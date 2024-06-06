Активности – экскурсии в Стамбуле

Найдено 12 экскурсий в категории «Активности» в Стамбуле, цены от €26, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3928 за человека
Шопинг с редактором глянцевого журнала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
125 за всё до 4 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4326 за человека
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
69 за человека
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
65 за человека
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
206 за человека
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
295 за всё до 7 чел.
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Начало: В раойне Султанахмет
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
69 за человека
Искусство фотографии: теория и практика
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Искусство фотографии: теория и практика
Усвоить урок по основам фото и применить знания на колоритной улице Стамбула
Начало: В районе Бейоглу
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 284 за всё до 10 чел.
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за человека
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Начало: По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
68 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное спасибо, мы очарованы тобой!).
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    Организаторы- супер! Уютная студия, приятная атмосфера. У нас вела мастер-класс Екатерина. Очень интересная история кофе в Турции (с легендами, историческими данными). Для меня были откровением обычаи при сватовстве и похоронах в Турции, связанные с кофе. Далее мы готовили сами кофе. С детства я помнила про законы правильности приготовления божественного напитка, а здесь еще и с точки зрения раскрытия вкуса и т. п. подтвердили и освежили знания. После дегустации приготовленного кофе, нам еще и погадали на кофейной гуще. Екатерина интересный собеседник и приятная девушка! Порадовали презенты (турка, кофейная пара и пакетик кофе), мы уже успели дома приготовить в турках кофе по правильной технологии! Спасибо большое за интересно проведенное время!

    У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельноеУ нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельноеУ нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельноеУ нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
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    Атмосфера, фантастическая. С нами была Наргиз, очень душевная и позитивная девушка!!! Спасибо огромное за положительные эмоции, которые мы получили от общения! Узнали много нового о стране, обычаях. Все это сопровождалось вкусным чаем с вкусняшками, душевной беседой и созданием наших шедевров. Спасибо за подсказки по цветовой гамме, вышло супер! Уходить не хотелось совсем, мы даже не заметили, что прошли несколько часов:-). Рекомендую обязательно для посещения. Наргиз отдельное большое СПАСИБО!

    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
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    удобная, красивый интерьер, нам были предложены места с готовым материалом, всё хорошо организовано Удобно работать, места много, люди с разных стран. Приятная компания. Спасибо, дочке понравилось делать лампу в турецком стиле, мне понравилось наблюдать и общаться)

    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
  • В
    Вита
    1 июня 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
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    coffee and even about our destinies! 😁 Every conversation, every story were cozy, heartwarming, really must have to visit, learn something new and find a little bit of inner peace (or not a little bit, but huuuge, the place charmed so good that we had a feeling that time froze, somehow it was the moment when you feel at ease). The atmosphere, the mix of smells, the taste of coffee that was mare by your own hands, the conversations… the combination of fantastic hours ✨

    It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about
  • И
    Ильнара
    26 мая 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
  • О
    Олеся
    10 мая 2024
    Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
    Очень интересно! Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    10 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
  • O
    Olga
    9 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
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    заказывал их хиты, для нас из Беларуси- Руки вверх крошка моя)))). Можно потанцевать при желании. Не понравилась организация трансфера: всех гостей забирают из гостиниц (при возможности подьехать), нам пришлось сидеть на ресепшене 1 час, со слов гида кто-то первый опаздал и сдвинулась время, а забрали нас самыми последними. На обратном пути могли нас высадить первыми, но опять развезли всех, нас последними, и когда уже автобус не мог из-за ремонта дороги подьехать ближе- мы просто вышли и пошли пешком, не критично, просто шел дождь. Мы были втроем (три подруги), и у одной подружки было ДР. Ей с музыкой преподнесли коктейль с бенгальским огнем, это было приятно. Но тортик именно ей и не достался(по меню должны были дать всем десерт). Мелочь-но обидно. Вообщем положительные впечатления. Звезду сняли за тортик(((шутка, за трансфер и ожидание

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
  2. Шопинг с редактором глянцевого журнала
  3. По вечернему Босфору на круизном лайнере
  4. Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
  5. Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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