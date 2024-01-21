Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Вас приглашают стать участником эксклюзивного мастер-класса по приготовлению турецкого кофе в Стамбуле.
Это уникальная возможность не только научиться варить настоящий турецкий кофе на песке, но и познакомиться с традициями гадания на кофейной гуще.
В процессе мастер-класса вы изучите различные сорта кофейных зёрен, узнаете о способах их обработки и приготовления кофе под руководством опытного мастера.
После дегустации напитка со сладостями и специями, вы попробуете себя в роли гадалки, раскрывая тайны кофейной гущи.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок медный кофейник, кофе, чашку и блюдце, чтобы и дома продолжать уютные кофейные церемонии.
Мастер-класс проводится на русском языке, подходит для участников от 14 лет и не предполагает дополнительных расходов, за исключением желания приобрести дополнительные кофейные аксессуары
Это уникальная возможность не только научиться варить настоящий турецкий кофе на песке, но и познакомиться с традициями гадания на кофейной гуще.
В процессе мастер-класса вы изучите различные сорта кофейных зёрен, узнаете о способах их обработки и приготовления кофе под руководством опытного мастера.
После дегустации напитка со сладостями и специями, вы попробуете себя в роли гадалки, раскрывая тайны кофейной гущи.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок медный кофейник, кофе, чашку и блюдце, чтобы и дома продолжать уютные кофейные церемонии.
Мастер-класс проводится на русском языке, подходит для участников от 14 лет и не предполагает дополнительных расходов, за исключением желания приобрести дополнительные кофейные аксессуары
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На мастер-классе вы:
- Узнаете, как появился турецкий кофе и какие традиции с ним связаны
- Изучите оборудование и поймёте, как им пользоваться
- Послушаете ароматы восьми видов кофейных зёрен и выберете тот, который нравится больше всего
- Обработаете зёрна и приготовите свой идеальный кофе (на песке и на плите) под руководством мастера, который объяснит все нюансы и тонкости
- Попробуете получившийся напиток со сладостями и специями
- Научитесь гадать на кофейной гуще и разберётесь в значениях разных символов
Также мастер расскажет, как приготовить кофе на песке в домашних условиях и как выбрать к нему правильный аккомпанемент. В завершение каждый гость получит от нас подарок — медный кофейник, кофе, чашку и блюдце.
Организационные детали
- У нас есть инструктор, говорящий по-русски
- Сеансы кофейной мастерской проводятся ежедневно с 08:00 до 22:00
- Программа будет интересна участникам от 14 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы сможете приобрести разные сорта кофе, кофейник и кофемолку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Галатской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 78 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень рад знакомству с вами и возможности открыть для вас турецкую культуру. Нам будет очень приятно видеть вас на этом мастер-классе, где вы почувствуете себя, как если бы вы были в компании близкого друга у себя дома.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
21 янв 2024
Это был потрясающий мастер класс! Спасибо огромное организаторам, ведёт очень милая девушка, все расскажет, покажет. Было интересно слушать истории про кофе, готовить его и потом пить вместе с пряностями, сладостями. Советую попробовать кофе в прикуску с кардамоном. Это супер необычно!
От души советую вам сходить сюда. Теплая, дружеская атмосфера как дома и приятное время провождения гарантированы! В конце еще подарили приятный сюрприз. Обязательно вернусь сюда на мастер класс по созданию лампы.
Спасибо большое ❤️🙏
От души советую вам сходить сюда. Теплая, дружеская атмосфера как дома и приятное время провождения гарантированы! В конце еще подарили приятный сюрприз. Обязательно вернусь сюда на мастер класс по созданию лампы.
Спасибо большое ❤️🙏
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