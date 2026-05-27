Мы не берём готовый маршрут — я подберу его под вас, ваше настроение и ваши пожелания. Хотите традиционный Стамбул с открыток? Сделаем. Хочется чего-то необычного? Покажу альтернативный город, где редко бывают путешественники. В любом случае — отличные кадры и прекрасные воспоминания.
Описание фото-прогулки
Из классического Стамбула предложу:
- район Бейоглу с красным трамваем и Галатской башней
- Султанахмет с мечетями Айя-София и Голубой
Из альтернативного:
- переулок Джихангир с архитектурой 19 века, где живут творческие люди
- исторические караван-сараи, которые скрыты в незаметных улочках
Или другие локации — обсудим заранее. А во время прогулки вы можете спрашивать меня о Стамбуле и Турции — я с радостью поделюсь опытом жизни здесь.
Организационные детали
- Я снимаю на фотоаппарат Sony
- Вы получите 50–80 фото ссылкой через 10 дней после прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дэрья — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я обожаю проводить фотопрогулки по Стамбулу — и с 2020 года занимаюсь этим профессионально. Особенно мне нравятся индвидуальные и парные фотосессии, на которых можно поймать атмосферу города и настоящие эмоции в кадре. Посмотри примеры моих работ — красивых туристических фото на фоне известных достопримечательностей или кадров, сделанных на скрытых улочках и в уютных районах.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Стамбулу классическому или скрытому»
Мини-группа
до 10 чел.
Азбука вкусов Стамбула
Открыть самые интересные заведения, оценить многообразие турецкой кухни и услышать о ее традициях
Начало: В районе Эминеню
Расписание: ежедневно в 13:00
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
€39 за человека
Групповая
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
-
24%
Мини-группа
до 6 чел.
Скрытый Стамбул
Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 13:15
Завтра в 13:15
29 мая в 13:15
€38
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
Сегодня в 12:00
2 июн в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
от €230 за экскурсию