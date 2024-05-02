Посетите старейшую турецкую баню в Стамбуле и почувствуйте себя королем или королевой во времена древней империи. Когда-то «Аджемоглу» была построена как часть военного поста, а с 19 века стала пользоваться и обычными горожанами. Здесь гармонично сочетаются старинные «банные» ритуалы и современные удобства. Уникальный VIP-пакет гарантирует вам персональное обслуживание и эксклюзивные процедуры.

Описание экскурсии

Античная баня в историческом районе Стамбула Глубоко в сердце исторического Стамбула расположена античная турецкая баня, олицетворяющая богатство и красоту восточной культуры. Это место, где секреты старинного ритуала бань сочетаются с современным комфортом и роскошью. Посетители могут окунуться в атмосферу древних традиций, наслаждаясь уникальным опытом турецкого отдыха. VIP-пакет предлагает посетителям особые привилегии и роскошные удобства, придающие процедуре еще больший изысканный оттенок. От персонального обслуживания до эксклюзивных процедур, этот пакет создан для тех, кто ценит истинное удовольствие и комфорт. Посетители могут расслабиться в роскошных интерьерах, наслаждаясь утонченными ароматами и уходом высшего класса. Погрузившись в теплую атмосферу истории и роскоши, гости античной турецкой бани в Стамбуле с опцией VIP-пакета ощутят, как каждая деталь заботливо создана, чтобы принести им максимальное удовольствие и релаксацию. Это истинное убежище для тех, кто ищет исключительный опыт отдыха в самом сердце великого города.