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Голубая мечеть (Мечеть Султан Ахмет)

Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.

Ипподром

Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города

Собор Св. Софии

Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.

Цистерна Базилики

Единственное чего не хватало в Стамбуле в те времена, это источники питьевой воды. Ещё до установления Византийского правления, был замечен этот недостаток, были построены хранилища дождевой воды. Самый значительный из таких хранилищ это Еребатан Сарныджы (Цистерна Базилики)

Дворец Топкапы

Великолепный памятник архитектуры 15 века. До середине 19. века Топкапы является главной резиденцией Османского государства. Теперь это один из самых значительны комплексов и музеев мусульманского мира. Популярность этого музея достигла апогея после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век»