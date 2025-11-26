Мои заказы

Кадыкёй: аудиоэкскурсия по самому оживленному району Стамбула

Приглашаем на аудиопрогулку по Кадыкёю — району, где музыка, культура и история сливаются в живую симфонию! Начните у пристани с криков чаек, пройдитесь к вокзалу Хайдарпаша, загляните в театр Халдуна
Танера и пассаж Акмар, ощутите ритм Барной улицы и отдохните в парке Йогуртчу. Кульминация — Дом Барыша Манчо, где Восток встречается с Западом. Возьмите наушники и отправляйтесь в путешествие по необычному Стамбулу!

Описание аудиогида

Кадыкёй: музыкальное сердце Стамбула Кадыкёй — это не просто район, а живая симфония музыки, культуры и истории. Во время этой аудиопрогулки вы пройдёте по его оживлённым улицам, где оперные театры, рок-бары и уличные музыканты рассказывают свою историю. Маршрут аудиопрогулки • Пристань Кадыкёй — начало путешествия под крики чаек и гудки паромов.
  • Вокзал Хайдарпаша — величественные ворота в Анатолию с историями о султанах, пожарах и забытых памятниках.
  • Сцена Халдуна Танера — театр в здании бывшего фруктового рынка.
  • Пассаж Акмар — культовое место для любителей рока и металла.
  • Церковь Сурп Таковар — точка, где музыка и вера переплетаются необычным образом.
  • Барная улица — ритм ночной жизни Кадыкёя.
  • Парк Йогуртчу — отдых у Лягушачьего ручья, превратившегося из болота в зелёный оазис.
• Дом Барыша Манчо — знакомство с жизнью и творчеством легендарного музыканта. Для кого подойдёт Экскурсия идеально подойдёт любителям музыки и культуры, желающим увидеть необычную сторону Стамбула. Всё, что вам нужно, — наушники и немного любопытства. Кадыкёй сделает остальное. Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать. Некоторые места могут иметь ограниченный доступ, но звуки и истории Кадыкёя проведут вас через это путешествие. Важная информация:
  • Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать.
  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
  • Установите мобильное приложение We.
  • Go.
  • Trip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» скачайте аудиогид на телефон.
  • Аудиогид начнётся автоматически в первой точке маршрута, истории будут включаться в нужных местах с помощью геолокации.
  • Если экскурсия куплена для нескольких человек, перешлите ссылку.
  • Возьмите с собой наушники и пауэрбэнк.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал Хайдарпаша на пристани Стамбула
  • Халдун Танер
  • Пассаж Акмар
  • Статуя быка
  • Улица Кадифе, более известная как Барная улица
  • Церковь Айя-Триада
  • Парк Йогуртчу
  • Дом Барыша Манчо
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Наушники
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Haydarpasa Train Station, Rasimpaşa, 34716 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
Завершение: Caferağa, Hüseyin Bey Sk. No:3, 34710 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

