Европа и Азия: взболтать, но не смешивать

Прогулка по красочным районам Стамбула с кокоречем вприкуску

Приглашаю вас на прогулку по колоритным районам Стамбула.

Вы увидите богемный Джихангир, древний Ускюдар, портовый Каракёй и ощутите, как по-разному течет жизнь в каждой части города.

Мы прокатимся на пароме между Европой и Азией, потрогаем древние византийские стены и откроем реальную историю «Великолепного века». А заодно перекусим традиционными турецкими угощениями.
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка между Европой и Азией

Я познакомлю вас с несколькими красочными районами города: аристократическим Бейоглу, богемным Джихангиром, портовым Каракёем и древним Ускюдаром. Вы увидите, как живет реальный Стамбул — и насколько по-разному кипит в нем жизнь от района к району. Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора. Пройдемся по следам «Великолепного века», полюбуемся на Стамбул с высоты, потрогаем древние византийские стены и заглянем в османские мечети.
По пути я расскажу о древних легендах, традициях и загадках Стамбула. Например, вы узнаете:

  • Была ли красавицей знаменитая Хюррем Султан?
  • Как великий османский визирь бежал со смертью наперегонки по цветущим садам дворца Топкапы?
  • Зачем султан Сулейман сэкономил на строительстве мечети любимого младшего сына Джихангира?

Стамбульские угощения

Самое вкусное впереди! На прогулке я познакомлю вас с традиционной местной едой. Попробуем сытный турецкий «фастфуд» кокореч: мужчинам он обычно нравится, а вот женщины относятся к нему с подозрением. Выпьем стамбульский кофе вприкуску с необычной сладостью «райская грязь» (название так себе, но это вкусно). И отведаем легендарный балык экмек — не пугайтесь, это традиционный бутерброд с рыбой.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается отдельно. Если вы в Стамбуле дольше, чем на один день, советую приобрести транспортную карту города (действует на все виды транспорта).
  • Мы будем заходить в мечети. Если у вас есть платок — отлично. Если нет, то найдем. Для посещения мечети достаточно снять обувь у входа, накинуть покрывало на голые плечи (всем) и платок на голову (женщинам).
  • На Босфоре бывает ветрено, возьмите с собой что-то теплое. А горячий чай можно заказать прямо на пароме.
  • Это пешая прогулка, не забудьте взять удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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