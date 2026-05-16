На этой индивидуальной экскурсии вы посетите ключевые достопримечательности Стамбула. Узнайте о коронациях в Святой Софии, тайнах Гарема во дворце Топкапы и легендах Голубой мечети. Исследуйте подземные царства Цистерны Базилики и ощутите атмосферу древнего Ипподрома. Погрузитесь в колорит Гранд-базара и насладитесь историей мечети Сулеймание. Это путешествие идеально для тех, кто впервые в Стамбуле и хочет увидеть всё самое важное

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы можете выбрать 5 из 7 основных достопримечательностей Стамбула. Итак, в нашей программе!

Собор Святой Софии

Уникальное 15-вековое произведение искусства с множеством таинственных фактов и легенд — сейчас это и музей и мечеть одновременно. Я расскажу как короновали здесь императоров, как крестоносцы разграбили собор и сколько им на это понадобилось времени. Покажу мозаику 11 века, фрески 13 века с изображением Святых. Вы узнаете как удалось сохранить эти ценности в течении 10 веков.

Голубая мечеть

Я расскажу чем эта мечеть отличается от всех остальных, поделюсь легендой о том, почему тут было построено именно 6 минаретов, хотя в то время это было запрещено. Объясню, почему ее называют голубой только иностранцы и как ее называют местные. Расскажу как архитектор объездил всю империю, чтобы её спроектировать и почему Султан, который её построил, не успел полностью насладиться своим детищем.

Дворец Топкапы и церковь Святой Ирины

Вы узнаете, что случилось со дворцом императора, который раньше был на этом месте и что пришлось пережить 25 поколениям Султанов с конца 15-го века до середины 19-го. Поведаю тайны и секреты Гарема, в котором находилось постоянно около 1000 наложниц из разных концов необъятной Османской Империи. Вы узнаете, почему ворота в 3 двор назывались «Воротами Счастья» и почему евнухи делились на черных и белых.

Цистерна Базилика

Это подземное царство, которое по легендам греческой мифологии охранялось медузами Горгоны: 336 великих колонн, привезенных из античных городов Византии. Вы узнаете, почему одна из них плачет. А ещё я расскажу почему на протяжении целых 500 лет об этом водохранилище никто ничего не знал.

Площадь Ипподром

Мы постараемся визуализировать огромнейшее византийское строение и представить себя в колеснице, несущейся напролом — либо вообразим, что мы стоим среди народа, спорящего на разные темы государственного значения и погрузимся в волнения и погромы.

Гранд-базар

Это самый большой крытый торговый центр в мире, в котором более 3000 торговых лавок. Я расскажу его историю, поведаю, почему в Турции так важно покупать и продавать золото. Мы окунемся в бассейн золотых украшений (как Скрудж Макдак из известного мультфильма), отведаем всевозможных сладостей и десертов, а также купим сувениры, которые будут вечно напоминать вам о незабываемых мгновениях, проведенных в Стамбуле.

Мечеть Сулеймание

Я поделюсь историей жизни самого известного султана Османской Империи и покажу усыпальницу, в которой он и его близкие захоронены. Раскрою интересные архитектурные факты, которые отличают эту мечеть от всех остальных. Расскажу как архитектору удалось настроить акустику мечети при помощи кальяна, как он умудрился копоть свечей превратить в чернила и исправить простой веревкой величественный каменный минарет.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия идеально подойдёт тем, кто в Стамбуле впервые (не транзитом).

Организационные детали

Оплатить остаток суммы можно рублями на российскую карту

Дополнительно оплачивается посещение музеев и соборов (по желанию при выборе данных мест):

— Айя-София: €25 за чел.

— Дворец Топкапы и церковь Святой Ирины: €45 + €15 за чел.

— Цистерна Базилика: €25 за чел.