1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за человека
Аудиогид
2 часа
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€9.60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 мая 2024Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
- EEkaterina23 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
- LLarisa21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
- ВВадим28 января 2024Фото прогулка: Стамбул под другим угломЯ в восторге от результата! Кервен отличный фотограф и приятный собеседник! Показал интересные места! Фото 🔥🔥🔥
- ННаталья15 января 2024Фото прогулка: Стамбул под другим угломЗамечательная экскурсия! Кервен замечательный экскурсовод и фотограф! Все прошло на отлично! Прогулка была очень интересной и познавательной! Рекомендую.
- EELENA22 января 2023Такой разный СтамбулПрекрасно провели время с Ольгой. Было очень интересно! Спасибо!
- ЕЕвгений5 октября 2021Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле TwizyНеобычное путешествие! Очень понравилось. Гид Caglayan великолепен. Окунуться в жизнь настоящего Стамбула, раствориться в трафике большого города на маленьких, но
- ППавел28 сентября 2021Фотосессия прошла по предложенному маршруты. У нас были свои пожелания по добавлению мест, фотограф провёл согласно нашим пожеланиям.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Каракёй»
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