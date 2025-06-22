Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждет необычная прогулка по историческим базарам Стамбула — мы отправимся на поиск старинных гостиниц.



В комфортном темпе будем осматривать бедестаны и караван-сараи Гранд базара и Египетского базара, увидим великолепную панораму на Босфор, а еще попробуем чай, который подают на лифте, — такого вы еще не видели!