Я познакомлю вас с несколькими красочными районами города: богемным Джихангиром, портовым Бешикташем, аристократичным Бейоглу и консервативным Ускюдаром. Вы увидите, как живет реальный Стамбул — и насколько по-разному кипит в нем жизнь от района к району. Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора. Полюбуемся Стамбулом с высоты, увидим древние византийские стены, поговорим об истории «Великолепного века», посмотрим османские мечети. По пути я расскажу о древних легендах, традициях и загадках Стамбула. Например, вы узнаете:
Была ли красавицей знаменитая Хюррем Султан?
Как великий османский визирь бежал со смертью наперегонки по цветущим садам дворца Топкапы?
Зачем султан Сулейман сэкономил на строительстве мечети любимого младшего сына Джихангира?
Стамбульские угощения
Самое вкусное впереди! На прогулке я познакомлю вас с традиционной местной едой. Попробуем сытный турецкий «фастфуд» кокореч: мужчинам он обычно нравится, а вот женщины относятся к нему с подозрением. Выпьем стамбульский кофе вприкуску с необычной сладостью «райская грязь» (название так себе, но это вкусно). И отведаем легендарный балык экмек — не пугайтесь, это традиционный бутерброд с рыбой.
Организационные детали
Транспорт оплачивается отдельно. Если вы в Стамбуле дольше, чем на один день, советую приобрести транспортную карту города (действует на все виды транспорта)
Мы будем заходить в мечети. Если у вас есть платок — отлично. Если нет, то найдем. Для посещения мечети достаточно снять обувь у входа, накинуть покрывало на голые плечи (всем) и платок на голову (женщинам)
На Босфоре бывает ветрено, возьмите с собой что-то теплое. А горячий чай можно заказать прямо на пароме
С вами будет лицензированный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 936 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет.
С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена.
Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
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Svetlana
Я и мой 15-летний сын остались в абсолютном восторге от проведенной экскурсии. Елена - обаятельная, внимательная и заботливая. Чувствуется, что очень любит Стамбул, живет здесь много лет. Рассказала нам десятки интересных читать дальшеуменьшить
фактов о городе, как с исторической точки зрения, так и современные аспекты жизни горожан. Высоко профессиональный подход, совершенно не к чему придраться. Очень умеренная стоимость экскурсии за такой опыт, полученные впечатления и отличное настроение. Грамотно спланированный маршрут: мы воспользовались несколькими видами транспорта, побывали в разных районах города; было неутомительно - мы сделали пару остановок для чашки чая, покусали бублики, поели мороженное, послушали, как Елена общается по-турецки с местными. Мы чувствовали себя очень комфортно. Сын был максимально увлечен экскурсией и даже не тянулся к смартфону. Елена дала нам много ценных советов относительно оставшегося времени в Стамбуле: как оптимально доехать до аэропорта, где тут хорошие места поесть / посмотреть интересное на районе недалеко от гостиницы. В общем, это была душевная информативная прогулка, однозначно рекомендую!
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Инга
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной жизнью. Нам рассказали и показали места и лайфхаки, о которых сами бы мы никогда читать дальшеуменьшить
не узнали. Где вкусная, необычная или недорогая еда, рынки, бутики и торговые центры; где обитают самые преданные футбольные болельщики Стамбула; каким транспортом удобнее добираться до разных точек, как по канатной дороге добраться до Нишанташи, фуникулером до пристани, паромом до азиатской стороны. Мы посетили несколько интересных и красивых мечетей с историей. Узнали про особенности турецкого менталитета, сломали некоторые свои стереотипы. Ожидания от экскурсии полностью оправдались!
+1
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С
Симакова
Елена, спасибо от нашей компании! Это был наш первый раз и первый день в Стамбуле. Очень легко и непринужденно познакомились с городом. Начали ориентироваться в его многочисленных районах. Это именно тот формат экскурсии, когда узнаешь те факты/легенды/небылицы/сплетни….. о которых нигде не прочитаешь. Но как раз они надолго остаются в памяти. Отдельное спасибо за массу полезной бытовой информации до и после экскурсии!
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О
Ольга
Мы остались под огромным впечатлением!!! Спасибо Елене за отлично построенный маршрут,мы были с ребенком,нам было всем очень комфортно!!! Посмотрели то,что не увидели бы при самостоятельной прогулке. Не хотели стандартную экскурсию,хотели что-то новенькое и интересное-это и получили! Отдельное спасибо за дегустации во время экскурсии, все было очень вкусно и необычно! Доверьтесь и будете счастливы 🫶🏻 Елена,успехов вам и отличных туристов ❤️
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В
Виолетта
От экскурсии остались самые приятные и тёплые впечатления. Мы увидели Стамбул во всем многообразии нетуристических маршрутов: аутентичный и расслабленный, светский и дорогой, шумный и тихий, разный. И вся прогулка сопровождалась интересной информацией. Елена дала массу советов, рекомендаций и локаций. Мы очень довольны, рекомендуем экскурсовода однозначно.
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Н
Наталья
Были на экскурсии 5 января 2026 года. Это наше вообще первое знакомство со Стамбулом! И я очень рада, что оно прошло с Еленой! Экскурсия интересная, были вовлечены на протяжении всего времени. читать дальшеуменьшить
Очень классно, что ходили не по стандартным туристическим маршрутам, а по нелюдным улочкам и местам. Сами бы точно никогда не нашли эти места. Попробовали самую вкусную рыбную шаурму и необычный десерт. Елена также дала много советов на оставшую часть путешествия, которые реально пригодились! Очень советую посетить, особенно, кто в первый раз! И обязательно с Еленой! Не пожалеете:)
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