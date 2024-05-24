Район Каракёй – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Каракёй» в Стамбуле, цены от €9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за человека
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9.60 за человека
Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
290 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
  • E
    Ekaterina
    23 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
    читать дальше

    все очень понравилось- Стамбул прекрасен, и Вероника рассказала интересные истории из жизни современного города, показала местные рестораны и кафе. Мы попробовали вкусную необычную баклаву с турецким чаем и турецкие уличные бургеры с айраном. Потом мы прогулялись до «пьяной лестницы» популярной среди местной молодежи и прокатились на пароме до азиатской части Стамбула. Все было хорошо спланировано и, проходив весь день, мы совершенно не устали. Вероника также проводит автомобильные экскурсии до мест, куда проблематично добраться на общественном транспорте. В следующий раз мы обязательно воспользуемся. Если историческую часть города вы уже знаете, то эта экскурсия откроет для вас Стамбул совершенно с другой стороны.

  • L
    Larisa
    21 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
    читать дальше

    видом на Босфор. Да и в принципе вся прогулка была интересная, подчерпнули много нового. Рады что нашли такого гида и эту экскурсию))

  • В
    Вадим
    28 января 2024
    Фото прогулка: Стамбул под другим углом
    Я в восторге от результата! Кервен отличный фотограф и приятный собеседник! Показал интересные места! Фото 🔥🔥🔥
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Фото прогулка: Стамбул под другим углом
    Замечательная экскурсия! Кервен замечательный экскурсовод и фотограф! Все прошло на отлично! Прогулка была очень интересной и познавательной! Рекомендую.
  • E
    ELENA
    22 января 2023
    Такой разный Стамбул
    Прекрасно провели время с Ольгой. Было очень интересно! Спасибо!
  • Е
    Евгений
    5 октября 2021
    Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy
    Необычное путешествие! Очень понравилось. Гид Caglayan великолепен. Окунуться в жизнь настоящего Стамбула, раствориться в трафике большого города на маленьких, но
    читать дальше

    шустрых электрокарах! Здорово! Переплыть 2 раза на пароме из Европы в Азию, посмотреть виды на Босфор с обоих берегов. Покушать в очень вкусном и не дорогом ресторане. Нам очень понравилось. Спасибо отдельное Caglayan! Составил программу пребывания в городе, порекомендовал рестораны. Рекомендую.

  • П
    Павел
    28 сентября 2021
    Профессиональная фотосессия в Стамбуле
    Фотосессия прошла по предложенному маршруты. У нас были свои пожелания по добавлению мест, фотограф провёл согласно нашим пожеланиям.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Каракёй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
  2. Профессиональная фотосессия в Стамбуле
  3. Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
  4. Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Каракёй" можно забронировать 4 экскурсии от 9 до 290. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Район Каракёй», 41 ⭐ отзыв, цены от €9. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам