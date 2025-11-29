Этот тур посвящен ключевым центрам христианской истории Константинополя.
Вы посетите древний монастырь Хора (XI-XIV вв.) – второй по значимости памятник византийского искусства после Святой Софии.
Затем вы отправитесь к Влахернской Церкви Богородицы, месту явления Божией Матери (праздник Покрова) и бывшему центру паломничества Византии.
Завершится тур у Вселенского Патриархата Константинополя, духовного центра мирового Православия и места, откуда вера пришла на Русь.
Описание экскурсииa)Сердце Православия в Стамбуле Монастырь Хора один из главных памятников византийского искусства, стоящий по значению для христианства на втором месте после Святой Софии. Основан в XI веке, перестроен в XII веке, современный облик обрел в 1315-1321 годах. b)Влахернская Церковь Богородицы место явления Богоматери, в честь которого установлен праздник Покрова. Здесь в 843 году прошел первый праздник Торжества православия. Бывший центр паломничества Византии (хранились Риза, пояс Богородицы, был источник), второй по значимости после Святой Софии. Чудотворная икона Одигитрия Влахернская ныне в Москве. c)Вселенский Патриархат Константинополя духовный центр мирового Православия, исторически связанный с крещением Руси (князь Аскольд, княгиня Ольга, князь Владимир). Хранит великие святыни: часть колонны бичевания Христа, мощи святых Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого и древний Патриарший трон.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древняя Церковь Хора
- Вселенский Патриархат Константинополя
- Влахернская Церковь Богородицы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в Монастырь Хора - 20 евро/n
- Проезд на общественном транспорте
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ат Мейданы, Немецкий Фонтан
Завершение: Вселенский патриархат Константинополя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
