По воде вы перенесетесь из европейской части Стамбула в азиатскую, исследуете богемный район города с яркими кафе, бутиками и граффити, а в финале узнаете о жизни султанского дворца и самостоятельно его посетите.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Изумительный дворец Долмабахче (внешний осмотр)
В конце прогулки окажемся около крупнейшего дворца на берегу Босфора. Здесь вы погрузитесь в быт османских султанов и исторические события. Об этом я расскажу снаружи, а также подскажу, на что обратить внимание внутри: детали интерьеров и архитектуры от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний. Затем мы расстанемся, и вы уже самостоятельно отправитесь осматривать Долмабахче.
Возможно посещение дворца группой до 10 человек с профессиональным лицензированным гидом. Вы увидите всё великолепие внутреннего убранства дворца османских султанов, услышите рассказ о людях, когда-то здесь проживавших, и великих событиях от гида-историка.
Панорамы Босфора и легенда Девичьей башни
В первой части экскурсии мы отправимся в азиатскую часть города: пересекая величественный Босфор, вы увидите культовые достопримечательности с интересного ракурса и охватите взглядом панораму города. По пути нас встретит Девичья башня — еще один символ Стамбула, который стоит на крохотном острове посреди пролива. Вместе мы разберемся, чем знаменито это место, и обсудим связанные с ним легенды.
Атмосферный Кадыкёй
Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного. Мы заглянем на местный рынок, где продают рыбу, фрукты, турецкую пиццу, фаршированные мидии и другие «флагманы» турецкого стрит-фуда. Пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов. Рассмотрим граффити, которые красуются на многих домах. А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — 160 евро (предоплата — 40 евро).
- Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу.
- Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 16:00, не работает по понедельникам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама
Дополнительные расходы
- Входные билеты и общественный транспорт оплачиваются дополнительно
- По желанию возможно посещение с лицензированным гидом-историком дворца Долмабахче+гарем+музей Живописи — 1050 лир/взрослые. Экскурсия рассчитана на группу до 10 участников.
- По вашему желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Мы гида не меняли
На нашей главной странице указано что я представляю агентство и команду гидов
Я ни когда не проводил экскурсии и не провожу
С уважением Михаил
Благодарим вас за обратную связь. Очень жаль, что возникло недопонимание. Хотелось бы прояснить некоторые вопросы, которые вы подняли.
Мы
Очень интересно построен рассказ, на все интересующие вопросы мы смогли получить ответ, нам очень понравилось!
Единственный момент учесть, не всегда было хорошо слышно речь по пути, поскольку улицы довольно шумные.