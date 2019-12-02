Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле

Экспресс-знакомство с достопримечательностями города и погружение в его многогранную культуру

4.8
11 отзывов
Индивидуальная
Если у вас не так много времени на знакомство с необъятным Стамбулом, я помогу увидеть самое главное и подметить самое важное! На насыщенной прогулке вы увидите визитные карточки исторического центра, услышите об османских султанах во дворце Топкапы, заглянете на базар за пряностями и откроете настоящий Стамбул — во всем его величии.
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
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Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с символами Стамбула

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям города, с которых лучше всего начать знакомство со Стамбулом. В наш маршрут войдут 3-7 культовых мест, которые я выберу, опираясь на ваши пожелания. Вы сможете посетить духовный центр Стамбула, Голубую мечеть, ощутить величие площади Султанахмет, погрузиться в эпоху Османской империи во дворце-музее Топкапы или спуститься в древнее водохранилище Константинополя, Цистерну Базилику. Мы заглянем на роскошный Гранд-Базар — «город внутри города». Наведаемся на Египетский рынок, окутанный ароматами пряностей, специй и сладостей. А если захотите, поднимемся на Галатскую башню, с которой первый турецкий воздухоплаватель перелетел через Босфор на рукотворных крыльях.

На пересечении культур и цивилизаций

Я постараюсь сделать так, чтобы за четыре часа вы не только узнали самое интересное о достопримечательностях Стамбула, но и прониклись его духом. Вы удивитесь, сколько разных цивилизаций, культур, народов, религий и языков встречается в древнем городе. Я избавлю вас от сухих дат и скучных рассказов — наша прогулка пройдет в формате дружеской беседы о ярких традициях Стамбула и удивительных деталях его истории.

Кому подойдет прогулка

Формат экскурсии рассчитан на тех, кто в Стамбуле проездом, а также на путешественников, которые хотят бегло осмотреть главные уголки города, чтобы составить о нем первое впечатление и выбрать места для самостоятельных прогулок.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии может меняться по вашему желанию: мы можем более основательно изучить 3 достопримечательности исторического центра Стамбула или бегло осмотреть 6-7 мест.
  • Дополнительные расходы (по желанию при выборе данных мест): дворец-музей Топкапы — 13$ с человека (без Гарема, за посещение Гарема доплачивается 7-8$), собор Айя-София — 13$ с человека, цистерна Базилика — 4$ с человека, Галатская башня — 4$ с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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А
2 дек 2019
Рекомендую экскурсию с Ильей. Прекрасно знает город, причем с разных сторон, виртуозно водит (что немаловажно в Стамбуле), пунктуален, корректен, с отличным чувством юмора.
E
24 ноя 2019
Я не мастер писать отзывы, но могу сказать, что с Ильей вы совершенно точно не пропустите ничего в Стамбуле. Эрудированный, деликатный, остроумный, знающий и любящий этот прекрасный город. Илья покажет вам Стамбул с самых разных сторон и поделится с вами частью своей любви к нему. Смело рекомендую.
Ольга
12 ноя 2019
Для тех, кто хочет получить первые впечатления о городе и не слишком углубляться в детали истории и искусства, не напрягаться усвоением дат и событий, не поднимать пласты культуры- самое то. Бегло это назвать нельзя, несправедливым было бы. Вполне себе лайт-версия в приятной компании. Без проблем с очередями, вежливо, гостеприимно!
А
4 ноя 2019
Отличная экскурсия! Илья провел интересную экскурсию и оказался интересным собеседником, обсудили вопросы современной Турции. Рекомендую!
Y
2 ноя 2019
Илья профессионально проводит экскурсию. Его знание Стамбула и подход к гостям этого чудесного города - это 5 звёзд.
Спасибо большое за проведённое время и знания.
Привет с Одессы.
Елена, Алексей.
О
29 окт 2019
Были в Стамбуле 2 дня. Отличная экскурсия для тех у кого мало времени,но хочется успеть посмотреть все главные достопримечательности. Экскурсовод Илья интересно и непринуждённо расскажет и ответит на все интересующие вопросы. Нам очень понравилось)
М
26 окт 2019
С Ильей мы посмотрели главные исторические достопримечательности. Илью было очень приятно слушать, он интересно рассказывал и подробно отвечал на наши вопросы. Очень рекомендуем!
С
22 окт 2019
Всем доброго времени суток! Мы были в Стамбуле пролётом. Прилетели вечером и улетали утром. Но всего за 4 часа Илья помог нам полюбить этот город. Теперь мы хотим вернуться и узнать Стамбул получше. С Ильей очень комфортно и интересно. Мы успели попасть на главную площадь и самую высокую башню, попить чая в кафе, купить вкусняшек и поесть того самого мороженого, с большим сюрпризом)))
Заказывайте экскурсию у Ильи, он знает все лучшие места в городе;)
Николай
21 окт 2019
Замечательная хорошо организованная экскурсия! Илья - хороший гид и очень отзывчивый человек, выкладывается по полной, знает город и ответственно подходит к делу. Помимо интересной экскурсии, Илья стал для нас своим человеком в Стамбуле, рекомендовал вкусные интересные места, сам после экскурсии отвез нашу семью в потрясающе вкусный ресторан на ужин, помогал с трансфером в аэропорт, и т. д. При желании, Илья организует для вас индивидуальную экскурсию по согласованному с вами маршруту и сам повозит вас по достопримечательностям города на машине или проведет незабываемую экскурсию на Принцевы острова. Нам все очень понравилось! Спасибо, Илья!
Я
20 окт 2019
Спасибо Илье за экскурсию! Ощущение, как будто действительно мы приехали к другу в гости! Всё успели посмотреть за один день без очередей! И ещё были на вкусном ужине в прекрасном месте по рекомендации Ильи!
К
20 окт 2019
Находились в Стамбуле первый раз и естественно первое впечатление было очень важно получить от грамотного знакомства с городом. Я уверен это нам удалось. Во многом благодаря Илье. Всё прошло грамотно и комфортно. Спасибо!

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