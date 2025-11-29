Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур посвящен ключевым центрам христианской истории Константинополя.



Вы посетите древний монастырь Хора (XI-XIV вв.) – второй по значимости памятник византийского искусства после Святой Софии.



Затем вы отправитесь к Влахернской Церкви Богородицы, месту явления Божией Матери (праздник Покрова) и бывшему центру паломничества Византии.



Завершится тур у Вселенского Патриархата Константинополя, духовного центра мирового Православия и места, откуда вера пришла на Русь.

SEYHAN Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4.5 часа Размер группы 1-11 человек €200 за экскурсию Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии a)Сердце Православия в Стамбуле Монастырь Хора один из главных памятников византийского искусства, стоящий по значению для христианства на втором месте после Святой Софии. Основан в XI веке, перестроен в XII веке, современный облик обрел в 1315-1321 годах. b)Влахернская Церковь Богородицы место явления Богоматери, в честь которого установлен праздник Покрова. Здесь в 843 году прошел первый праздник Торжества православия. Бывший центр паломничества Византии (хранились Риза, пояс Богородицы, был источник), второй по значимости после Святой Софии. Чудотворная икона Одигитрия Влахернская ныне в Москве. c)Вселенский Патриархат Константинополя духовный центр мирового Православия, исторически связанный с крещением Руси (князь Аскольд, княгиня Ольга, князь Владимир). Хранит великие святыни: часть колонны бичевания Христа, мощи святых Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого и древний Патриарший трон.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату