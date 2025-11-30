Красочное многообразие Стамбула: от посещения могилы знаменосца Пророка Мухаммеда в консервативном Эйюп Султане и панорамных видов с площадки Пьер Лоти до прогулки по улочкам Балата.
Насладитесь турецким чаем и местными сладостями, открывая для себя духовные и культурные сокровища города. Эта экскурсия подарит вам понимание истории и современной жизни Стамбула.
Описание экскурсииПриглашаю вас на экскурсию «Колорит, еда, религии…», которая раскроет перед вами неповторимый облик Стамбула. Начнем наше путешествие из исторического района Каракёй и отправимся вдоль живописной бухты Золотой Рог к консервативному Эйюп Султану. Здесь вы посетите могилу знаменосца Пророка Мухаммеда и попробуете местные сладости, приготовленные по рецептам XIX века. Далее на фуникулёре или пешком мы поднимемся к панорамной площадке Пьер Лоти, где вас ждут турецкий чай и кофе с увлекательными историями. Исследуйте духовное наследие города, посетив Вселенский Патриархат и металлическую Болгарскую православную церковь. Завершим путь прогулкой по колоритным улочкам района Балата, возвращаясь в Каракёй. Этот тур познакомит вас с многогранностью Стамбула, его культурой и историей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Эюр Султан
- Панорамная площадка Пьер Лоти
- Металлическая церковь Св. Стефана
- Вселенский Патриархат и церковь Георгия Победоносца
- Район Балат
- Район Каракёй
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Билеты на проезд в общественном транспорте (паром, фуникулёр, трамвай)
Что не входит в цену
- Расходы на еду оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индивидуально, по договорённости
Завершение: Причал Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
