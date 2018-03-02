7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Османское наследие Стамбула

Узнать историю дворцов, мечетей и судеб падишахов и проникнуться мусульманскими ценностями

Фидан
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Фидан – ваш гид
История 📖 Стамбула — это не только византийский период, но и век расцвета Османской империи.

Тот самый «Великолепный век» — не случайно об этой вехе даже снят одноимённый сериал.

Такое количество красивых историй о людских судьбах и архитектурных сооружениях знавало не каждое столетие, и, выудив их из староосманских архивов, я открою вам мусульманскую сторону Стамбула, не менее интересную, чем всё то, чем ещё богат древний город 🏙️ на Босфоре.

150 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Османское наследие Стамбула
Османское наследие Стамбула

Что вас ожидает

Другая история Стамбула
Факты из истории города — классика любой обзорной экскурсии, но я познакомлю вас с известными фактами так, как видят их иностранцы, и так, как видят их сами турки. А вы сможете сравнить эти версии и глубже погрузиться в культуру мусульманского Стамбула и увидеть многое не глазами приезжего, а через восприятие людей, которые жили в городе в Великолепном веке. С моей помощью у вас получится распутать клубок разных нитей истории Стамбула, где переплелись османское и византийское, государственное и человеческое, кровавое и удивительно миролюбивое.

Дворцы падишахов и судьбы их обитателей
Вы узнаете, как шло строительство знаменитой Голубой мечети и на месте чего она возникла на самом деле, что случилось с византийскими фресками в Святой Софии и почему так произошло. Исследуете весь дворец Топкапы и его комнаты, а я расскажу истории про каждую колонну, столб и фонтанчик в нём, с которыми связаны красивые и часто кровавые легенды, покажу места, где убили Кёсем-султан — героиню сериала «Великолепный век» — и где почивал сам Сулейман Великолепный.

Турецкий антураж
Цветные узоры и изящное арабское письмо в мечетях, обилие красок на городских улицах и в сувенирных лавках погрузят вас в атмосферу Стамбула, расположившегося по обе стороны пролива с яркой голубо-зелёной водой. В Музее исламского искусства здесь выставлены тканые ковры ручной работы и массивные резные двери из Внутренней Анатолии, и можно пройтись прямо над лабиринтами бывшего ипподрома. Я расскажу о диковинках и достижениях исламского искусства, и своеобразная культура Стамбула, такая гармоничная и контрастная, станет вам гораздо ближе.

Организационные вопросы

  • Экскурсию можно продлить, каждый дополнительный час будет стоить 20 евро. В этом случае мы также пообедаем в аутентичном 100-летнем ресторане, прославившемся своими котлетками по фирменному рецепту (стоимость обеда на всех, включая гида, оплачивается вами — около 23 евро на троих).
  • В ходе экскурсии вы войдёте внутрь Голубой мечети и дворца Топкапы, билеты в который оплачиваются дополнительно. Там же по желанию возможно посещение гарема. Билеты в гарем также оплачиваются дополнительно, включая билет для гида.
  • После экскурсии в счёт дополнительного времени мы можем отправиться в мечеть Сулейманийе, на Гранд Базар или в хан — старинный турецкий «коворкинг», где в антикварной лавке за чашкой кофе по-турецки можно полюбоваться тем же видом из окна, которым когда-то любовалась Кёсем-султан.
Османское наследие Стамбула
Османское наследие Стамбула
Османское наследие Стамбула

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фидан
Фидан
﻿﻿Привет! Я Фидан, лицензированный гид, переводчик русского, турецкого и английского языков. Знание языка даёт мне возможность взглянуть на историю с разных точек зрения. Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно и эксклюзивно. Преемственность культур в фактах, о которых вы не подозревали. От греков до осман, от идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил все! А я помогу понять и прочувствовать его.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2018
Огромное спасибо, Фидан, за незабываемо живые и интересные 4 часа в самом центре Стамбула! Очень дружеский и тёплый подход к туристам, комфортная атмосфера, а исторические факты звучали совсем не скучно и сухо, а потому даже прохладная погода не испортила впечатлений! Фидан, ещё раз спасибо за то, что помогла влюбиться в Стамбул :)))
10 февраля 2018
Эта была незабываемая экскурсия 😊нам очень понравилось все, очень довольны. столько впечатлений, особенно нам понравилась гид Фидан 😍мы ее очень благодарим за все, она бесподобный человек.
12 января 2018
Очень понравилась экскурсия. Грамотно, интересно и содержательно Спасибо большое!
10 января 2018
Мне очень понравилась экскурсия "Османское наследие Стамбула"! Я большая поклонница Великолепного века и получила все, что хотела и даже больше. Фидан прекрасно осведомлена о всех исторически важных событиях для Османской империи, хотя это кажется не возможным))) Она легко упорядочила в моих неглубоких познаниях всех султанов, поведала самые интересные, а порой неожиданные, удивительные и иногда даже забавные факты из их жизни. Показала все места, необходимые для создания полной картинки бытовой и светской жизни османских наследников. Ответила на все вопросы, которых было не мало. В общем получила массу впечатлений и осталась довольной. Всем рекомендую. Спасибо большое!
22 ноября 2017
К счастью, Фидан очень милый и приятный человек. Даже неловко писать отрицательный отзыв. Но экскурсия была на столько не профессиональна, что хочется уберечь время других или посоветовать лучше готовиться гиду. Информация подавалась какими-то странными порциями, «я вам об этом позже расскажу» или «жил был падишах». Складывалось впечатление, что человек просто всё забыл. Приходилось говорить, что почему же вы это или то не рассказываете. Для меня, как человека не смотревшего нашумевший сериал про султана Сулеймана была интересна история города, страны, султаната. Никаких особых фактов мы не услышали, а те что прозвучали приходилось выспрашивать. На какие-то вопросы по городу, звучало я вам потом расскажу или покажу. Нельзя сказать, что Фидан совсем неприятный человек. Мы мило общались и девушка довольно открыта и доброжелательна. Посадила нас на кораблик по Босфору, правда нам пришлось полтора часа ждать его отправления. Но, это моменты непрофессионализма и недостатка критики.
19 ноября 2017
Огромное спасибо Фидан, за проведённую экскурсию! Содержательно и небанально!
9 ноября 2017
Очень хорошая экскурсия. Хочу поблагодарить гида Фидан. Отлично организованна экскурсия длилась с 10-00 до 18-00. За это время мы увидели больше, чем мечтали. Очень хорошо подан сложный и объемный материал. Маршрут составляла специально под наши предпочтения. Совершенно не утомительно и интересно. Гид приняла нас очень тепло. Мы чувствовали себя её гостями. Потом ещё помогала и консультировала нас. Огромное ей спасибо. Большая удача попасть на такую экскурсию.

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