Красочное многообразие Стамбула: от посещения могилы знаменосца Пророка Мухаммеда в консервативном Эйюп Султане и панорамных видов с площадки Пьер Лоти до прогулки по улочкам Балата.

Насладитесь турецким чаем и местными сладостями, открывая для себя духовные и культурные сокровища города. Эта экскурсия подарит вам понимание истории и современной жизни Стамбула.
Описание экскурсии

Приглашаю вас на экскурсию «Колорит, еда, религии…», которая раскроет перед вами неповторимый облик Стамбула. Начнем наше путешествие из исторического района Каракёй и отправимся вдоль живописной бухты Золотой Рог к консервативному Эйюп Султану. Здесь вы посетите могилу знаменосца Пророка Мухаммеда и попробуете местные сладости, приготовленные по рецептам XIX века. Далее на фуникулёре или пешком мы поднимемся к панорамной площадке Пьер Лоти, где вас ждут турецкий чай и кофе с увлекательными историями. Исследуйте духовное наследие города, посетив Вселенский Патриархат и металлическую Болгарскую православную церковь. Завершим путь прогулкой по колоритным улочкам района Балата, возвращаясь в Каракёй. Этот тур познакомит вас с многогранностью Стамбула, его культурой и историей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Эюр Султан
  • Панорамная площадка Пьер Лоти
  • Металлическая церковь Св. Стефана
  • Вселенский Патриархат и церковь Георгия Победоносца
  • Район Балат
  • Район Каракёй
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Билеты на проезд в общественном транспорте (паром, фуникулёр, трамвай)
Что не входит в цену
  • Расходы на еду оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индивидуально, по договорённости
Завершение: Причал Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

