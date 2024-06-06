1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Район Кадыкёй — расположенный в азиатской части города, он не может похвастаться обилием достопримечательностей»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
«Кадыкёй — один из старейших районов Стамбула»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
«Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь»
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«Очаровательный и вкусный Кадыкёй»
Завтра в 10:00
9 июня в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
«Оказавшись в районе Кадыкей, вы не встретите толпы суетливых туристов, зато сполна прочувствуете атмосферу динамичного, беззаботного, аутентичного района, где люди умеют наслаждаться жизнью»
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
«Прогулка-квест начнется на пристани Кадыкёй, откуда открывается чудесный вид на полуостров»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
«Кадыкей, лежащий по другую сторону Босфора, будет приветствовать вас необыкновенной атмосферой района и воздухом, наполненным свежестью моря, запахом специй и кофе»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Встретившись на причале европейской части города, мы переправимся на кораблике в азиатский район Кадыкей»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
«Сменив Европу на Азию, мы прогуляемся до набережной Кадыкей, где сядем на пароход и вернемся в Европу морем— как сделал это в своё время царь Визант — основатель Византия-Константинополя-Стамбула»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€148 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
«Часть 4: Кадыкёй — арт-история Азии»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
«Мы исследуем престижный, уютный и цивилизованный район Кадыкей: здесь есть и старинная архитектура, и граффити, и бурлящий рынок со свежей рыбой»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Полюбить ракы, отыскать свое мезе и попробовать самый странный суп в вашей жизни
Начало: У пристани Кадыкёй
«Мы встретимся на пристани Кадыкёй»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
«Кадыкёй удивит вас стильными кафе, граффити и модными людьми»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
«Район Кадыкей — современная часть Стамбула, где живет светская часть населения города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
«За колоритными снимками мы отправимся в азиатский Кадыкей и его район Мода — один из самых современных и уютных уголков Стамбула»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
«А на той стороне вас ждет старинный район Кадыкёй: обилие антикварных лавок, галерей, бутиков с товарами ручной работы и дизайнерской одеждой»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Местные Базары Стамбула
Начало: По договорённости
«Вы сможете посетить рынки Рынок Чаршамба, Кадыкёй, Ортакёй, рынок у площади Эминёню и рынок на площади Беязыт»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«🍦 Лучшее мороженое и чай в красивом паркеВ красивом молодежном и одновременно древнем районе Кадыкёй вы отведаете восхитительное мороженое, правда, немного постояв в очереди — за ним приезжают «со всех волостей»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: исследуйте два континента за день
Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Далее отправитесь исследовать колоритный район Кадыкей: увидите православную церковь великомученицы Евфимии, статую бронзового быка, оперный театр и армянскую церковь Сурб Такавор»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
224€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
«Район Кадыкей — мой родной квартал, где я знаю каждый уголок»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
«Прогулку начинаем с районов Зейрек и Балат, после чего на речном трамвайчике отправляемся по Босфору в Кадыкёй, где продолжаем пешую прогулку»
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«🎉 Кадыкёй — наша последняя точка маршрута»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Посетить «турецкий Версаль» и атмосферный Кадыкёй, где зародился османский Ренессанс
Начало: У дворца Долмабахче
«Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно
Начало: на пристани Кадыкёй
«познакомиться с колоритом азиатского района Кадыкёй и его молодёжной части — района Моды»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:30
€77 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
«Район Кадыкёй — это Стамбул с пикантной ноткой Азии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
5 часов
Европейская и Азиатская части Стамбула
Начало: Rüstem Paşa, Египетский базар, 34116 Fatih/İstanbu
«Долмабахче, Кадыкёй и Босфор — нетипичные места величественного Стамбула, посетив которые, вы сможете ощутить атмосферу самобытного района местности, миновать необычайной красоты пролив и почувствовать себя частичкой бытия османских султанов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
470€282 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красоты Анатолийского берега
Начало: Центральная площадь Кадыкёй
«Захватывающий Кадыкёй и аутентичный Кузгунждук»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Увидеть резиденцию султанов и по Босфору прокатиться до самой богемной части города
Начало: У дворца Топкапы
«Район Кадыкёй покажет вам совершенно другую сторону Стамбула — спокойную, красочную и очень творческую»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
€208 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: волшебная Азия
Познакомимся с волшебной азиатской частью Стамбула - многоликой и удивительной
Начало: Одна из остановок трамвая номер 1
«А потом мгновенно вернётесь в сегодняшний день — оказавшись в современном богемном районе Кадыкёй»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
128€109 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На следующий, я выбрал Омера,
- ММари6 июня 2024Омер, пишу запоздало, но вы меня просите! Я каждый день вспоминаю о Стамбуле, о нашей семейной экскурсии с вами, вы замечательный
- ННадежда5 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
- ООльга4 июня 2024У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
- ДДмитрий4 июня 2024Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
- ААлина3 июня 2024Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
- ИИрина1 июня 2024Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Гид - Сулу. Всё прошло на высоком уровне. Я часто путешествую, и всегда стараюсь брать
- ММария25 мая 2024Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
- ЭЭлана23 мая 2024У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем всем своим друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Кадыкёй»
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