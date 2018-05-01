2 отзыва оставили туристы

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Фатих — самый старый район Стамбула

Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории

3.5
2 отзыва
Фидан
Фидан – Гид из Стамбула
Район Фатих, казалось бы, исхожен туристами вдоль и поперёк, но сколько всего интересного находится чуть поодаль от проторенных дорожек.

Вы увидите и знаковые достопримечательности 🏛️ — например, мечеть Сулейманийе, и более укромные уголки Фатиха, которые хранят десятки историй о судьбах знати и простых жителей.

Многовековая архитектура Стамбула, где церкви неоднократно перестраивались в мечети, расскажет вам о Стамбуле то, чего не знают даже многие местные жители.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €160 за экскурсию

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Фатих — самый старый район Стамбула
Фатих — самый старый район Стамбула

Что вас ожидает

Архитектура Фатиха
Первым делом вы увидите римский акведук Валента. Это точка на карте Стамбула, которая объединяет целых три империи: римскую, византийскую и османскую. После вам встретится мечеть Фатих, названная так в честь падишаха Фатиха Завоевателя, — это бывший разрушенный крестоносцами монастырь Апостолов. Вы узнаете, где похоронен падишах, почему оригинальная мечеть рухнула при первом же землетрясении и что стало с ее архитектором. Немного пешей прогулки после — и мы у «женского рынка», откуда вы пройдете к мечети Зейрек и постараетесь найти остатки византийского в ее убранстве, а потом попадёте в район бывшей византийской церкви Теотокос Криотисса, в настоящем — мечети Календерхане. Вы будете гулять 👣 по старым улочкам с ещё деревянными домами и наслаждаться живописностью этих обжитых вековых кварталов, где каждый уголок — отголосок былых времён.

Истории прошлого
Со всех сторон вы осмотрите мечеть Сулеймана Великолепного, узнаете тайны драгоценного минарета и попробуете догадаться, как и зачем оказывались на лампах птичьи яйца. Я покажу место, где покоится султан Сулейман и его жена, знаменитая Роксолана. Вы услышите историю 📖 их жизни и погребения, увидите мавзолей великого зодчего Синана и узнаете, почему он похоронен именно так. Оказавшись в, возможно, неожиданном уголке района Фатих — на османском кладбище, вы посмотрите на удивительные узоры на могилах и с моей помощью поймёте, как читать знаки на обелисках. В этой экскурсии 🧭 собрано множество фактов, которые вряд ли знают даже местные жители, и вы сможете погрузиться в культуру Стамбула через «живые» истории, а в середине прогулки выпить 🍹 кофе в аутентичном кафе с видом на Золотой Рог.

Организационные вопросы

  • Плата за кофе не входит в стоимость экскурсии.
  • При желании, мы сможем продлить экскурсию ⛳ и выпить знаменитый зимний напиток в историческом месте на улице Вефа, дойти до ворот Беязыт и зайти на Гранд Базар. Дополнительное время с гидом оплачивается отдельно.
Фатих — самый старый район Стамбула
Фатих — самый старый район Стамбула
Фатих — самый старый район Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фидан
Фидан
Привет! Я Фидан, лицензированный гид, переводчик русского, турецкого и английского языков. Знание языка даёт мне возможность взглянуть на историю с разных точек зрения. Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно и эксклюзивно. Преемственность культур в фактах, о которых вы не подозревали. От греков до осман, от идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил все! А я помогу понять и прочувствовать его.
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2 отзыва оставили туристы

1 мая 2018
К сожалению, не получили от экскурсии того, что ожидалось за такие деньги. Однозначно, не рекомендую!!! Поэтому и отказались от второй, ранее забронированной, экскурсии в сопровождении этого экскурсовода, несмотря на то, что потеряли деньги за отказ. Экскурсовод Фидан слабо подготовлена, речь косноязычная со сленгами. В начале экскурсии очень долго разговаривала по телефону, что пришлось довольно настойчиво намекать, что время хочется потратить на более полезные для нас вещи. В течение мероприятия время от времени стимулировали вопросами для продолжения расссказа, она же стремилась идти молча и почаще отдыхать. Не предлагайте, пожалуйста, такого уставшего экскурсовода для длинных пеших прогулок. К тому же упоминайте о том, что помимо потраченных серьезных денег на экскурсию ещё нужно будет оплачивать дорогу и питание экскурсоводу. Думается, что эти затраты вполне можете взять на себя. Уровень сервиса разочаровал.
Фидан
Ответ гида:Здравствуйте Александра, Не скрою, Ожидала от Вас прочесть похожий комментарий о прогулке, так как с самого ее начала уже услышала от Вас комментарии по поводу Вашего отеля и персонала. Да, к сожалению, бывает и так, что гиду становится плохо в середине прогулки, и так, что Вы приезжаете ночным рейсом и спите всего 1, 5 часа, как Вы обозначили, а здесь жарко и приходится идти пешком долго в гору. А бывает, что всё наслаивается одно на другое. Гид не робот, ему тоже нужно пить, есть, и кстати говоря, я плачу за свой заказ, хотя чаще всего путешественники просто не дают этого сделать, так как это Турция и здесь принято угощать. По поводу дороги до места экскурсии- я сразу Вас предупредила об этом, если Вы были против, нужно было мне об этом сказать и мы бы пошли пешком. Наверно нужно относиться ко всему по-другому и тогда Вы бы увидели, что на второй экскурсии я бы восполнила тот недостаток, который случился у нас с Вами в тот день. Но Вы предпочли отменить заказ, это Ваше право. Да и еще, по поводу уровня языка- Вы же не ожидали видеть перед собой академика кафедры русского языка, который живёт в Турции? Да, я могла в том состоянии иметь сложность подбирать слова, но о моей слабой подготовке поверьте, я слышу впервые! Удачи!
Марина
7 января 2018
Очень увлекательная прогулка. Интересный маршрут с местами, которые самостоятельно вряд ли посетишь. Гид любит город, обращает внимание на интересные детали. Все очень понравилось.

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