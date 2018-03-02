7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История 📖 Стамбула — это не только византийский период, но и век расцвета Османской империи. Тот самый «Великолепный век» — не случайно об этой вехе даже снят одноимённый сериал. Такое количество красивых историй о людских судьбах и архитектурных сооружениях знавало не каждое столетие, и, выудив их из староосманских архивов, я открою вам мусульманскую сторону Стамбула, не менее интересную, чем всё то, чем ещё богат древний город 🏙️ на Босфоре.

€ 150 за экскурсию

Что вас ожидает

Другая история Стамбула

Факты из истории города — классика любой обзорной экскурсии, но я познакомлю вас с известными фактами так, как видят их иностранцы, и так, как видят их сами турки. А вы сможете сравнить эти версии и глубже погрузиться в культуру мусульманского Стамбула и увидеть многое не глазами приезжего, а через восприятие людей, которые жили в городе в Великолепном веке. С моей помощью у вас получится распутать клубок разных нитей истории Стамбула, где переплелись османское и византийское, государственное и человеческое, кровавое и удивительно миролюбивое.

Дворцы падишахов и судьбы их обитателей

Вы узнаете, как шло строительство знаменитой Голубой мечети и на месте чего она возникла на самом деле, что случилось с византийскими фресками в Святой Софии и почему так произошло. Исследуете весь дворец Топкапы и его комнаты, а я расскажу истории про каждую колонну, столб и фонтанчик в нём, с которыми связаны красивые и часто кровавые легенды, покажу места, где убили Кёсем-султан — героиню сериала «Великолепный век» — и где почивал сам Сулейман Великолепный.

Турецкий антураж

Цветные узоры и изящное арабское письмо в мечетях, обилие красок на городских улицах и в сувенирных лавках погрузят вас в атмосферу Стамбула, расположившегося по обе стороны пролива с яркой голубо-зелёной водой. В Музее исламского искусства здесь выставлены тканые ковры ручной работы и массивные резные двери из Внутренней Анатолии, и можно пройтись прямо над лабиринтами бывшего ипподрома. Я расскажу о диковинках и достижениях исламского искусства, и своеобразная культура Стамбула, такая гармоничная и контрастная, станет вам гораздо ближе.

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