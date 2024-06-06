1 чел.
По популярности
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
39€28 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
43€26 за человека
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€69 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€295 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Начало: В раойне Султанахмет
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
€69 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Искусство фотографии: теория и практика
Усвоить урок по основам фото и применить знания на колоритной улице Стамбула
Начало: В районе Бейоглу
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €284 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за человека
Мини-группа
3 часа
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Начало: По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
€68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное спасибо, мы очарованы тобой!).
- ЕЕкатерина6 июня 2024Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
- ССветлана6 июня 2024Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
- ТТатьяна1 июня 2024Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
- ВВита1 июня 2024It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
- ИИльнара26 мая 2024Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
- ММария25 мая 2024Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
- ООлеся10 мая 2024Очень интересно! Рекомендую!
- ЕЕвгений10 мая 2024Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
- OOlga9 мая 2024Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Активности" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 26 до 350 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Активности», 277 ⭐ отзывов, цены от €26. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август