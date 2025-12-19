Хотите научиться заваривать чай с помощью аутентичных методов и узнать о традициях чаепития в разных странах? Тогда приглашаем вас в нашу мастерскую возле знаменитой Галатской башни.
Вы приготовите и попробуете пять сортов горячего напитка, полакомитесь турецкими сладостями и окунетесь в атмосферу уюта и гостеприимства!
Описание мастер-классаАроматный чай и гостеприимная атмосфера • Вы узнаете о чайных традициях разных стран: от зелёного чая стран Азии до черного чая стран Европы.
- Мы расскажем о происхождении чая, его распространению по миру, разных сортах и секретах его приготовления.
- Наш чайный мастер устроит чайную церемонию и покажет, как заваривать зелёный, черный, белый, травяной чай и улун.
- Вы попробуете каждый сорт чая и выберете самый вкусный.
• И, конечно, не обойдется без турецких угощений и душевных разговоров за чашечкой ароматного чая! Важная информация:
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и дети от 7 лет.
- Не рекомендуется для посещения беременным женщинам.
- Чайный мастер владеет русским, английским и турецким языками и проведет мастер-класс на выбранном вами языке.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие с турецкими угощениями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Галатская башня, Достопримечательность · Бейоглу, улица Бююк Хендек, 2
Завершение: Возле Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
