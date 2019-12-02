Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с символами Стамбула

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям города, с которых лучше всего начать знакомство со Стамбулом. В наш маршрут войдут 3-7 культовых мест, которые я выберу, опираясь на ваши пожелания. Вы сможете посетить духовный центр Стамбула, Голубую мечеть, ощутить величие площади Султанахмет, погрузиться в эпоху Османской империи во дворце-музее Топкапы или спуститься в древнее водохранилище Константинополя, Цистерну Базилику. Мы заглянем на роскошный Гранд-Базар — «город внутри города». Наведаемся на Египетский рынок, окутанный ароматами пряностей, специй и сладостей. А если захотите, поднимемся на Галатскую башню, с которой первый турецкий воздухоплаватель перелетел через Босфор на рукотворных крыльях.

На пересечении культур и цивилизаций

Я постараюсь сделать так, чтобы за четыре часа вы не только узнали самое интересное о достопримечательностях Стамбула, но и прониклись его духом. Вы удивитесь, сколько разных цивилизаций, культур, народов, религий и языков встречается в древнем городе. Я избавлю вас от сухих дат и скучных рассказов — наша прогулка пройдет в формате дружеской беседы о ярких традициях Стамбула и удивительных деталях его истории.

Кому подойдет прогулка

Формат экскурсии рассчитан на тех, кто в Стамбуле проездом, а также на путешественников, которые хотят бегло осмотреть главные уголки города, чтобы составить о нем первое впечатление и выбрать места для самостоятельных прогулок.

Организационные детали