19 отзывов оставили туристы

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Стамбул: коротко о главном

Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города

4.8
19 отзывов
Эргюн
Эргюн – Гид из Стамбула
Стамбул — из тех городов, которые трудно понять без гида.

Это средоточие колоссальной истории 📖 и культуры! На экскурсии 🧭 в мини-группе вы познакомитесь с классикой Константинополя-Стамбула, со знаковыми памятниками в районе Султанахмет.

Увлекательно и понятно я расскажу об их возникновении, архитектуре и мировой значимости.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €13 за человека

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Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном

Что вас ожидает

Айя-София снаружи и внутри
Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.

Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть
Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.

Ипподром — назад в Константинополь
Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан ⛲, подарок немецкого кайзера. В завершение я также покажу вам мечеть, которую называют Малой Софией.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов
  • Все достопримечательности 🏛️, кроме Айя-Софии, мы осматриваем снаружи
  • ВАЖНО: Айя-Софию посещаем каждый день, кроме пятницы (по пт она закрыта до 14:00)
Начало и место завершения
🚩 недалеко от площади Султанахмет
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Эргюн
Эргюн
Меня зовут Эргюн. Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». У меня официальная лицензия Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Я знаю, как получить от пребывания в Стамбуле самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно поесть, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я!
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19 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Большое спасибо Эргюну за интересную и познавательную экскурсию! Отдельное спасибо за продолжение экскурсии и прогулку по нетуристическим дорожкам! Очень понравились цистерны, Мечеть Сулеймание и многое другое. Спасибо за чаепитие в интересном месте и за то, что попробовали бозу!
10 октября 2020
Ергун отлично знает историю и хорошо все рассказывает. У него не идеальное произношение, что в начале создаёт немного трудностей в понимании, но потом все становится понятно. Спасибо за экскурсию!
8 октября 2020
В Стамбуле впервые. Очень понравилась экскурсия 👍🏻 Рекомендую ! Эргюн также может дать рекомендации куда лучше сходить, а куда не стоит отправляться 😊
8 октября 2020
Все хорошо, единственное сложности перевода)))
Екатерина
7 октября 2020
Очень познавательная экскурсия, особенно для тех кто впервые в Стамбуле. Гид - молодец!
4 октября 2020
Место встречи было определено понятно, Эргюн пришел вовремя. Экскурсия интересная, видно что экскурсовод не просто заучил тему, а интересуется историей и любит свою работу. Хорошо знает русский язык, тонко шутит, интересный собеседник. Плюс в том, что он местный, помимо экскурсии дал хорошие советы по Стамбулу. Хорошо его характеризует тот факт, что уже после экскурсии, показал нам водохранилище, как делают ковры и т. п.. Если еще раз приедем сюда, постараемся попасть на его экскурсии)
4 октября 2020
Интересная экскурсия. Гид молодец, очень старался дать как можно больше информации. Время пролетело незаметно. По окончании Экскурсии сделал нам дополнительную экскурсию по маленькому хранилищу воды. Спасибо большое за экскурсию.
1 октября 2020
Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Достаточно информативно и интересно. Рекомендую!
26 сентября 2020
Экскурсия, прошла отлично!!! Экскурсовод Эргюн отличный специалист и историк. Спасибо ему, огромное, за интересную и познавательную экскурсию!
25 сентября 2020
Хороший, опытный гид, интересно рассказывает, дал ценные рекомендации.
25 сентября 2020
Эрвин молодец, старается. Материал воспринимается тяжело, но в целом экскурсия стоит своих денег!
22 сентября 2020
Все прошло отлично, было очень интересно! Рекомендую😉
21 сентября 2020
Эргюн-хороший экскурсовод, влюблен в своё дело и в Стамбул, что важно и чувствуется) Экскурсия была интересной и познавательный. Для первого знакомства с городлм - идеальный вариант ! Спасибо Эргюн за отличную экскурсию !!!!
20 сентября 2020
Очень интересная экскурсия, много исторических интересных фактов, не сухое описание из википедии, отвечал на вопросы по ходу экскурсии. Рассказывал про другие места и здания сопутствующие экскурсии. Эргюн очень позитивный, доброжелательный. Спасибо, получили огромное удовольствие
20 сентября 2020
Бронировал экскурсию перед отлетом из аэропорта, хотя знал, что окончание экскурсии прям впритык по времени. Предупредил Эргюна об этом на что он сказал, что поможет с такси. К сожалению мне пришлось отчалить раньше, не дослушав до конца, но все-равно рад, что сходил! Гид довольно интересно приподнес материал с интересными историческими фактами по старой части города. Также упомянул некоторые актуальные особенности жизни страны глазами местного жителя, что было тоже очень интересно! В общем и целом рекомендую, если интересны исторические аспекты именно старой части города! Не пожалеете!
Ещё 4 отзыва

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