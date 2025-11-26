Кадыкёй: аудиоэкскурсия по самому оживленному району Стамбула

Приглашаем на аудиопрогулку по Кадыкёю — району, где музыка, культура и история сливаются в живую симфонию! Начните у пристани с криков чаек, пройдитесь к вокзалу Хайдарпаша, загляните в театр Халдуна
Описание аудиогида
Кадыкёй: музыкальное сердце Стамбула Кадыкёй — это не просто район, а живая симфония музыки, культуры и истории. Во время этой аудиопрогулки вы пройдёте по его оживлённым улицам, где оперные театры, рок-бары и уличные музыканты рассказывают свою историю. Маршрут аудиопрогулки • Пристань Кадыкёй — начало путешествия под крики чаек и гудки паромов.
- Вокзал Хайдарпаша — величественные ворота в Анатолию с историями о султанах, пожарах и забытых памятниках.
- Сцена Халдуна Танера — театр в здании бывшего фруктового рынка.
- Пассаж Акмар — культовое место для любителей рока и металла.
- Церковь Сурп Таковар — точка, где музыка и вера переплетаются необычным образом.
- Барная улица — ритм ночной жизни Кадыкёя.
- Парк Йогуртчу — отдых у Лягушачьего ручья, превратившегося из болота в зелёный оазис.
Дом Барыша Манчо — знакомство с жизнью и творчеством легендарного музыканта. Для кого подойдёт Экскурсия идеально подойдёт любителям музыки и культуры, желающим увидеть необычную сторону Стамбула. Всё, что вам нужно, — наушники и немного любопытства. Кадыкёй сделает остальное. Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать. Некоторые места могут иметь ограниченный доступ, но звуки и истории Кадыкёя проведут вас через это путешествие. Важная информация:.
- Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать.
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» скачайте аудиогид на телефон.
- Аудиогид начнётся автоматически в первой точке маршрута, истории будут включаться в нужных местах с помощью геолокации.
- Если экскурсия куплена для нескольких человек, перешлите ссылку.
- Возьмите с собой наушники и пауэрбэнк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал Хайдарпаша на пристани Стамбула
- Халдун Танер
- Пассаж Акмар
- Статуя быка
- Улица Кадифе, более известная как Барная улица
- Церковь Айя-Триада
- Парк Йогуртчу
- Дом Барыша Манчо
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Наушники
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Haydarpasa Train Station, Rasimpaşa, 34716 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
Завершение: Caferağa, Hüseyin Bey Sk. No:3, 34710 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
