Приглашаю вас на прогулку по колоритным районам Стамбула. Вы ощутите, как по-разному течет жизнь в каждой части города. Мы прокатимся на пароме между Европой и Азией, увидим древние византийские стены и откроем реальную историю «Великолепного века». А заодно перекусим традиционными турецкими угощениями.

Описание экскурсии

Прогулка между Европой и Азией

Я познакомлю вас с несколькими красочными районами города: богемным Джихангиром, портовым Бешикташем, аристократичным Бейоглу и консервативным Ускюдаром. Вы увидите, как живет реальный Стамбул — и насколько по-разному кипит в нем жизнь от района к району. Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора. Полюбуемся Стамбулом с высоты, увидим древние византийские стены, поговорим об истории «Великолепного века», посмотрим османские мечети.

По пути я расскажу о древних легендах, традициях и загадках Стамбула. Например, вы узнаете:

Была ли красавицей знаменитая Хюррем Султан?

Как великий османский визирь бежал со смертью наперегонки по цветущим садам дворца Топкапы?

Зачем султан Сулейман сэкономил на строительстве мечети любимого младшего сына Джихангира?

Стамбульские угощения

Самое вкусное впереди! На прогулке я познакомлю вас с традиционной местной едой. Попробуем сытный турецкий «фастфуд» кокореч: мужчинам он обычно нравится, а вот женщины относятся к нему с подозрением. Выпьем стамбульский кофе вприкуску с необычной сладостью «райская грязь» (название так себе, но это вкусно). И отведаем легендарный балык экмек — не пугайтесь, это традиционный бутерброд с рыбой.

Организационные детали