Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче

Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
Главные ингредиенты нашей экскурсии — роскошь дворца Долмабахче, легенды Девичьей башни, ароматы восточного базара и очарование антикварных улочек Кадыкея.

По воде вы перенесетесь из европейской части Стамбула в азиатскую, исследуете богемный район города с яркими кафе, бутиками и граффити, а в финале узнаете о жизни султанского дворца и самостоятельно его посетите.
4.92
164 отзыва
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Изумительный дворец Долмабахче (внешний осмотр)

В конце прогулки окажемся около крупнейшего дворца на берегу Босфора. Здесь вы погрузитесь в быт османских султанов и исторические события. Об этом я расскажу снаружи, а также подскажу, на что обратить внимание внутри: детали интерьеров и архитектуры от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний. Затем мы расстанемся, и вы уже самостоятельно отправитесь осматривать Долмабахче.

Возможно посещение дворца группой до 10 человек с профессиональным лицензированным гидом. Вы увидите всё великолепие внутреннего убранства дворца османских султанов, услышите рассказ о людях, когда-то здесь проживавших, и великих событиях от гида-историка.

Панорамы Босфора и легенда Девичьей башни

В первой части экскурсии мы отправимся в азиатскую часть города: пересекая величественный Босфор, вы увидите культовые достопримечательности с интересного ракурса и охватите взглядом панораму города. По пути нас встретит Девичья башня — еще один символ Стамбула, который стоит на крохотном острове посреди пролива. Вместе мы разберемся, чем знаменито это место, и обсудим связанные с ним легенды.

Атмосферный Кадыкёй

Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного. Мы заглянем на местный рынок, где продают рыбу, фрукты, турецкую пиццу, фаршированные мидии и другие «флагманы» турецкого стрит-фуда. Пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов. Рассмотрим граффити, которые красуются на многих домах. А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — 160 евро (предоплата — 40 евро).
  • Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу.
  • Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 16:00, не работает по понедельникам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама

Дополнительные расходы

  • Входные билеты и общественный транспорт оплачиваются дополнительно
  • По желанию возможно посещение с лицензированным гидом-историком дворца Долмабахче+гарем+музей Живописи — 1050 лир/взрослые. Экскурсия рассчитана на группу до 10 участников.
  • По вашему желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом либо возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 164 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Сергей)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Анастасия)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Moltchanov)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Moltchanov)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Арюна)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Ярослав)Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче (Адэля)
Л
19 апр 2024
Поменяли гида, не согласовав со мной. Это большой минус. Ожидали экскурсию с Михаилом, как с клиентоориентированным гидом.
Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте Лилия!
Мы гида не меняли
На нашей главной странице указано что я представляю агентство и команду гидов
Я ни когда не проводил экскурсии и не провожу
С уважением Михаил
Сергей
13 апр 2024
Все прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так и про современность страны. Маршрут немного скорректировали по нашей просьбе. В общем, рекомендую.
Все прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так иВсе прошло отлично. Гид Дурия замечательно рассказала как про историю Турции, Стамбула, основных достопримечательностей, так и
М
29 мар 2024
Экскурсию проводила молоденькая девушка по имени Айчехра. Несмотря на юный возраст, гид прекрасно знает историю Стамбула, отлично говорит по русски. Единственный нюанс данной экскурсии - непосещение гидом дворца Долмабахче, что
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в принципе не очень удобно. Вкратце гид рассказывает про дворец на улице, а потом самостоятельно заходишь на территорию дворца и всё смотришь. На мой взгляд, здесь имеется небольшая недоработка организатора, поскольку самостоятельно ходить по помещениям дворца не очень интересно, тем более что отсутствуют описания на русском языке!

Я
27 мар 2024
Все понравилось! Спасибо нашему гиду Тахиру, было интересно.
A
24 мар 2024
У нас остались очень плохие впечатления от экскурсии. Из трех заявленных локаций на Кадыкёй гид нас не повез, так как ничего интересного мы там не увидим. В Долмабахче отвез по
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требованию. Даже билеты не помог купить, ушел пить кофе. Во дворце взяли аудиогид. Экскурсия свелась к посещению смотровой площадки и улицы с магазинами, откуда мы просто сбежали. Ну не любим мы магазины на экскурсиях. Гид по имени Тахир совершенно не знал историю Турции и тем более Стамбула (2 года в Стамбуле), зато рассказывал байки о турецких мужчинах и древнегреческих мифах. Было противно.

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Уважаемый гость Анна,

Благодарим вас за обратную связь. Очень жаль, что возникло недопонимание. Хотелось бы прояснить некоторые вопросы, которые вы подняли.

Мы
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уделяем большое внимание обучению наших гидов, чтобы уверенно предоставлять высокий уровень обслуживания. Наши гиды имеют подтвержденную профессиональную аттестацию и получают отличные отзывы от всех туристов, с которыми работали. Это касается и Тахира, который является одним из лучших наших экскурсоводов.

