущие сады за старыми оградами — здесь так спокойно, что хочется говорить шёпотом. Вы подниметесь к старой греческой церкви и полюбуетесь видами с холма.
13:00–15:30. Бююкада — простор и свобода
Здесь у вас будет почти 3 часа свободного времени. Можно арендовать велосипед и прокатиться вдоль моря, подняться к монастырю Святого Георгия или побродить у развалин дома Троцкого, в котором он прожил 4 года.
*15:30. Мы отправимся обратно в шумный Стамбул.
*17:00. По прибытии вас встретит трансфер и доставит прямо к отелю.
Организационные детали
- В стоимость включены прогулка на кораблике и трансфер от вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу до причала и обратно
- Дополнительно оплачиваются личные расходы — обед, аренда велосипеда и прочее
- Можем встретиться сразу у причала Эминеню
- Дети до 3-х лет участвуют бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Очень жаль, что формат экскурсии не совпал с вашими