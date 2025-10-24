Приглашаем в яркое путешествие по местам, куда редко заглядывают туристы. Вы увидите Стамбул с красивыми улочками, османскими особняками и неповторимыми видами. Прокатитесь на пароме и посетите атмосферные азиатские и европейские кварталы, где живут только местные. А ещё полюбуетесь Босфором и проникнетесь неспешным ритмом здешней жизни. Попробуете один из видов традиционного кебаба и турецкий десерт.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по Босфору. С парома вам откроются красивые виды: мечеть Ортакёй, дворцы Долмабахче, Чыраган и Бейлербейи впечатляют своей красотой и изяществом.

Арнавуткёй — живописный колоритный район европейского Стамбула на берегу Босфора. Он известен своими яркими деревянными особняками в османском стиле, узкими улочками и атмосферой старого города. Здесь нет спешки: рыбаки чинят сети, местные пьют чай у воды, по набережной гуляют жители с собаками, а проплывающие мимо яхты, корабли и лодочки создают особую неповторимую атмосферу.

Анадолухисары — уютный и зелёный район на азиатском берегу Босфора. Это идеальное место для неспешной прогулки вдоль воды: тихие улочки, старинные деревянные особняки, заросшие садами дворики и вид на древнюю крепость 14 века. Здесь удивительно спокойно — слышны только крики чаек, плеск волн и шелест листвы.

Ускюдар — один из самых аутентичных и душевных районов Стамбула.

Старинные мечети, дворики и панорамы Босфора создают атмосферу спокойствия и прошлого. Здесь нет спешки — только звон азана, чай и настоящая турецкая повседневность. Вы попробуете турецкий традиционный десерт с красивым видом на Босфор.

