Предлагаю вам ярко и увлекательно провести время в Стамбуле-столица императоров, город властвующих...

Предлагаю вам ярко и увлекательно провести время в Стамбуле-столица императоров, город властвующих над материками, место встречи культур и цивилизаций.

И это только некоторые из тысячи мненией о Стамбуле.

Я сам не перестаю восхищатся красотами этого города
Исторический Стамбул
Исторический Стамбул
Исторический Стамбул
Исторический Стамбул
Исторический Стамбул
Исторический Стамбул
Исторический Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Собор Св. Софии
  • Цистерна Базилики
  • Дворец Топкапы

Вы увидите:

  • Голубая мечеть (Мечеть Султан Ахмет)
  • Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
  • Ипподром
Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города
  • Собор Св. Софии
  • Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
  • Цистерна Базилики
Единственное чего не хватало в Стамбуле в те времена, это источники питьевой воды. Ещё до установления Византийского правления, был замечен этот недостаток, были построены хранилища дождевой воды. Самый значительный из таких хранилищ это Еребатан Сарныджы (Цистерна Базилики)
  • Дворец Топкапы
Великолепный памятник архитектуры 15 века. До середине 19. века Топкапы является главной резиденцией Османского государства. Теперь это один из самых значительны комплексов и музеев мусульманского мира. Популярность этого музея достигла апогея после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век»

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Исторический Стамбул
€120

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Бейхан Г.
Бейхан Г.
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