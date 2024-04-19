Главные ингредиенты нашей экскурсии — роскошь дворца Долмабахче, легенды Девичьей башни, ароматы восточного базара и очарование антикварных улочек Кадыкея. По воде вы перенесетесь из европейской части Стамбула в азиатскую, исследуете богемный район города с яркими кафе, бутиками и граффити, а в финале узнаете о жизни султанского дворца и самостоятельно его посетите.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Изумительный дворец Долмабахче (внешний осмотр)

В конце прогулки окажемся около крупнейшего дворца на берегу Босфора. Здесь вы погрузитесь в быт османских султанов и исторические события. Об этом я расскажу снаружи, а также подскажу, на что обратить внимание внутри: детали интерьеров и архитектуры от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний. Затем мы расстанемся, и вы уже самостоятельно отправитесь осматривать Долмабахче.

Возможно посещение дворца группой до 10 человек с профессиональным лицензированным гидом. Вы увидите всё великолепие внутреннего убранства дворца османских султанов, услышите рассказ о людях, когда-то здесь проживавших, и великих событиях от гида-историка.

Панорамы Босфора и легенда Девичьей башни

В первой части экскурсии мы отправимся в азиатскую часть города: пересекая величественный Босфор, вы увидите культовые достопримечательности с интересного ракурса и охватите взглядом панораму города. По пути нас встретит Девичья башня — еще один символ Стамбула, который стоит на крохотном острове посреди пролива. Вместе мы разберемся, чем знаменито это место, и обсудим связанные с ним легенды.

Атмосферный Кадыкёй

Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного. Мы заглянем на местный рынок, где продают рыбу, фрукты, турецкую пиццу, фаршированные мидии и другие «флагманы» турецкого стрит-фуда. Пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов. Рассмотрим граффити, которые красуются на многих домах. А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — 160 евро (предоплата — 40 евро).

Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу.

Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 16:00, не работает по понедельникам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама

Дополнительные расходы