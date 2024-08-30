Собор Святой Софии, он же Айя-София — самая посещаемая достопримечательность Стамбула.
С нами вы попадёте в величественное здание без очередей — и будете восхищены красотой его убранства и царящей внутри атмосферой. Мы расскажем историю этого места и объясним, как сочетаются здесь разные эпохи, культуры и религии.
С нами вы попадёте в величественное здание без очередей — и будете восхищены красотой его убранства и царящей внутри атмосферой. Мы расскажем историю этого места и объясним, как сочетаются здесь разные эпохи, культуры и религии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:30
Описание билета
Вы рассмотрите грандиозное строение и оцените его невероятную архитектуру. Познакомитесь с историей раннего христианства и культурой древнего Константинополя. Поймёте, почему это место — восьмое чудо света. А ещё узнаете:
- Сколько раз разрушался и восстанавливался собор
- Когда здание стало мечетью, а когда — музеем
- Как переводится с греческого «айя-софия»
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Собор Святой Софии — €25 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:30
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rasim — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1238 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Nigora
30 авг 2024
Али очень умный, грамотный, вежливый гид, профессионал в своей области. Свободно знает историю всех мечетей расположенных в Стамбуле, историю города Стамбула, а также историю Османской империи. По мимо Айя Сафии рассказал очень много интересных фактов о Турции, а также вежливо и грамотно отвечал на все наши вопросы.
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