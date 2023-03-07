2 отзыва оставили туристы

Описание экскурсии

Архитектура Фатиха

Первым делом вы увидите римский акведук Валента. Это точка на карте Стамбула, которая объединяет целых три империи: римскую, византийскую и османскую. После вам встретится мечеть Фатих, названная так в честь падишаха Фатиха Завоевателя, — это бывший разрушенный крестоносцами монастырь Апостолов. Вы узнаете, где похоронен падишах, почему оригинальная мечеть рухнула при первом же землетрясении и что стало с ее архитектором. Немного пешей прогулки после — и мы у «женского рынка», откуда вы пройдете к мечети Зейрек и постараетесь найти остатки византийского в ее убранстве, а потом попадёте в район бывшей византийской церкви Теотокос Криотисса, в настоящем — мечети Календерхане. Вы будете гулять по старым улочкам с ещё деревянными домами и наслаждаться живописностью этих обжитых вековых кварталов, где каждый уголок — отголосок былых времён.

Истории прошлого

Со всех сторон вы осмотрите мечеть Сулеймана Великолепного, узнаете тайны драгоценного минарета и попробуете догадаться, как и зачем оказывались на лампах птичьи яйца. Я покажу место, где покоится султан Сулейман и его жена, знаменитая Роксолана. Вы услышите историю их жизни и погребения, увидите мавзолей великого зодчего Синана и узнаете, почему он похоронен именно так. Оказавшись в, возможно, неожиданном уголке района Фатих — на османском кладбище, вы посмотрите на удивительные узоры на могилах и с моей помощью поймёте, как читать знаки на обелисках. В этой экскурсии собрано множество фактов, которые вряд ли знают даже местные жители, и вы сможете погрузиться в культуру Стамбула через «живые» истории, а в середине прогулки выпить кофе в аутентичном кафе с видом на Золотой Рог.

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