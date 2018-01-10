7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Стамбула оживает в экскурсии, посвященной османскому наследию. Участники узнают о строительстве Голубой мечети и судьбе византийских мозаик в Святой Софии. Посещение цистерны Феодосия раскроет секреты водоснабжения византийцев. Дворец Топкапы удивит легендами о его обитателях, включая трагическую судьбу Кёсем-султан. Турецкий антураж с яркими узорами и живыми историями султанской семьи оставит незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Другая история Стамбула. Я предложу вам сравнить два взгляда: как исторические события видят иностранцы и как видят их сами турки. А вы сможете взглянуть на известные факты не глазами приезжего, а через восприятие здешних людей.

Цистерна Феодосия, которая на 100 лет старше известной Базилики, но незаслуженно обходится стороной. Мы эту ошибку исправим! И выясним, где и зачем хранили воду византийцы.

Истории знаменитых мечетей. Я расскажу, как шло строительство Голубой мечети и на месте чего она возникла. А также что случилось с византийскими мозаиками в Святой Софии и почему это произошло.

Дворец Топкапы. Исследуем его комнаты и обсудим каждую колонну, столб и фонтанчик в нём, с которыми связаны красивые и часто кровавые легенды. Я покажу места, где убили Кёсем-султан и где почивал сам Сулейман Великолепный.

Турецкий антураж. Цветные узоры и изящное арабское письмо в оформлении мечетей, обилие красок на городских улицах и в сувенирных лавках погрузят вас в атмосферу аутентичного Стамбула.

Организационные детали

Мечети мы осматриваем снаружи.

Дополнительные расходы