Экскурсии по районам

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по районам» в Стамбуле, цены от €156. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увидеть Стамбул
На машине
19 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Прогулка по Азиатскому Стамбулу
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Азиатскому Стамбулу
Начало: Встречаемся на прибрежной площади Ускюдар
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
156 за всё до 5 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
Пешая
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лев
    20 июня 2024
    Увидеть Стамбул
    Мы остались очень довольны экскурсией! За один день мы увидели так много: побывали в европейской и в азиатской частях Стамбула,
    читать дальше

    посетили главные мечети города, посмотрели интересные улицы в центре. Наш гид Валерий не перегружал нас излишней информацией, а сумел вовремя, по ходу экскурсии, обращать внимание только на самое важное. А в качестве «бонуса» уже после экскурсии проводил нас до тех мест и памятников, которые мы хотели посмотреть самостоятельно. Всем рекомендуем эту экскурсию с Валерием!

  • Ю
    Юлия
    13 июня 2024
    Увидеть Стамбул
    Очень понравилась экскурсия, прекрасный гид, рассказывал все очень интересно
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Увидеть Стамбул
    Экскурсия была интересная, насыщенная, эмоциональная!! в очень удобном для меня формате- индивидуальная! Благодарю Валерия, за прекрасный день в Стамбуле!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Экскурсии по районам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увидеть Стамбул
  2. Прогулка по Азиатскому Стамбулу
  3. Неизведанный азиатский Стамбул
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Голубая мечеть
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Истикляль
  10. Девичья башня
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Экскурсии по районам" можно забронировать 3 экскурсии от 156 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Экскурсии по районам», 19 ⭐ отзывов, цены от €156. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам