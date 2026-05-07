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Европа и Азия: взболтать, но не смешивать

Прогулка по красочным районам Стамбула с кокоречем вприкуску
Приглашаю вас на прогулку по колоритным районам Стамбула. Вы ощутите, как по-разному течет жизнь в каждой части города.

Мы прокатимся на пароме между Европой и Азией, увидим древние византийские стены и откроем реальную историю «Великолепного века». А заодно перекусим традиционными турецкими угощениями.
4.9
133 отзыва
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать

Описание экскурсии

Прогулка между Европой и Азией

Я познакомлю вас с несколькими красочными районами города: богемным Джихангиром, портовым Бешикташем, аристократичным Бейоглу и консервативным Ускюдаром. Вы увидите, как живет реальный Стамбул — и насколько по-разному кипит в нем жизнь от района к району. Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора. Полюбуемся Стамбулом с высоты, увидим древние византийские стены, поговорим об истории «Великолепного века», посмотрим османские мечети.
По пути я расскажу о древних легендах, традициях и загадках Стамбула. Например, вы узнаете:

  • Была ли красавицей знаменитая Хюррем Султан?
  • Как великий османский визирь бежал со смертью наперегонки по цветущим садам дворца Топкапы?
  • Зачем султан Сулейман сэкономил на строительстве мечети любимого младшего сына Джихангира?

Стамбульские угощения

Самое вкусное впереди! На прогулке я познакомлю вас с традиционной местной едой. Попробуем сытный турецкий «фастфуд» кокореч: мужчинам он обычно нравится, а вот женщины относятся к нему с подозрением. Выпьем стамбульский кофе вприкуску с необычной сладостью «райская грязь» (название так себе, но это вкусно). И отведаем легендарный балык экмек — не пугайтесь, это традиционный бутерброд с рыбой.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается отдельно. Если вы в Стамбуле дольше, чем на один день, советую приобрести транспортную карту города (действует на все виды транспорта)
  • Мы будем заходить в мечети. Если у вас есть платок — отлично. Если нет, то найдем. Для посещения мечети достаточно снять обувь у входа, накинуть покрывало на голые плечи (всем) и платок на голову (женщинам)
  • На Босфоре бывает ветрено, возьмите с собой что-то теплое. А горячий чай можно заказать прямо на пароме
  • С вами будет лицензированный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 936 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет. С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена. Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
3
3
2
2
1
Svetlana
Я и мой 15-летний сын остались в абсолютном восторге от проведенной экскурсии.
Елена - обаятельная, внимательная и заботливая. Чувствуется, что очень любит Стамбул, живет здесь много лет. Рассказала нам десятки интересных
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фактов о городе, как с исторической точки зрения, так и современные аспекты жизни горожан.
Высоко профессиональный подход, совершенно не к чему придраться.
Очень умеренная стоимость экскурсии за такой опыт, полученные впечатления и отличное настроение.
Грамотно спланированный маршрут: мы воспользовались несколькими видами транспорта, побывали в разных районах города; было неутомительно - мы сделали пару остановок для чашки чая, покусали бублики, поели мороженное, послушали, как Елена общается по-турецки с местными.
Мы чувствовали себя очень комфортно. Сын был максимально увлечен экскурсией и даже не тянулся к смартфону.
Елена дала нам много ценных советов относительно оставшегося времени в Стамбуле: как оптимально доехать до аэропорта, где тут хорошие места поесть / посмотреть интересное на районе недалеко от гостиницы.
В общем, это была душевная информативная прогулка, однозначно рекомендую!

Я и мой 15-летний сын остались в абсолютном восторге от проведенной экскурсии.
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Инга
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной жизнью. Нам рассказали и показали места и лайфхаки, о которых сами бы мы никогда
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не узнали. Где вкусная, необычная или недорогая еда, рынки, бутики и торговые центры; где обитают самые преданные футбольные болельщики Стамбула; каким транспортом удобнее добираться до разных точек, как по канатной дороге добраться до Нишанташи, фуникулером до пристани, паромом до азиатской стороны. Мы посетили несколько интересных и красивых мечетей с историей. Узнали про особенности турецкого менталитета, сломали некоторые свои стереотипы. Ожидания от экскурсии полностью оправдались!

Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной+1
Очень благодарны Елене за экскурсию- прогулку, в ходе которой имели возможность ознакомиться с городом, его реальной
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С
Елена, спасибо от нашей компании!
Это был наш первый раз и первый день в Стамбуле. Очень легко и непринужденно познакомились с городом. Начали ориентироваться в его многочисленных районах. Это именно тот формат экскурсии, когда узнаешь те факты/легенды/небылицы/сплетни….. о которых нигде не прочитаешь. Но как раз они надолго остаются в памяти.
Отдельное спасибо за массу полезной бытовой информации до и после экскурсии!
Елена, спасибо от нашей компании!
Елена, спасибо от нашей компании!
Елена, спасибо от нашей компании!
Елена, спасибо от нашей компании!
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О
Мы остались под огромным впечатлением!!!
Спасибо Елене за отлично построенный маршрут,мы были с ребенком,нам было всем очень комфортно!!!
Посмотрели то,что не увидели бы при самостоятельной прогулке.
Не хотели стандартную экскурсию,хотели что-то новенькое и интересное-это и получили!
Отдельное спасибо за дегустации во время экскурсии, все было очень вкусно и необычно!
Доверьтесь и будете счастливы 🫶🏻 Елена,успехов вам и отличных туристов ❤️
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В
От экскурсии остались самые приятные и тёплые впечатления. Мы увидели Стамбул во всем многообразии нетуристических маршрутов: аутентичный и расслабленный, светский и дорогой, шумный и тихий, разный. И вся прогулка сопровождалась интересной информацией. Елена дала массу советов, рекомендаций и локаций. Мы очень довольны, рекомендуем экскурсовода однозначно.
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Н
Были на экскурсии 5 января 2026 года. Это наше вообще первое знакомство со Стамбулом! И я очень рада, что оно прошло с Еленой!
Экскурсия интересная, были вовлечены на протяжении всего времени.
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Очень классно, что ходили не по стандартным туристическим маршрутам, а по нелюдным улочкам и местам. Сами бы точно никогда не нашли эти места. Попробовали самую вкусную рыбную шаурму и необычный десерт.
Елена также дала много советов на оставшую часть путешествия, которые реально пригодились!
Очень советую посетить, особенно, кто в первый раз! И обязательно с Еленой! Не пожалеете:)

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