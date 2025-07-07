Прокатиться на кораблике по Босфору и заглянуть в районы где проживает Стамбульская элита и знаменитости.
Атмосфера спокойствия и тишины, другая публика, другой темп жизни и все это с примесью архитектуры времен Османской империи.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в захватывающее приключение по одному из самых удивительных городов мира — Стамбулу! Наша экскурсия подарит вам возможность увидеть город с необычных ракурсов, погрузиться в его уникальную атмосферу и открыть для себя места, которые заставят ваше сердце биться чаще. Вас ждет путешествие по Босфору, прогулки по элитным районам, исторические открытия и потрясающие виды, которые останутся в вашей памяти навсегда.
Прогулка на кораблике по Босфору
Наша экскурсия начнется у живописного причала, где мы сядем на комфортабельный кораблик и отправимся в увлекательное путешествие по Босфору — проливу, разделяющему Европу и Азию. Проплывая между двумя континентами, вы сможете полюбоваться панорамными видами Стамбула: величественные дворцы, мечети, мосты и зеленые холмы. Не забудьте захватить немного хлеба, чтобы покормить чаек, которые будут сопровождать наш паром, добавляя веселья и колорита! Прогулка по «Стамбульской Венеции»После водной прогулки мы высадимся в одном из самых очаровательных районов города, который местные называют «Стамбульской Венецией». Здесь вас ждут старинные деревянно-резные особняки, которые сегодня являются одними из самых дорогих объектов недвижимости в Стамбуле. Этот район, некогда облюбованный светской интеллигенцией, дышит тишиной и умиротворением. Узкие улочки, утопающие в зелени, и фотогеничные виды создают идеальную атмосферу для неспешной прогулки и ярких фотографий. Знакомство со «Стамбульской Ниццей»Далее мы отправимся вдоль набережной в элитный район, прозванный «Стамбульской Ниццей» в честь любимого наложника османского султана. Этот престижный уголок города славится своими роскошными особняками, дорогими яхтами и стильными заведениями. Здесь местные жители создали мини-пляж на берегу Босфора (хотя купаться в проливе запрещено), а виды, открывающиеся с набережной, поражают воображение своей красотой — они легко затмят любую фотографию из интернета!
Переправа на азиатскую сторону и османские крепости
Следующий этап нашего путешествия — переправа на мини-пароме на азиатскую сторону Стамбула. Отсюда открывается завораживающий вид на европейскую часть города и величественную крепость Румели Хисар, построенную османами для контроля над Босфором. Вы также увидите крепость Анадолу Хисар, которая вместе с Румели Хисар когда-то перекрывала проход в пролив из Черного моря.
Перерыв у дворца Кучуксу
На азиатской стороне мы сделаем паузу, чтобы насладиться видами Босфора и отдохнуть. Вы сможете выпить ароматный турецкий чай или кофе, перекусить или полноценно пообедать в одном из уютных кафе на берегу. Рядом находится османский дворец Кучуксу, построенный в XIX веке армянскими архитекторами Бальянами в стиле османского необарокко. По желанию вы сможете посетить дворец (входной билет оплачивается отдельно, доступен бесплатный аудиогид на русском языке).
Возвращение на подземном фуникулере и метро
Завершим нашу экскурсию комфортным возвращением на европейскую сторону. Мы воспользуемся современным подземным фуникулером, который курсирует без водителя, и метро, чтобы быстро и удобно вернуться к отправной точке. Важная информация:
- Экскурсию провожу я или иногда меня может заменить моя коллега • Экскурсию можно провести на автомобиле с доплатой 100€ • Программа экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию.
- Посещение дворца Кучуксу по желанию, билет оплачивается отдельно 250 лир с человека • Вам нужно иметь при себе Istanbul card, так как мы будем пользоваться общественным транспортом во время экскурсии. Если у вас не получилось приобрести ее самостоятельно, гид поможет вам это сделать.
Каждый день в 11.00 или в 18.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Дворец Долмабахче с воды
- Мечеть Ортакей с воды
- Чираган дворец с воды
- Дворец Кучуксу
- Крепость Румели Хисар
- Крепость Анадолу Хисар
- Районы Бебек и Арнавуткей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паромный Причал Эминеню
Завершение: Eminönü iskele
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11.00 или в 18.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию провожу я или иногда меня может заменить моя коллега
- Экскурсию можно провести на автомобиле с доплатой 100€
- Программа экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию
- Посещение дворца Кучуксу по желанию, билет оплачивается отдельно 250 лир с человека
- Вам нужно иметь при себе Istanbul card, так как мы будем пользоваться общественным транспортом во время экскурсии. Если у вас не получилось приобрести ее самостоятельно, гид поможет вам это сделать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 июл 2025
Все замечательно, все понравилось ❤️
А
Азат
11 июн 2025
Долго выбирали с супругой экскурсии и о выборе своем не пожалели. Спасибо гиду за отзывчивость и прекрасную прогулку
в
василиса
3 июн 2025
К Лене пришли по рекомендации друзей и ни разу не пожалели, очень нам понравился современный Стамбул за предали его старого города, совсем другая жизнь, я считаю что каждый кто посещает Стамбул должен это увидеть, абсолютно другие впечатления
А
Алия
18 мая 2025
Мы с девочками очень хотели попасть в места которые заявлены в экскурсии и у нас это получилось, нашим проводником была Элени, все очень интересно рассказала и про современную жизнь и поговорили об истории становления, в моей голове все перевернулось в лучшую сторону и все стереотипы исчезли. Замечательная страна, люди, город и Элени
И
Игорь
12 мая 2025
Хотим поблагодарить Лену за прекрасно проведенный день, мы с супругой хотели неспешную, красивую и и благородную прогулку, увидеть Стамбул с другой стороны и у нас получилось. Вернемся еще
Л
Лариса
4 апр 2025
Элени, благодарю за такую прекрасную прогулку, это как раз то, что я и хотела, красивые панорамы, свежий Стамбульский воздух, красивые люди, обалденные пейзажи которые я и видела на картинках. Спасибо за такой сказочный день
