1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по самобытному Балату
Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках
Начало: Eminonu tramvay station
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
€125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Расписание: 7/24
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий и таинственный Балат
Начало: Остановка «Фенер» (Balat, Mürselpaşa Cd. No:2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€12 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
199€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул для любопытных
Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети
Начало: В районе Египетского базара
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Прогуляться по самым атмосферным районам города и проникнуться местным образом жизни
Начало: Остановка автобуса Фенер
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€130 за всё до 3 чел.
Аудиогид
3 часа
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€12 за человека
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€170 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
По Стамбулу не спеша
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Начало: На площади Таксим или по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
от 249€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
225€203 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:15
€320 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
- ООльга1 июня 2024От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
- IInna30 мая 2024Большое спасибо Айдыну за чудесную экскурсию. Стамбул вновь открылся с неожиданной стороны) Мы побывали на холме Пьера Лоти, прогулялись на
- ССергей29 мая 2024Хорошая организация, профессиональный гид.
- ЛЛюбовь28 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Балат»
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