Посетить в мини-группе собор Святой Софии, Вселенский патриархат и Влахернскую церковь Богородицы
Современный Стамбул родился из Константинополя — великого града православного. И до сих пор он остаётся местом притяжения верующих, поскольку хранит ключевые православные святыни. Мы посетим самые знаменитые из них. Вспомним историю возникновения и распространения христианства в Константинополе. И обсудим, как обстоят дела с православным Стамбулом сейчас.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети до 16 лет
|€24
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Собор Святой Софии — бывший патриарший. Более 1000 лет он оставался самым большим храмом христианского мира — до постройки собора Святого Петра в Ватикане. Вы узнаете историю превращения храма в мусульманскую мечеть Айя-София и при желании зайдёте внутрь.
- Вселенский патриархат Константинополя (Константинопольская православная церковь). Турция — мусульманская страна, но именно в ней находится духовный центр мирового православия. Я расскажу, как это вышло, и покажу главные реликвии Константинопольского патриархата — мощи святых Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого, а также часть колонны, на которой, по легенде, проходило бичевание Иисуса.
- Влахернская церковь Богородицы — важная христианская святыня. В честь явления в этом храме Богоматери православной церковью был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В былые времена храм привлекал множество паломников. Я расскажу о реликвиях, которые он хранил — в том числе о чудотворной иконе Богоматери, которая сейчас находится в музейном собрании Кремля.
Организационные детали
Мечеть Айя-София мы осматриваем снаружи. Если вы захотите попасть внутрь, вход оплачивается отдельно — 25€ с человека. Детям до 8 лет — бесплатно.
во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сейхан — ваш гид в Стамбуле
Уважаемые гости, меня зовут Сейхан, я родился и вырос в Болгарии. С детства увлекался историей и очень много путешествовал с родителями по Европе. Переехав в Турцию, закончил Каппадокийский университет, факультет истории, и получил государственную лицензию Министерства Туризма Турции, позволяющую проводить исторические туры по всей стране. Также я успешно сдал единый государственный экзамен в Российском университете дружбы народов (РУДН).
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