В Виктория

Огромнейшее спасибо за экскурсию!

Мы остались очень довольны общением с Юджелом! Получили именно то, что хотели и даже больше, потому что после осмотра исторических достопримечательностей мы прогулялись до гранд базара и наш гид помог нам с обменом валюты, покупкой необходимых сувениров и подарков для близких и себя. Кайф! Когда приедем снова - обязательно обратимся к вам еще!