Наш водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до нужного места на чистом, комфортном Майбахе. Организуем также обратный трансфер из отеля в аэропорт для вашего полного спокойствия.
Описание трансферВстреча и комфорт Наш профессиональный водитель встретит вас с табличкой, на которой указаны ваше имя и фамилия, поможет с багажом и сразу доставит до места назначения. Никаких очередей и ожидания — только удобство и забота с первой минуты поездки. Современный и чистый автомобиль Вы поедете на чистом и комфортном автомобиле Майбах, который обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности во время трансфера. Каждая поездка тщательно организована с максимальным вниманием к деталям. Обратный трансфер Мы также предлагаем организовать обратный трансфер из отеля в аэропорт, чтобы вы спокойно могли насладиться последними часами вашего путешествия, не беспокоясь о дороге и времени выезда. Отдыхайте с уверенностью, что дорога будет комфортной и своевременной. Важная информация:
- Трансфер между аэропортами и в пригороды - расчет индивидуальный (уточняете при бронировании).
- Для бронирования необходимо указать: номер рейса, название отеля, имя и фамилию.
Ежедневно, 24/7
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя
- Встреча в аэропорту
- Помощь с багажом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Встреча в аэропорту им. Сабихи Гёкчен + 10€
Место начала и завершения?
Аэропорт или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 24/7
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
