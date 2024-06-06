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индивидуальные экскурсии по городу, поэтому мне есть с чем сравнить. Маршрут был не избитый, самостоятельно я бы точно не попала во многие месте, тем более в первый раз в Стамбуле. Гид максимально открытая, умная и интересная девушка. Рассказала мне много не только об истории Стамбула, но и о жизни местных, их менталитете и традициях. Что опять же очень ценно, поскольку зачастую складывается определённый стереотип о новой стране Ещё большой плюс, что была возможность скорректировать маршрут. Часть достопримечательностей я посмотрела ранее самостоятельно, и мы не тратили на них время. Стамбул - прекрасный и многогранный город. Надеюсь, что это не последняя моя поездка. Всем желаю прекрасного отдыха)))