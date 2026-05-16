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Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле

Собор Святой Софии откроет перед вами историю императоров и крестоносцев. Восхититесь мозаиками и фресками вековой давности
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите ключевые достопримечательности Стамбула. Узнайте о коронациях в Святой Софии, тайнах Гарема во дворце Топкапы и легендах Голубой мечети. Исследуйте подземные царства Цистерны Базилики и ощутите атмосферу древнего Ипподрома. Погрузитесь в колорит Гранд-базара и насладитесь историей мечети Сулеймание. Это путешествие идеально для тех, кто впервые в Стамбуле и хочет увидеть всё самое важное
4.9
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические памятники
  • 🏛️ Тайны османских султанов
  • 🛍️ Атмосфера восточных базаров
  • 📜 Легенды и мифы древнего города
  • 🌆 Индивидуальный подход и комфорт
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле

Что можно увидеть

  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Площадь Ипподром
  • Гранд-базар
  • Мечеть Сулеймание

Описание экскурсии

Вы можете выбрать 5 из 7 основных достопримечательностей Стамбула. Итак, в нашей программе!

Собор Святой Софии

Уникальное 15-вековое произведение искусства с множеством таинственных фактов и легенд — сейчас это и музей и мечеть одновременно. Я расскажу как короновали здесь императоров, как крестоносцы разграбили собор и сколько им на это понадобилось времени. Покажу мозаику 11 века, фрески 13 века с изображением Святых. Вы узнаете как удалось сохранить эти ценности в течении 10 веков.

Голубая мечеть

Я расскажу чем эта мечеть отличается от всех остальных, поделюсь легендой о том, почему тут было построено именно 6 минаретов, хотя в то время это было запрещено. Объясню, почему ее называют голубой только иностранцы и как ее называют местные. Расскажу как архитектор объездил всю империю, чтобы её спроектировать и почему Султан, который её построил, не успел полностью насладиться своим детищем.

Дворец Топкапы и церковь Святой Ирины

Вы узнаете, что случилось со дворцом императора, который раньше был на этом месте и что пришлось пережить 25 поколениям Султанов с конца 15-го века до середины 19-го. Поведаю тайны и секреты Гарема, в котором находилось постоянно около 1000 наложниц из разных концов необъятной Османской Империи. Вы узнаете, почему ворота в 3 двор назывались «Воротами Счастья» и почему евнухи делились на черных и белых.

Цистерна Базилика

Это подземное царство, которое по легендам греческой мифологии охранялось медузами Горгоны: 336 великих колонн, привезенных из античных городов Византии. Вы узнаете, почему одна из них плачет. А ещё я расскажу почему на протяжении целых 500 лет об этом водохранилище никто ничего не знал.

Площадь Ипподром

Мы постараемся визуализировать огромнейшее византийское строение и представить себя в колеснице, несущейся напролом — либо вообразим, что мы стоим среди народа, спорящего на разные темы государственного значения и погрузимся в волнения и погромы.

Гранд-базар

Это самый большой крытый торговый центр в мире, в котором более 3000 торговых лавок. Я расскажу его историю, поведаю, почему в Турции так важно покупать и продавать золото. Мы окунемся в бассейн золотых украшений (как Скрудж Макдак из известного мультфильма), отведаем всевозможных сладостей и десертов, а также купим сувениры, которые будут вечно напоминать вам о незабываемых мгновениях, проведенных в Стамбуле.

Мечеть Сулеймание

Я поделюсь историей жизни самого известного султана Османской Империи и покажу усыпальницу, в которой он и его близкие захоронены. Раскрою интересные архитектурные факты, которые отличают эту мечеть от всех остальных. Расскажу как архитектору удалось настроить акустику мечети при помощи кальяна, как он умудрился копоть свечей превратить в чернила и исправить простой веревкой величественный каменный минарет.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия идеально подойдёт тем, кто в Стамбуле впервые (не транзитом).

Организационные детали

  • Оплатить остаток суммы можно рублями на российскую карту
  • Дополнительно оплачивается посещение музеев и соборов (по желанию при выборе данных мест):

— Айя-София: €25 за чел.
— Дворец Топкапы и церковь Святой Ирины: €45 + €15 за чел.
— Цистерна Базилика: €25 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рехбер
Рехбер — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3900 туристов
Всем привет! Я Рехбер — профессиональный лицензированный гид. В Стамбуле окончил факультет истории и живу уже 15 лет. С радостью познакомлю Вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю, культуру и современную жизнь. Обещаю Вам экскурсии в дружественной компании с незабываемыми впечатлениями. До встречи!. .

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
3
1
2
1
1
Ю
посетили экскурсию с гидом Джумали.
он теолог, тематике экскурсии соответствовал) хотелось бы еще больше фактов и до Сулемание не смогли дойти (я изначально попросила больше локаций), хоть и проговаривали, но по времени экскурсия прошла как заявлено и гид хорошо подавал материал, активно участвовал в диалогах. не знаю как с детьми-взрослому будет точно интересно)
посетили экскурсию с гидом Джумали.
посетили экскурсию с гидом Джумали.
посетили экскурсию с гидом Джумали.
посетили экскурсию с гидом Джумали.
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И
С нами был экскурсовод Эмре. чудесный гид! отличное знание русского, шикарная подача материала! очень интересно, даже забыли про обед) Рекомендую этого гида, мы в восторге от него!
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Р
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная и веселая. Кроме исторических фактов было много забавных историй. Также показывала места, где можно сделать удачное фото. Гуляли с Нешэ два дня, много узнали и приятно провели время. Спасибо!
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная
Прошли по историческому центру вместе с гидом Нешэ. Отлично владеет русским языком, интересный рассказчик, очень позитивная
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Сергей
Наш гид был Джумали. Мы только-только прилетели в Стамбул и немного задерживались, но он без проблем нас дождался. Некоторые из нас были уже в этом городе, поэтому мы сразу обговорили
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маршрут и не пошли смотреть дворец. А вот в Айя-Софию и водохранилище пошли. Джумали прекрасно разбирается в религиозных аспектах и рассказывает об этом максимально объективно и ненавязчиво. Учитывая, что мы толком ничего не знали о мусульманстве, то открыли для себя целый отдельный мир. Оказывается, количество минаретов, их высота, количество балкончиков на них - имеют свое значение. А мечети пошли от … айя-софии по своему архитектурному стилю. Ну и самое главное, рассказывает он с юмором, адекватно, задорно. Русский знает прекрасно.
Короче, экскурсия удалась, мы очень довольны.

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Ксения
Благодарим Джумали за интересную экскурсию и ответы на наши вопросы
Благодарим Джумали за интересную экскурсию и ответы на наши вопросы
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Н
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Показал основные достопримечательности Стамбула, все четко и ясно. Рассказал про интересных исторических фактов Показал прекрасное место Khorasani Restaurant, где мы пообедали Прогулялись по городу, помог разобраться с трансфером Отлично провели время Спасибо большое
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Мустафа провел замечательную экскурсию.
Мустафа провел замечательную экскурсию.
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