Я познакомлю вас с несколькими красочными районами города: аристократическим Бейоглу, богемным Джихангиром, портовым Каракёем и древним Ускюдаром. Вы увидите, как живет реальный Стамбул — и насколько по-разному кипит в нем жизнь от района к району. Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора. Пройдемся по следам «Великолепного века», полюбуемся на Стамбул с высоты, потрогаем древние византийские стены и заглянем в османские мечети.
По пути я расскажу о древних легендах, традициях и загадках Стамбула. Например, вы узнаете:
Самое вкусное впереди! На прогулке я познакомлю вас с традиционной местной едой. Попробуем сытный турецкий «фастфуд» кокореч: мужчинам он обычно нравится, а вот женщины относятся к нему с подозрением. Выпьем стамбульский кофе вприкуску с необычной сладостью «райская грязь» (название так себе, но это вкусно). И отведаем легендарный балык экмек — не пугайтесь, это традиционный бутерброд с рыбой.