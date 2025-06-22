Вас ждет необычная прогулка по историческим базарам Стамбула — мы отправимся на поиск старинных гостиниц.
В комфортном темпе будем осматривать бедестаны и караван-сараи Гранд базара и Египетского базара, увидим великолепную панораму на Босфор, а еще попробуем чай, который подают на лифте, — такого вы еще не видели!
В комфортном темпе будем осматривать бедестаны и караван-сараи Гранд базара и Египетского базара, увидим великолепную панораму на Босфор, а еще попробуем чай, который подают на лифте, — такого вы еще не видели!
Описание экскурсииВ комфортном для вас темпе мы прогуляемся по историческим базарам — Гранд базару и Египетскому, чтобы отыскать старинные гостиницы, отражающие дух времени. Мы погрузимся в атмосферу восточного базара, насладимся вкусом настоящего турецкого чая с видом на крыши Гранд базара. Вы увидите:
- бедестаны — самые первые постройки крытого рынка, узнаете его отличие от обычных базаров;
- ханы (караван-сараи) — великолепные старинные гостиницы, выдержавшие испытание временем, где снимали фильм бондианы «Скайфолл» и многие турецкие телесериалы. Мы посетим османские гостиницы, а с балкона одной из комнат вам откроется панорама на Босфор. Если повезёт, вы познакомитесь с живой легендой Стамбула — местным писателем, который вот уже 60 лет лично продаёт свои книги под многовековым платаном. После мы отправимся исследовать караван-сараи Египетского рынка, манящие ароматом специй, чая, кофе. В одном из них вам подадут чай на лифте. Такую подачу вы точно увидите впервые! Также вы посетите мечеть Нуруосмание в стиле барокко, которая дала имя главным воротам Гранд базара. Я расскажу вам историю стамбульских базаров и караван-сараев. Узнаете, где была напечатана первая священная книга Коран, в каком хане хранила свои сокровища Кёсем Султан и где покупались ткани для костюмов многих исторических фильмов, таких как «Троя», «Великолепный век», «Основание османов».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гранд базар
- Египетский базар
- Мечеть Нуруосмание
- Колонна Чемберлиташ
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колонна Чемберлиташ
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 июн 2025
Однозначно рекомендую экскурсии с Жанной - содержательные и полезные! Очень интересные маршрут, я увидела такие места Стамбула, в которые без нее несомненно не попала бы. Манера общения Жанны очень приятная, вся информация доступная. Попутно Жанна дала советы по пребыванию в городе. Огромное спасибо! Экскурсия оставила яркое впечатление!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: восход и падение Османской империи
Пройти по следам султанов и теням гарема
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Завтра в 14:30
12 ноя в 14:30
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€39 за человека
Индивидуальная
Прошлое Стамбула в его историческом центре
Про церкви, что стали мечетями, загадочную плитку и драгоценный минарет
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
€100 за человека