Предлагаю вам ярко и увлекательно провести время в Стамбуле-столица императоров, город властвующих над материками, место встречи культур и цивилизаций. И это только некоторые из тысячи мненией о Стамбуле. Я сам не перестаю восхищатся красотами этого города
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубая мечеть (Мечеть Султан Ахмет) Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
- Ипподром Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города • Собор Св. Софии Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
- Цистерна Базилики загадочный подземный дворец VI века с величественными колоннами, отражениями в воде и легендарными головами Медузы. Одно из самых атмосферных мест Стамбула.
- Дворец Топкапы Великолепный памятник архитектуры 15 века. До середине 19. века Топкапы является главной резиденцией Османского государства. Теперь это один из самых значительны комплексов и музеев мусульманского мира. Популярность этого музея достигла апогея после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век» • Гарем во Дворец Топкапы — это закрытая часть дворца, где жили мать султана, его жёны, наложницы, дети и прислуга.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Собор Св. Софии
- Цистерна Базилики
- Дворец Топкапы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромнейшее спасибо за экскурсию!
Мы остались очень довольны общением с Юджелом! Получили именно то, что хотели и даже больше, потому что после осмотра исторических достопримечательностей мы прогулялись до гранд базара и наш гид помог нам с обменом валюты, покупкой необходимых сувениров и подарков для близких и себя. Кайф! Когда приедем снова - обязательно обратимся к вам еще!
Мы остались очень довольны общением с Юджелом! Получили именно то, что хотели и даже больше, потому что после осмотра исторических достопримечательностей мы прогулялись до гранд базара и наш гид помог нам с обменом валюты, покупкой необходимых сувениров и подарков для близких и себя. Кайф! Когда приедем снова - обязательно обратимся к вам еще!
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Л
Экскурсия не плохая, но временами мы просто ходили молча, а хотелось бы рассказов. Часто отвлекался на телефон.
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Л
Экскурсия не плохая, но временами мы просто ходили молча, а хотелось бы рассказов. Часто отвлекался на телефон.
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М
Все отлично! Очень интересно!
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Ш
Все отлично! Очень интересно!
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Входит в следующие категории Стамбула
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