Район Балат – экскурсии в Стамбуле

Найдено 34 экскурсии в категории «Район Балат» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Фотосвидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
50 отзывов
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Живописная красота трущоб Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
170 отзывов
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по самобытному Балату
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
25 отзывов
Фотопрогулка по самобытному Балату
Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках
Начало: Eminonu tramvay station
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Стамбул по-новому
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230127 за всё до 4 чел.
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250175 за всё до 4 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Византийские храмы Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
125 за всё до 4 чел.
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Расписание: 7/24
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
110 за всё до 3 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 4 чел.
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
88 отзывов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий и таинственный Балат
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий и таинственный Балат
Начало: Остановка «Фенер» (Balat, Mürselpaşa Cd. No:2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 за всё до 5 чел.
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
2 отзыва
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
199180 за всё до 2 чел.
По следам православной Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Стамбул для любопытных
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Стамбул для любопытных
Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети
Начало: В районе Египетского базара
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160144 за всё до 4 чел.
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Прогуляться по самым атмосферным районам города и проникнуться местным образом жизни
Начало: Остановка автобуса Фенер
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
130 за всё до 3 чел.
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
12 отзывов
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 за человека
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
70 за человека
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
4 часа
24 отзыва
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
170 за всё до 2 чел.
Восточная сказка: Фототур
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за человека
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170162 за человека
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 150 за всё до 4 чел.
По Стамбулу не спеша
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
По Стамбулу не спеша
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Начало: На площади Таксим или по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
от 249225 за всё до 7 чел.
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
142 за всё до 5 чел.
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
69 за человека
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
225203 за всё до 8 чел.
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:15
320 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
    читать дальше

    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Фотосвидание со Стамбулом
    Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
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    повезло, у нас была индивидуальная экскурсия и всё было только на нас!) Маршрут построен безупречно по нашему мнению, успев посмотреть множество локаций, мы абсолютно не устали. Во -первых мы прокатились по заливу "золотой рог' и увидели Стамбул с воды под интересный рассказ Айдына, посетили мечеть знаковую для мусульман мечеть, поднялись на холм Пьера Лоти и полюбовались Стамбулом со смотровой площадки, неспешно перекусили и выпили чаю в одноимённом кафе, спустились по канатной дороге и на трамвае добрались до района Балат с красивыми местами для фото. Там же посидели в кафе за чашечкой ароматного турецкого кофе, после чего Айдын завёл нас в старейшую церковь Марии Монгольской. Прошлись по району Фенербахче с инстаграмными локациями и большое спасибо Айдыну за отличные фотографии! Прогулялись до железной церкви и даже заглянули во внутрь. По обратной дороге, мы зашли в музей табака, где также услышали рассказ об истории этого предприятия и его настоящем. Подводя итог скажу: экскурсия полностью оправдала наши ожидания, проходит в очень комфортном темпе, удалось посмотреть все заявленные места и даже чуть больше, информация не перегружена цифрами и легко воспринимается, прокатиличь на разных видах транспорта, получили ответы на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем! И с нетерпением ждём следующей, запланированной экскурсии с Айдыном!!!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
  • I
    Inna
    30 мая 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Большое спасибо Айдыну за чудесную экскурсию. Стамбул вновь открылся с неожиданной стороны) Мы побывали на холме Пьера Лоти, прогулялись на
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    катере по Золотому рогу, увидели Фенер и Балат. Айдын внимателен, ведёт экскурсию интересно, с ним не скучно и хочется гулять долго-долго. Очень довольны и рекомендуем всем)

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
    Хорошая организация, профессиональный гид.
  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Балат»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. По Стамбулу на автомобиле
  2. Фотопрогулка: контрасты Стамбула
  3. Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
  4. Фотосвидание со Стамбулом
  5. Стамбул изнутри
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Балат" можно забронировать 34 экскурсии от 12 до 320 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1475 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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