19 отзывов оставили туристы

Это средоточие колоссальной истории и культуры! На экскурсии вы познакомитесь с классикой Константинополя-Стамбула, со знаковыми памятниками в районе Султанахмет. Увлекательно и понятно я расскажу об их возникновении, архитектуре и мировой значимости.
Описание экскурсии
Айя-София снаружи
Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками.
Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть
Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.
Ипподром — назад в Константинополь
Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера.
Цистерна Базилика
По вашему желанию в конце экскурсии мы посетим загадочную подземную цистерну Базилику. Это огромный резервуар для воды византийской эпохи с сотнями колонн, мягким светом, знаменитыми головами Медузы горгоны и по-настоящему мистической атмосферой.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Среди ночи прилетели в Стамбул,с утра были уже на первом знакомстве с этим городом,это было познавательно,позитивно,интересно! Спасибо,Эргюн!
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Гид нас угостил чаем с вкусняшками, что только добавило ярких впечатлений.