2 отзыва оставили туристы

К сожалению, не получили от экскурсии того, что ожидалось за такие деньги. Однозначно, не рекомендую!!! Поэтому и отказались от второй, ранее забронированной, экскурсии в сопровождении этого экскурсовода, несмотря на то, что потеряли деньги за отказ. Экскурсовод Фидан слабо подготовлена, речь косноязычная со сленгами. В начале экскурсии очень долго разговаривала по телефону, что пришлось довольно настойчиво намекать, что время хочется потратить на более полезные для нас вещи. В течение мероприятия время от времени стимулировали вопросами для продолжения расссказа, она же стремилась идти молча и почаще отдыхать. Не предлагайте, пожалуйста, такого уставшего экскурсовода для длинных пеших прогулок. К тому же упоминайте о том, что помимо потраченных серьезных денег на экскурсию ещё нужно будет оплачивать дорогу и питание экскурсоводу. Думается, что эти затраты вполне можете взять на себя. Уровень сервиса разочаровал.

Фидан