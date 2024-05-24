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все очень понравилось- Стамбул прекрасен, и Вероника рассказала интересные истории из жизни современного города, показала местные рестораны и кафе. Мы попробовали вкусную необычную баклаву с турецким чаем и турецкие уличные бургеры с айраном. Потом мы прогулялись до «пьяной лестницы» популярной среди местной молодежи и прокатились на пароме до азиатской части Стамбула. Все было хорошо спланировано и, проходив весь день, мы совершенно не устали. Вероника также проводит автомобильные экскурсии до мест, куда проблематично добраться на общественном транспорте. В следующий раз мы обязательно воспользуемся. Если историческую часть города вы уже знаете, то эта экскурсия откроет для вас Стамбул совершенно с другой стороны.