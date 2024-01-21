Ахмет — ваш гид в Стамбуле

Провёл экскурсии для 78 туристов

Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень рад знакомству с вами и возможности открыть для вас турецкую культуру. Нам будет очень приятно видеть вас на этом мастер-классе, где вы почувствуете себя, как если бы вы были в компании близкого друга у себя дома.

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