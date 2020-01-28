15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул — это бесконечно прекрасный город, огромный, разный и необыкновенный. Здесь соседствуют исторические кварталы и современные высотки. На каждом шагу встречаются потрясающие памятники истории и шедевры архитектуры. И порой не хватает широты взгляда, чтобы охватить всю красоту и великолепие этого контрастного города.

Что вас ожидает

Хотите запомнить cтамбульское путешествие на долгие годы, приняв участие в создании фотоальбома с красочными фотографиями вашей неповторимой сказочной love-story? Или портретных снимков в колоритной восточной обстановке? Вы придумаете тему фотосессии, а я обещаю вам ее лучшее исполнение и заодно — прогулку по аутентичным улочкам старинного контрастного Стамбула.

Я помогу вам определиться с местом для фотосессии, найду наиболее выигрышные ракурсы Стамбула, проконсультирую по выбору одежды для фотопрогулки и помогу с позированием. А главное — постараюсь поймать ваши живые эмоции!

В результате вы получите около 35 обработанных фото (цвет, свет, контраст, кадрирование, «чистка» кожи, правильный оттенок, коррекция фигуры и т.п.).