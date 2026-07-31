19 отзывов оставили туристы

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Стамбул: коротко о главном

Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города
Стамбул — из тех городов, которые трудно понять без гида.

Это средоточие колоссальной истории и культуры! На экскурсии вы познакомитесь с классикой Константинополя-Стамбула, со знаковыми памятниками в районе Султанахмет. Увлекательно и понятно я расскажу об их возникновении, архитектуре и мировой значимости.
5
557 отзывов
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном

Описание экскурсии

Айя-София снаружи

Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками.

Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть

Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.

Ипподром — назад в Константинополь

Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера.

Цистерна Базилика

По вашему желанию в конце экскурсии мы посетим загадочную подземную цистерну Базилику. Это огромный резервуар для воды византийской эпохи с сотнями колонн, мягким светом, знаменитыми головами Медузы горгоны и по-настоящему мистической атмосферой.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эргюн
Эргюн — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6244 туристов
Меня зовут Эргюн, в переводе на русский мое имя означает «Мистер Утро». Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей.
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Учился на факультете туризма по специальности «Гид». У меня официальная лицензия от Министерства Культуры и Туризма. Я знаю, как получить от пребывания в Стамбуле самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно поесть, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 557 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
513
4
32
3
8
2
2
1
2
Вера
Позновательно, ничего лишнего, впечатляюще, информативно, с юмором. Очень понравилась экскурсия. Благодарю
Позновательно, ничего лишнего, впечатляюще, информативно, с юмором. Очень понравилась экскурсия. Благодарю
Позновательно, ничего лишнего, впечатляюще, информативно, с юмором. Очень понравилась экскурсия. Благодарю
Позновательно, ничего лишнего, впечатляюще, информативно, с юмором. Очень понравилась экскурсия. Благодарю
Позновательно, ничего лишнего, впечатляюще, информативно, с юмором. Очень понравилась экскурсия. Благодарю
Позновательно, ничего лишнего, впечатляюще, информативно, с юмором. Очень понравилась экскурсия. Благодарю
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Екатерина
Спасибо Эргюн!
Среди ночи прилетели в Стамбул,с утра были уже на первом знакомстве с этим городом,это было познавательно,позитивно,интересно! Спасибо,Эргюн!
Айя София,Немецкий фонтан,Ипподром,сразу три колонны,Мечеть Султанахмет и шедевр греческого зодчества Цистерна Базилика Экскурсия
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была лучшим вариантом для первой встречи)
Гид прекрасно владеет русским языком!
Исторический материал и подсказки по выбору дальнейших туристических маршрутов,приходит на помощь,решая разные проблемы,например,отсутствие иностранной карты для посещения Цистерны.
Выбирайте утро в Стамбуле вместе с Эргюном -лучшим гидом по центру Стамбула!!!
P.S. Неожиданно приятный сюрприз от Эргюна -турецкий чай в завершении экскурсии в качестве угощения! Спасибо!!!

Спасибо Эргюн!
Спасибо Эргюн!
Спасибо Эргюн!
Спасибо Эргюн!
Спасибо Эргюн!
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Е
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по времени, чтобы не сильно устать на жаре. И то гид находил места в тени.
Гид нас угостил чаем с вкусняшками, что только добавило ярких впечатлений.
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по
Были на экскурсии 4 июня, гид классный, рассказывает интересный материал, отличное чувство юмора. Экскурсия оптимальна по
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Э
Брали экскурсию для первого знакомства с городом. Эргюн очень подробно рассказывал материал и отвечал на дополнительные вопросы. Так же поделился интересными социальными премудростями турецкой культуры. Экскурсия прошла очень динамично и увлекательно. Все достопримечательности в одной точке в рамках 2,5 часов
Брали экскурсию для первого знакомства с городом. Эргюн очень подробно рассказывал материал и отвечал на дополнительные
Брали экскурсию для первого знакомства с городом. Эргюн очень подробно рассказывал материал и отвечал на дополнительные
Брали экскурсию для первого знакомства с городом. Эргюн очень подробно рассказывал материал и отвечал на дополнительные
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А
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды и открыл секреты отдыха в Стамбуле. Рекомендую однозначно!
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды
Эргюн очень интересно рассказывал. Отличный уровень русского языка +плюс историческое образование. Рассказал много интересного без воды
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Светлана
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли от Ипподрома, до парка Гюльхане. Зашли в Голубую мечеть. На интересующие вопросы ответил, про точки к посещению проконсультировал, поэтому рекомендую.
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли
Неплохой русский язык, но рассказ достаточно скромен, как и маршрут. Покрутились у одной точки - дошли
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