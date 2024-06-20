1 чел.
По популярности
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Азиатскому Стамбулу
Начало: Встречаемся на прибрежной площади Ускюдар
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€156 за всё до 5 чел.
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛев20 июня 2024Мы остались очень довольны экскурсией! За один день мы увидели так много: побывали в европейской и в азиатской частях Стамбула,
- ЮЮлия13 июня 2024Очень понравилась экскурсия, прекрасный гид, рассказывал все очень интересно
- ЕЕкатерина2 июня 2024Экскурсия была интересная, насыщенная, эмоциональная!! в очень удобном для меня формате- индивидуальная! Благодарю Валерия, за прекрасный день в Стамбуле!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Экскурсии по районам»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
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