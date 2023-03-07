2 отзыва оставили туристы

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Фатих - самый старый район Стамбула

Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории
Район Фатих, казалось бы, исхожен туристами вдоль и поперёк, но сколько всего интересного находится чуть поодаль от проторенных дорожек.

Вы увидите и знаковые достопримечательности — например, мечеть Сулейманийе, и более укромные
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уголки Фатиха, которые хранят десятки историй о судьбах знати и простых жителей.

Многовековая архитектура Стамбула, где церкви неоднократно перестраивались в мечети, расскажет вам о Стамбуле то, чего не знают даже многие местные жители.

4
3 отзыва
Фатих - самый старый район Стамбула
Фатих - самый старый район Стамбула
Фатих - самый старый район Стамбула

Описание экскурсии

Архитектура Фатиха

Первым делом вы увидите римский акведук Валента. Это точка на карте Стамбула, которая объединяет целых три империи: римскую, византийскую и османскую. После вам встретится мечеть Фатих, названная так в честь падишаха Фатиха Завоевателя, — это бывший разрушенный крестоносцами монастырь Апостолов. Вы узнаете, где похоронен падишах, почему оригинальная мечеть рухнула при первом же землетрясении и что стало с ее архитектором. Немного пешей прогулки после — и мы у «женского рынка», откуда вы пройдете к мечети Зейрек и постараетесь найти остатки византийского в ее убранстве, а потом попадёте в район бывшей византийской церкви Теотокос Криотисса, в настоящем — мечети Календерхане. Вы будете гулять по старым улочкам с ещё деревянными домами и наслаждаться живописностью этих обжитых вековых кварталов, где каждый уголок — отголосок былых времён.

Истории прошлого

Со всех сторон вы осмотрите мечеть Сулеймана Великолепного, узнаете тайны драгоценного минарета и попробуете догадаться, как и зачем оказывались на лампах птичьи яйца. Я покажу место, где покоится султан Сулейман и его жена, знаменитая Роксолана. Вы услышите историю их жизни и погребения, увидите мавзолей великого зодчего Синана и узнаете, почему он похоронен именно так. Оказавшись в, возможно, неожиданном уголке района Фатих — на османском кладбище, вы посмотрите на удивительные узоры на могилах и с моей помощью поймёте, как читать знаки на обелисках. В этой экскурсии собрано множество фактов, которые вряд ли знают даже местные жители, и вы сможете погрузиться в культуру Стамбула через «живые» истории, а в середине прогулки выпить кофе в аутентичном кафе с видом на Золотой Рог.

Организационные вопросы

  • Плата за кофе не входит в стоимость экскурсии.
  • При желании, мы сможем продлить экскурсию и выпить знаменитый зимний напиток в историческом месте на улице Вефа, дойти до ворот Беязыт и зайти на Гранд-базар. Дополнительное время с гидом оплачивается отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Я лицензированный гид в Стамбуле. На моих экскурсиях не будет нудных историй — вы не уснёте, это точно! Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно. Путь из варяг в
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греки, а потом и в турки получится ярким и увлекательным. От идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил всё, и до сих пор хранит это в своей культуре! А я помогу понять и прочувствовать его.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Маргарита
Фидан - прекрасный экскурсовод. Показала такие закутки Стамбула, куда мы никогда не попали бы сами, рассказала очень много тонкостей из истории города. Человек знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Тут же заказали у нее вторую экскурсию. Выше всяких похвал. Спасибо.
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Марина
Очень увлекательная прогулка. Интересный маршрут с местами, которые самостоятельно вряд ли посетишь. Гид любит город, обращает внимание на интересные детали. Все очень понравилось.
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A
К сожалению, не получили от экскурсии того, что ожидалось за такие деньги. Однозначно, не рекомендую!!!
Поэтому и отказались от второй, ранее забронированной, экскурсии в сопровождении этого экскурсовода, несмотря на то, что
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потеряли деньги за отказ.
Экскурсовод слабо подготовлена, речь косноязычная со сленгами. В начале экскурсии очень долго разговаривала по телефону, что пришлось довольно настойчиво намекать, что время хочется потратить на более полезные для нас вещи. В течение мероприятия время от времени стимулировали вопросами для продолжения расссказа, она же стремилась идти молча и почаще отдыхать.
Не предлагайте, пожалуйста, такого уставшего экскурсовода для длинных пеших прогулок.
К тому же упоминайте о том, что помимо потраченных серьезных денег на экскурсию ещё нужно будет оплачивать дорогу и питание экскурсоводу. Думается, что эти затраты вполне можете взять на себя.
Уровень сервиса разочаровал.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте Александра, Не скрою, Ожидала от Вас прочесть похожий комментарий о прогулке, так как с самого ее начала уже услышала
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от Вас комментарии по поводу Вашего отеля и персонала. Да, к сожалению, бывает и так, что гиду становится плохо в середине прогулки, и так, что Вы приезжаете ночным рейсом и спите всего 1,5 часа, как Вы обозначили, а здесь жарко и приходится идти пешком долго в гору. А бывает, что всё наслаивается одно на другое. Гид не робот, ему тоже нужно пить, есть, и кстати говоря, я плачу за свой заказ, хотя чаще всего путешественники просто не дают этого сделать, так как это Турция и здесь принято угощать. По поводу дороги до места экскурсии- я сразу Вас предупредила об этом, если Вы были против, нужно было мне об этом сказать и мы бы пошли пешком.
Наверно нужно относиться ко всему по-другому и тогда Вы бы увидели, что на второй экскурсии я бы восполнила тот недостаток, который случился у нас с Вами в тот день. Но Вы предпочли отменить заказ, это Ваше право.
Да и еще, по поводу уровня языка- Вы же не ожидали видеть перед собой академика кафедры русского языка, который живёт в Турции? Да, я могла в том состоянии иметь сложность подбирать слова, но о моей слабой подготовке поверьте, я слышу впервые!
Удачи!

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