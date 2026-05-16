5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические памятники
- 🏛️ Тайны османских султанов
- 🛍️ Атмосфера восточных базаров
- 📜 Легенды и мифы древнего города
- 🌆 Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
- Площадь Ипподром
- Гранд-базар
- Мечеть Сулеймание
Описание экскурсии
Вы можете выбрать 5 из 7 основных достопримечательностей Стамбула. Итак, в нашей программе!
Собор Святой Софии
Уникальное 15-вековое произведение искусства с множеством таинственных фактов и легенд — сейчас это и музей и мечеть одновременно. Я расскажу как короновали здесь императоров, как крестоносцы разграбили собор и сколько им на это понадобилось времени. Покажу мозаику 11 века, фрески 13 века с изображением Святых. Вы узнаете как удалось сохранить эти ценности в течении 10 веков.
Голубая мечеть
Я расскажу чем эта мечеть отличается от всех остальных, поделюсь легендой о том, почему тут было построено именно 6 минаретов, хотя в то время это было запрещено. Объясню, почему ее называют голубой только иностранцы и как ее называют местные. Расскажу как архитектор объездил всю империю, чтобы её спроектировать и почему Султан, который её построил, не успел полностью насладиться своим детищем.
Дворец Топкапы и церковь Святой Ирины
Вы узнаете, что случилось со дворцом императора, который раньше был на этом месте и что пришлось пережить 25 поколениям Султанов с конца 15-го века до середины 19-го. Поведаю тайны и секреты Гарема, в котором находилось постоянно около 1000 наложниц из разных концов необъятной Османской Империи. Вы узнаете, почему ворота в 3 двор назывались «Воротами Счастья» и почему евнухи делились на черных и белых.
Цистерна Базилика
Это подземное царство, которое по легендам греческой мифологии охранялось медузами Горгоны: 336 великих колонн, привезенных из античных городов Византии. Вы узнаете, почему одна из них плачет. А ещё я расскажу почему на протяжении целых 500 лет об этом водохранилище никто ничего не знал.
Площадь Ипподром
Мы постараемся визуализировать огромнейшее византийское строение и представить себя в колеснице, несущейся напролом — либо вообразим, что мы стоим среди народа, спорящего на разные темы государственного значения и погрузимся в волнения и погромы.
Гранд-базар
Это самый большой крытый торговый центр в мире, в котором более 3000 торговых лавок. Я расскажу его историю, поведаю, почему в Турции так важно покупать и продавать золото. Мы окунемся в бассейн золотых украшений (как Скрудж Макдак из известного мультфильма), отведаем всевозможных сладостей и десертов, а также купим сувениры, которые будут вечно напоминать вам о незабываемых мгновениях, проведенных в Стамбуле.
Мечеть Сулеймание
Я поделюсь историей жизни самого известного султана Османской Империи и покажу усыпальницу, в которой он и его близкие захоронены. Раскрою интересные архитектурные факты, которые отличают эту мечеть от всех остальных. Расскажу как архитектору удалось настроить акустику мечети при помощи кальяна, как он умудрился копоть свечей превратить в чернила и исправить простой веревкой величественный каменный минарет.
Кому подойдет прогулка
Экскурсия идеально подойдёт тем, кто в Стамбуле впервые (не транзитом).
Организационные детали
- Оплатить остаток суммы можно рублями на российскую карту
- Дополнительно оплачивается посещение музеев и соборов (по желанию при выборе данных мест):
— Айя-София: €25 за чел.
— Дворец Топкапы и церковь Святой Ирины: €45 + €15 за чел.
— Цистерна Базилика: €25 за чел.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
он теолог, тематике экскурсии соответствовал) хотелось бы еще больше фактов и до Сулемание не смогли дойти (я изначально попросила больше локаций), хоть и проговаривали, но по времени экскурсия прошла как заявлено и гид хорошо подавал материал, активно участвовал в диалогах. не знаю как с детьми-взрослому будет точно интересно)
Показал основные достопримечательности Стамбула, все четко и ясно. Рассказал про интересных исторических фактов Показал прекрасное место Khorasani Restaurant, где мы пообедали Прогулялись по городу, помог разобраться с трансфером Отлично провели время Спасибо большое