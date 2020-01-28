15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сказочные сюжеты, романтические love-story и колоритные портреты в восточной обстановке

Anatoly
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Anatoly – ваш гид
Вам надоели скучные унылые дни? Хочется ярких впечатлений и взрыва эмоций? Приятное с полезным — фотосессия и прогулка, два в одном! Давайте узнаем, каким может быть ваше путешествие в зазеркалье фотокамеры? Вы увезете из Стамбула не только яркие впечатления, но и целую фото-историю.
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле

Стамбул — это бесконечно прекрасный город, огромный, разный и необыкновенный. Здесь соседствуют исторические кварталы и современные высотки. На каждом шагу встречаются потрясающие памятники истории и шедевры архитектуры. И порой не хватает широты взгляда, чтобы охватить всю красоту и великолепие этого контрастного города.

Что вас ожидает

Хотите запомнить cтамбульское путешествие на долгие годы, приняв участие в создании фотоальбома с красочными фотографиями вашей неповторимой сказочной love-story? Или портретных снимков в колоритной восточной обстановке? Вы придумаете тему фотосессии, а я обещаю вам ее лучшее исполнение и заодно — прогулку по аутентичным улочкам старинного контрастного Стамбула.

Я помогу вам определиться с местом для фотосессии, найду наиболее выигрышные ракурсы Стамбула, проконсультирую по выбору одежды для фотопрогулки и помогу с позированием. А главное — постараюсь поймать ваши живые эмоции!

В результате вы получите около 35 обработанных фото (цвет, свет, контраст, кадрирование, «чистка» кожи, правильный оттенок, коррекция фигуры и т.п.).

Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anatoly
Anatoly
Фотографировать жизнь — это то, чем я занимаюсь. Я люблю фотографировать людей. Молодых, пожилых или детишек — всё равно. На съёмке мы можем шутить и смеяться, обмениваться позитивными эмоциями, поэтому фотографии получаются живые и эмоционально насыщенные. Мне важно показать человека настоящим и искренним.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
Анатолий отличное знает гоод и главные споты для фотографий. Результатом остались довольны. Главное впечатление с моей стороны - мы просто погуляли и фотографировались столько, сколько нам с девушкой было необходимо, чтобы познакомиться с городом в первый день. Плюс Анатолий всегда оперативно отвечал в ватсаппе - оч удобно.
18 января 2020
Экскурсия прошла, как минутка :) Анатолий любит Стамбул. Это слышно. Это видно на фото. Нам повезло с голубым небом и ярким солнцем декабрьским утром. Фото получились тёплые и живые. Все в восторге! Спасибо! Вы Профи! И за прогулку в галлерею вашего друга - отдельное спасибо! Я наслаждалась! И это был канун моего дня рождения при этом. Получился настоящий подарок!
26 октября 2019
Добрый день, Анатолий удивил своим светлым и добрым отношением к жизни. Мастер своего дела и прекрасный человек. Знает о Стамбуле все, рассказывает интересно, с огоньком. Если еще раз буду в Стамбуле -обязательно его пригласим еще раз❤️
15 октября 2019
В начале октября с супругом были в Стамбуле. И мне очень хотелось сохранить воспоминания о тех прекрасных местах,которые мы посетили. Поэтому решили подобрать фотосессию. Мой выбор пал на Анатолия,и я не ошиблась. Замечательный фотограф-мастер своего дела. Перед фотосессией дал рекомендации по одежде, во время- подсказывал, как лучше позировать,даже экскурс в историю некоторых достопримечательностей провел. В общем ,нам все очень понравилось.
25 сентября 2019
Спасибо, прогулка очень понравилась! Фотосессия проходила более ,чем комфортно, и что для меня самое главное- Анатолий всегда говорил как встать, куда поставить руку, перевести взгляд, все до самых мелочей.И как результат, все фотографии полный восторг, особенно порадавала очень профессиональная обработка.Рекомендую всем, гарантирую ,что понравится!
4 августа 2019
У нас была замечательная семейная прогулка по историческому Стамбулу. Анатолий знает много интересных фактов. Маршрут был составлен очень хорошо. Фотографии получились колоритные и живые. Хотим ещё вернуться!
25 мая 2019
Очень понравились отзывы других путешественников на фото-прогулку с Анатолием и результаты его работы в портфолио. Ехала с сыном, которому поездка в Стамбул была своеобразным подарком на день рождения, а мне самой очень хотелось запечатлеть эту поездку на красочных фото. Потому что мама всегда фотографирует детей и сама на фото не попадает. Анатолий очень помог завлечь сына на позирование, подыгрывал, шутил, уговаривал. В промежутках успевал немного рассказать про достопримечательности, вокруг которых мы гуляли. Хотя с моим егозой было непросто. Надеюсь, скоро увидеть фото-результат ;)
4 мая 2019
Чётко, пунктуально, профессионально
Понравилась подготовленность и чувство юмора
Стамбул благодаря Анатолию открылся с новой стороны
24 марта 2019
Очень понравилась фотосессия! Много мест посетили.
Анна-Мария
19 марта 2019
Отличная фотосессия, много дельных советов по ходу прогулки, хорошо подобранные места. Очень ждем фотографии!
Ещё 5 отзывов

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