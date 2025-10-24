Скрытый Стамбул

Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Приглашаем в яркое путешествие по местам, куда редко заглядывают туристы. Вы увидите Стамбул с красивыми улочками, османскими особняками и неповторимыми видами.

Прокатитесь на пароме и посетите атмосферные азиатские и европейские кварталы, где живут только местные. А ещё полюбуетесь Босфором и проникнетесь неспешным ритмом здешней жизни. Попробуете один из видов традиционного кебаба и турецкий десерт.
4.8
40 отзывов
Описание экскурсии

Прогулка по Босфору. С парома вам откроются красивые виды: мечеть Ортакёй, дворцы Долмабахче, Чыраган и Бейлербейи впечатляют своей красотой и изяществом.

Арнавуткёй — живописный колоритный район европейского Стамбула на берегу Босфора. Он известен своими яркими деревянными особняками в османском стиле, узкими улочками и атмосферой старого города. Здесь нет спешки: рыбаки чинят сети, местные пьют чай у воды, по набережной гуляют жители с собаками, а проплывающие мимо яхты, корабли и лодочки создают особую неповторимую атмосферу.

Анадолухисары — уютный и зелёный район на азиатском берегу Босфора. Это идеальное место для неспешной прогулки вдоль воды: тихие улочки, старинные деревянные особняки, заросшие садами дворики и вид на древнюю крепость 14 века. Здесь удивительно спокойно — слышны только крики чаек, плеск волн и шелест листвы.

Ускюдар — один из самых аутентичных и душевных районов Стамбула.
Старинные мечети, дворики и панорамы Босфора создают атмосферу спокойствия и прошлого. Здесь нет спешки — только звон азана, чай и настоящая турецкая повседневность. Вы попробуете турецкий традиционный десерт с красивым видом на Босфор.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 9 лет
  • Программа включает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 182 лир на чел.
  • В программе нет посещения музеев и крепостей
  • В выходные и праздничные дни маршрут меняется, поскольку некоторые паромы не курсируют
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€38
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Дерия
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1551 туриста
Турция — это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые
пейзажи в гармонии с морем. Те, кто путешествовал по Турции, влюбились в её очарование! Вам интересно, что это за страна, что за город Стамбул и почему он обладает таким обаянием? Если да, присоединяйтесь — я и мои коллеги-гиды с радостью откроем вам все секреты.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
1
2
1
1
Ольга
Замечательная экскурсия!! Сами мы бы не доехали в эти места и не знали, что и где посмотреть. У всех избитые маршруты по центральным объектам, которые уже видели и не раз.
В этой экскурсии мы увидели где живут коренные турки. Красивые старинные дома и улочки. Шикарные парки. Увидели дома, где снимались популярные турецкие сериалы. Переезды на пароме, автобусе. Все очень комфортно, не утомительно и главное в мини-группе, как мы любим.
Спасибо большое гиду -Дерие, сразу понятно, что девушка очень любит этот город. Много интересных фактов, историй нам рассказала. Ответила на все наши вопросы. В конце экскурсии показала, где можно вкусно покушать. Кстати в этих местах любит бывать и Эрдоган, живет неподалеку, иногда и кушает в этих кафе. Еще раз спасибо за отлично проведенное время! Рекомендуем эту экскурсию, не зависимо от возраста. Каждый почерпнет для себя что-то интересное!
Хочется вернуться сюда еще не раз!!!!

Д
Хотим поблагодарить Дерию. Экскурсия "Скрытый Стамбул" прошла замечательно. Всего на экскурсии было 6 человек. Это мой третий раз в Стамбуле, но Дерия открыла Стамбул более обширно для нас, также присутствовали
туристы, которые приехали в первый раз в Стамбул, но итог - все были в восторге. Легкая атмосфера, которую поддерживала Дерия длилась всю экскурсию, под конец не было усталости, хотя мы прошли достаточно, покатались также на паромах, пообедали в недорогом и очень вкусном месте в старинном здании по совету Дерии. В процессе получили много приятных эмоций и прочувствовали уютный город, милые улицы без толп туристов, погрузились в быт современных турков, а также узнали историю прошлого этих районов. Влюбилась в Стамбул еще больше. Я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию во всем изобилии предложений.

Александра
Прошлись по интересным местам, открыли для себя очень классные районы Стамбула, в которые хотелось бы вернуться ещё. Формат экскурсии похож на прогулку с подругой, которая хочет показать гостям скрытые красивые
уголки города, не отмеченные в путеводителях. Рассказ не перегружен историческими фактами, хотя новой информации было достаточно и мы узнали много о жизни современной Турции. Посидели вместе в прекрасном кафе на берегу Босфора: спасибо гиду за лайфхак как попить чай с красивым видом и не потратить всё деньги на симит (в этом кафе они не обычные, на любителя, но само место прекрасное).
Отдельное спасибо Дерии за позитивное настроение, легкое общение и классные фотки, которые она помогла сделать.
Всем рекомендуем эту экскурсию!

Алина
Очень понравилась экскурсия с Ясмин. В Стамбуле 5й раз, в этих местах никогда не были. Гастросоставляющая экскурсии- просто великолепна, попробовали блюдо алинозик (пюре из печеного баклажана с говядиной) просто супер. Ясмин прекрасная девушка, хороший рассказчик, прошло все в небольшой приятной компании, была прогулка экскурсия в удовольствие. Спасибо
А
Погуляли с Лаурой по уютным улочкам азиатской части Стамбула, зашли в приятные кафешки, покушали вкусную турецкую еду, маршрут был авторским, оригинальным.
Лаура - молодая приятная девушка, идеально знающая русский и говорящая
на нем без акцента. По пути она рассказывала как про древнюю историю завоеваний по местам, через которые мы проходили, так и про современный быт местных жителей.
Из-за того, что я бронировал экскурсию в последний момент, маршрут немного изменили, но все равно было очень красиво и интересно.
Единственное, что я бы добавил к экскурсии — гарнитуры на теплоходе, потому что гул мотора заглушает рассказ экскурсовода и приходилось вслушиваться.
Но, вместе с тем, от экскурсии я получил удовольствие и могу ее с уверенностью рекомендовать.

Алла
После экскурсии я влюбилась в Стамбул 😍 за несколько часов посетили части города куда точно не догадалась бы дойти самостоятельно, также было рассказано много интересного об истории и культуре. Сами места интересные к посещению, отлично продуман маршрут с учётом транспорта, и можно сделать много классных фото. Дерия отличный гид и классный человек, было приятно общаться! Экскурсию точно рекомендую!
