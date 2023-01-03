Что вас ожидает 🤩
Площадь Таксим
Улица Истикляль
Галатская башня
Галатский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по району Таксим.
Программа
Площадь Таксим.
улица Истикляль.
Галатская башня.
Галатский мост.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
— Организатор в Стамбуле
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
😎
Индивидуальные
🚶
Пешеходные
🚗
На машине
🧒
Можно с детьми
📜
История и культура
Площадь Таксим
🗽
Популярные места
Похожие туры в Стамбуле
10.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Sally
Нет отзывов
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом
Экскурсия с англоязычным гидом, интересная и захватывающая
Ресепшн вашего отеля
€
25
за 1 человека
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
ALİ
5
20 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом
Знакомясь с удивительным Стамбулом и его легендарными достопримечательностями
Ваш отель
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
€
250
за всё до 8 чел.
13.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Sally
Нет отзывов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Интересная и насыщенная программа с англоязычным гидом
Ресепшн вашего отеля
€
25
за 1 человека
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
BREEZES
4.9
7 отзывов
От Топкапы до Галаты - исторический Стамбул с личным гидом
Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула
Ваш отель
€
250
за всё до 10 чел.
3.5 часа
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Индивидуальная
до 4 чел.
Серкан
5
8 отзывов
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
Самые яркие места азиатской части города и прогулка на пароме на пешеходной экскурсии
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
€
144
за всё до 4 чел.
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
BREEZES
Нет отзывов
Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Минареты Голубой мечети, шумный Гранд-базар, кафе на пешеходной улочке Истикляль
аэропорт Хавалимани или Сабиха Гёкчен
от
€
350
за всё до 5 чел.
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Елена
5
4 отзыва
Пешеходная прогулка по Стамбулу
Обзорная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Место проживания гостя
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
€
150
за всё до 5 чел.
2 часа
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
до 6 чел.
Руслан
4
1 отзыв
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Прогулка по Босфору - удовольствие, от которого не стоит отказываться
По договоренности
от
€
250
за всё до 6 чел.
2 часа
На яхте по Босфору
Групповая
до 80 чел.
Sally
4.8
12 отзывов
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
Морская прогулка на корабле по Босфору
В вашем отеле
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
€
38
за 1 человека
3 часа
🛴 На самокатах
Мини-группа
до 6 чел.
BREEZES
3
2 отзыва
Незабываемая экскурсия по Cтамбулу на Segway на английском
Насладитесь трёхчасовым туром по Стамбулу на сегвее под руководством профессиональных англоговорящих гидов
Alemdar mah. Çatalçeşme sk. Üretmen Han, №: 29 / 9
€
80
за 1 человека
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Rizvan
5
62 отзыва
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Мы приглашаем вас увидеть основные достопримечательности в компании русскогоорящего гида
в лобби вашего отеля в обговоренное время
€
250
за всё до 10 чел.
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Олег
5
1 отзыв
Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу
На этой экскурсии вы откроете секреты Старого города
По договоренности
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
€
150
за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
Забронировать
Можно
выбрать дату
до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