Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Личный мастер-класс в Стамбуле

Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле

5
1 отзыв
Вас приглашают стать участником эксклюзивного мастер-класса по приготовлению турецкого кофе в Стамбуле.

Это уникальная возможность не только научиться варить настоящий турецкий кофе на песке, но и познакомиться с традициями гадания на кофейной гуще.

В процессе мастер-класса вы изучите различные сорта кофейных зёрен, узнаете о способах их обработки и приготовления кофе под руководством опытного мастера.

После дегустации напитка со сладостями и специями, вы попробуете себя в роли гадалки, раскрывая тайны кофейной гущи.

Каждый участник мастер-класса получит в подарок медный кофейник, кофе, чашку и блюдце, чтобы и дома продолжать уютные кофейные церемонии.

Мастер-класс проводится на русском языке, подходит для участников от 14 лет и не предполагает дополнительных расходов, за исключением желания приобрести дополнительные кофейные аксессуары
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На мастер-классе вы:

  • Узнаете, как появился турецкий кофе и какие традиции с ним связаны
  • Изучите оборудование и поймёте, как им пользоваться
  • Послушаете ароматы восьми видов кофейных зёрен и выберете тот, который нравится больше всего
  • Обработаете зёрна и приготовите свой идеальный кофе (на песке и на плите) под руководством мастера, который объяснит все нюансы и тонкости
  • Попробуете получившийся напиток со сладостями и специями
  • Научитесь гадать на кофейной гуще и разберётесь в значениях разных символов

Также мастер расскажет, как приготовить кофе на песке в домашних условиях и как выбрать к нему правильный аккомпанемент. В завершение каждый гость получит от нас подарок — медный кофейник, кофе, чашку и блюдце.

Организационные детали

  • У нас есть инструктор, говорящий по-русски
  • Сеансы кофейной мастерской проводятся ежедневно с 08:00 до 22:00
  • Программа будет интересна участникам от 14 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы сможете приобрести разные сорта кофе, кофейник и кофемолку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Мария
21 янв 2024
Это был потрясающий мастер класс! Спасибо огромное организаторам, ведёт очень милая девушка, все расскажет, покажет. Было интересно слушать истории про кофе, готовить его и потом пить вместе с пряностями, сладостями. Советую попробовать кофе в прикуску с кардамоном. Это супер необычно!

От души советую вам сходить сюда. Теплая, дружеская атмосфера как дома и приятное время провождения гарантированы! В конце еще подарили приятный сюрприз. Обязательно вернусь сюда на мастер класс по созданию лампы.

Спасибо большое ❤️🙏

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