Посетите старейшую турецкую баню в Стамбуле и почувствуйте себя королем или королевой во времена древней империи.
Когда-то «Аджемоглу» была построена как часть военного поста, а с 19 века стала пользоваться и обычными горожанами. Здесь гармонично сочетаются старинные «банные» ритуалы и современные удобства. Уникальный VIP-пакет гарантирует вам персональное обслуживание и эксклюзивные процедуры.
Когда-то «Аджемоглу» была построена как часть военного поста, а с 19 века стала пользоваться и обычными горожанами. Здесь гармонично сочетаются старинные «банные» ритуалы и современные удобства. Уникальный VIP-пакет гарантирует вам персональное обслуживание и эксклюзивные процедуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Античная баня в историческом районе Стамбула Глубоко в сердце исторического Стамбула расположена античная турецкая баня, олицетворяющая богатство и красоту восточной культуры. Это место, где секреты старинного ритуала бань сочетаются с современным комфортом и роскошью. Посетители могут окунуться в атмосферу древних традиций, наслаждаясь уникальным опытом турецкого отдыха. VIP-пакет предлагает посетителям особые привилегии и роскошные удобства, придающие процедуре еще больший изысканный оттенок. От персонального обслуживания до эксклюзивных процедур, этот пакет создан для тех, кто ценит истинное удовольствие и комфорт. Посетители могут расслабиться в роскошных интерьерах, наслаждаясь утонченными ароматами и уходом высшего класса. Погрузившись в теплую атмосферу истории и роскоши, гости античной турецкой бани в Стамбуле с опцией VIP-пакета ощутят, как каждая деталь заботливо создана, чтобы принести им максимальное удовольствие и релаксацию. Это истинное убежище для тех, кто ищет исключительный опыт отдыха в самом сердце великого города.
Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный пакет с пеной, скрабом, паром, глиняным массажем
|€40
|Специальный пакет (без масляного массажа)
|€60
|Частный хаммам с пеной, скрабом, паром, глиняным массажем
|€60
|Стандартный пакет с пеной, скрабом, паром, глиняным массажем, масляным массажем (30 минут)
|€70
|Частный пакет с пеной, скрабом, паром, глиняным массажем, масляным массажем (30 минут)
|€90
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Пенный массаж
- Скраб
- Паровая комната
- Глиняная маска
- Чай, кофе
- Турецкие сладости
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из/в отели
Место начала и завершения?
Wyndham Istanbul Oldcity
Когда и сколько длится?
Когда: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maria
2 мая 2024
Если честно, все было очень быстро. За эти деньги в Египте мы получили больше. Мне кажется, что нас потерли кисой, намазали глиной и потом пеной минут за 30, если не считать паузы между и ожидание до
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
22 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд
Начало: В районе Хисар
Завтра в 09:30
21 июня в 13:30
€278 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
Завтра в 09:30
22 июня в 09:30
€193 за всё до 3 чел.