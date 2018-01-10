7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Османское наследие Стамбула

Путешествие в прошлое Османской империи через архитектуру и истории Стамбула. Откройте для себя культуру и тайны Великолепного века
История Стамбула оживает в экскурсии, посвященной османскому наследию. Участники узнают о строительстве Голубой мечети и судьбе византийских мозаик в Святой Софии. Посещение цистерны Феодосия раскроет секреты водоснабжения византийцев. Дворец Топкапы удивит легендами о его обитателях, включая трагическую судьбу Кёсем-султан.

Турецкий антураж с яркими узорами и живыми историями султанской семьи оставит незабываемые впечатления
4.5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические факты
  • 🏛 Посещение дворца Топкапы
  • 💧 Цистерна Феодосия
  • 🎨 Культура и искусство Османской империи
  • 📜 Легенды и реальные истории
Османское наследие Стамбула
Османское наследие Стамбула
Османское наследие Стамбула

Что можно увидеть

  • Голубая мечеть
  • Святая София
  • Дворец Топкапы
  • Цистерна Феодосия

Описание экскурсии

Другая история Стамбула. Я предложу вам сравнить два взгляда: как исторические события видят иностранцы и как видят их сами турки. А вы сможете взглянуть на известные факты не глазами приезжего, а через восприятие здешних людей.

Цистерна Феодосия, которая на 100 лет старше известной Базилики, но незаслуженно обходится стороной. Мы эту ошибку исправим! И выясним, где и зачем хранили воду византийцы.

Истории знаменитых мечетей. Я расскажу, как шло строительство Голубой мечети и на месте чего она возникла. А также что случилось с византийскими мозаиками в Святой Софии и почему это произошло.

Дворец Топкапы. Исследуем его комнаты и обсудим каждую колонну, столб и фонтанчик в нём, с которыми связаны красивые и часто кровавые легенды. Я покажу места, где убили Кёсем-султан и где почивал сам Сулейман Великолепный.

Турецкий антураж. Цветные узоры и изящное арабское письмо в оформлении мечетей, обилие красок на городских улицах и в сувенирных лавках погрузят вас в атмосферу аутентичного Стамбула.

Организационные детали

Мечети мы осматриваем снаружи.

Дополнительные расходы

  • Аренда наушников для экскурсии — €0,13
  • Билет во дворец Топкапы — €42 за чел.
  • Билет в Цистерну Феодосия — €17 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Я лицензированный гид в Стамбуле. На моих экскурсиях не будет нудных историй — вы не уснёте, это точно! Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно. Путь из варяг в
читать дальшеуменьшить

греки, а потом и в турки получится ярким и увлекательным. От идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил всё, и до сих пор хранит это в своей культуре! А я помогу понять и прочувствовать его.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
А
Мне очень понравилась экскурсия "Османское наследие Стамбула"! Я большая поклонница Великолепного века и получила все, что хотела и даже больше. Фидан прекрасно осведомлена о всех исторически важных событиях для Османской
читать дальшеуменьшить

империи, хотя это кажется не возможным))) Она легко упорядочила в моих неглубоких познаниях всех султанов, поведала самые интересные, а порой неожиданные, удивительные и иногда даже забавные факты из их жизни. Показала все места, необходимые для создания полной картинки бытовой и светской жизни османских наследников. Ответила на все вопросы, которых было не мало. В общем получила массу впечатлений и осталась довольной. Всем рекомендую. Спасибо большое!

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень хорошая экскурсия. Хочу поблагодарить гида Фидан. Отлично организованна экскурсия длилась с 10-00 до 18-00. За это время мы увидели больше, чем мечтали. Очень хорошо подан сложный и объемный материал.
читать дальшеуменьшить

Маршрут составляла специально под наши предпочтения. Совершенно не утомительно и интересно. Гид приняла нас очень тепло. Мы чувствовали себя её гостями. Потом ещё помогала и консультировала нас. Огромное ей спасибо. Большая удача попасть на такую экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?
O
Огромное спасибо за незабываемо живые и интересные 4 часа в самом центре Стамбула! Очень дружеский и тёплый подход к туристам, комфортная атмосфера, а исторические факты звучали совсем не скучно и сухо, а потому даже прохладная погода не испортила впечатлений! Фидан, ещё раз спасибо за то, что помогла влюбиться в Стамбул:)))
Вам был полезен этот отзыв?
П
Эта была незабываемая экскурсия 😊нам очень понравилось все, очень довольны. столько впечатлений, особенно нам понравилась гид Фидан😍мы ее очень благодарим за все, она бесподобный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Очень понравилась экскурсия.
Грамотно, интересно и содержательно Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Огромное спасибо за проведённую экскурсию!
Содержательно и небанально!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Османское наследие Стамбула»

Первые шаги в Стамбуле
Пешая
2.5 часа
455 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первые шаги в Стамбуле
Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы и Цистерна Базилика с профессиональным гидом
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
12 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €164 за всё до 5 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
3 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
€38 за человека
Дворец Топкапы и гарем: по следам «Великолепного века»
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Дворец Топкапы и гарем: по следам «Великолепного века»
Побывать в знаменитом и загадочном османском дворце
Начало: У дворца Топкапы
Завтра в 09:30
12 авг в 09:00
€39 за человека
Сердце империи - Дворец Топкапы
2.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце империи - Дворец Топкапы
Познакомиться с историей Османской империи в знаменитых резиденциях правителей
Начало: Рядом с дворцом Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 15:30, в пятницу и воскресенье в 09:30 и 15:30
Завтра в 15:30
12 авг в 15:30
€46 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €160 за группу