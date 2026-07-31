19 отзывов оставили туристы

Стамбул — из тех городов, которые трудно понять без гида. Это средоточие колоссальной истории и культуры! На экскурсии вы познакомитесь с классикой Константинополя-Стамбула, со знаковыми памятниками в районе Султанахмет. Увлекательно и понятно я расскажу об их возникновении, архитектуре и мировой значимости.

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Описание экскурсии

Айя-София снаружи

Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками.

Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть

Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.

Ипподром — назад в Константинополь

Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера.

Цистерна Базилика

По вашему желанию в конце экскурсии мы посетим загадочную подземную цистерну Базилику. Это огромный резервуар для воды византийской эпохи с сотнями колонн, мягким светом, знаменитыми головами Медузы горгоны и по-настоящему мистической атмосферой.

Организационные детали