Все гиды строго следует программе экскурсии, информация о ней есть на сайте и дополнительно обсуждается с гостями. В программе подробно прописаны объекты посещения, в том числе и торговые улицы. Мы всегда готовы выслушать пожелания и внести изменения в рамках доступных нам ресурсов, если это возможно и не нарушает общий план экскурсии, однако, это следует обговаривать заблаговременно.

По полученной нами информации вы несколько раз требовали поменять объекты посещения уже во время экскурсии. Мы пошли вам навстречу, но также сообщили, что у нас нет возможности бесконечно варьировать программу, согласованную заранее, и подстраиваться под каждое новое пожелание, к тому же выраженное в приказной форме.

Что касается дворца Долмабахче, то мы заранее, до начала экскурсии, сообщили, что он работает до 16.00, мы всегда стараемся предупредить клиентов об ограничениях и время работы объектов, чтобы избежать неприятных ситуаций. Сама экскурсия закончилась в 17.00, поэтому никакой помощи в приобретении билетов гид предоставить не мог.

Мы постараемся в будущем еще более подробно обсуждать с нашими гостями программу экскурсий до их начала и по возможности учитывать возникшие пожелания.

Благодарим вас за обратную связь, и надеемся, что вы рассмотрите возможность еще одной познавательной экскурсии с нашими гидами и получите позитивный опыт, который запомнится вам надолго.

С уважением,
Михаил

Татьяна
10 мар 2024
Спасибо огромное гиду Тахиру! Мы были в Стамбуле буквально пару дней, поэтому в первый же день решили воспользоваться помощью гида, что бы максимально полно увидеть Стамбул. Так как жили в
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историческом центре, то за исключением переправы через Босфор прошли весь путь пешком. Благодаря этому, не пришлось стоять в пробках и не пропустили ни одну достопримечательность. Конечно самим нам бы не удалось так построить маршрут. Помимо этого благодарны Тахиру за его открытость и душевность, к концу нашей прогулки было ощущение, что город нам показывал наш друг, с которым знакомы уже давно! Так же Тахир пррекомендовал нам, куда стоит сходить на следующий день и рассказал как и откуда будет проще доехать, а где лучше пройтись пешком.

А
3 мар 2024
Экскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные от центра райны, куда самим при первом посещении Стамбула, добраться проблематично. Инга нам показала все
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основные маршруты, рассказала, как доехать в нужные нам локации, купила и научила пользоваться Истамбул картой. Гуляли целый день, получили много исторически интересной
информации. Гид отвечала на все наши вопросы и рассказывала о современной жизни в Стамбуле. Показала красивейшие улочки, познакомила с местными рынками)
Спасибо огромное Инге за незабываемый день в Стамбуле.

Экскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные отЭкскурсию для нас проводила Инга. Очень приятная и доброжелательная. С гидом мы хотели посмотреть отдаленные от
Екатерина
1 мар 2024
Приятная экскурсия с Ингой. Было интересно, атмосферно, узнали про то, как живут местные в Стамбуле, и где самый вкусный сан-себастьян.
Moltchanov
29 фев 2024
Отличный день в Стамбуле, немного изменили маршрут так как кое что уже ранее видели. Тахир был очень внимателен и к нашим детям и например на пароме предложил кормить чаек на верхней палубе, купил хлеб и очень весело с малышами покормил птиц
Отличный день в Стамбуле, немного изменили маршрут так как кое что уже ранее видели. Тахир былОтличный день в Стамбуле, немного изменили маршрут так как кое что уже ранее видели. Тахир был
Д
25 фев 2024
Экскурсия отличная! Спасибо большое Тахиру!!!
А
23 фев 2024
Спасибо большое Тахиру! Экскурсия была не запланированная, так сказать экстренная. Нужно было посмотреть Стамбул за пару часов. Задача выполнена гидом на отлично. Самостоятельно изучить места тяжеловато будет самостоятельно, поэтому рекомендую обратиться к гиду.
Спасибо большое Тахиру! Экскурсия была не запланированная, так сказать экстренная. Нужно было посмотреть Стамбул за пару
Дарья
4 ноя 2023
Большое спасибо Диане за прекрасную экскурсию, огромное количество интересных фактов, и большую любовь к своему делу и туристам!
Е
9 окт 2023
Экскурсовод Лиля провела нам отличную экскурсию!
Очень интересно построен рассказ, на все интересующие вопросы мы смогли получить ответ, нам очень понравилось!

Единственный момент учесть, не всегда было хорошо слышно речь по пути, поскольку улицы довольно шумные.
Ю
8 окт 2023
Экскурсию провела Лиля, очень приятная девушка и отличный рассказчик. Узнали подробную историю города, но сам маршрут показался скомканным, мало посетили интересных мест.
Sergei
1 окт 2023
Спасибо большое прекрасному экскурсоводу - Лиле! Отличный маршрут, великолепные исторические знания Лили сделали экскурсию очень интересной. Оценили ее внимательность, доброжелательность и чувство юмора! Обязательно приедем ещё и посмотрим другие достопримечательности с таким чудесным специалистом!

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